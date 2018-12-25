夢境解讀師：在夢中被追殺是凶兆嗎？

文：夢境解讀師Raguhn

大家好，我是Raguhn，歡迎來到解夢的世界！之前在這篇〈有人死掉、被追殺、高空墜落，這些惡夢是什麼意思？〉提到被追趕或是躲藏起來的夢，今天我們會來仔細聊聊這種夢的涵意，還有我們要如何來面對這種夢。

我是夢境解讀師Raguhn，你的疑問，我來解答。

為什麼會夢到被追殺的夢？

所謂的「被追殺的夢」，通常情境是夢中的你會不停地跑，然後一直感覺有人或是有怪獸在追你。或者是你想要躲起來不想被找到，但不知道為什麼，追你的人都會知道你在哪邊，然後你只能不停地逃。

被追趕、追殺的夢是很典型的「壓力夢」。它是反應你在現實生活中感受到的壓力，像是工作壓力、課業壓力、財務壓力，或者是人際關係的壓力，都有可能化為追殺的夢。若你是上班族，可能碰過工作項目的死線即將到來，但你可能無法順利交件，只能眼看死線逼近，也感覺壓力離你愈來愈近；或者是期末考的時間愈來愈近，又或者是卡費繳款期限也愈來愈近，總之就是有一種「事物一直往自己逼近」的感覺。沒錯，這就是「追殺夢」的真相！

在夢中被追殺的時候，可能會發生你想跑但是跑不動，或者是移動速度很慢，好像被地板黏住一樣。這樣的情況象徵「你想要逃避，但是逃避不了。」在現實生活中，有些時候我們會掛念某一件事情，這個念頭久久揮之不去，即使你作了一些轉移注意力的事情，當你頭腦閒下來之後，掛念的事情又湧上心頭。或者是你以消極的態度去處理事情，讓這事情只是暫時消失，而沒有完全解決，所以你心中仍有「不知這事什麼時候再出現」的擔憂。

解夢實例：學生夢到被追殺代表什麼？

上面的說明看起來可能有點抽象，舉幾個實例：我在學生時期有幾次快要期末考了，但我完全念不下書，雖然已經準備好80％了，但難免會擔心：萬一這次題目出很難呢？教授會統一加分吧？但萬一沒有呢？我可以如期畢業嗎？這些念頭揮之不去，為了不要讓我想這些有的沒的，於是我就跑去社團玩吉他，但一離開社團的瞬間，這個擔憂又出現了。當然晚上我就作了被追殺，然後跑不太動，躲起來還一直被找到的夢。

我們來把夢對應到現實一下：夢中追我的人（期末考壓力）一直在追我（擔憂揮之不去），我在夢中跑不太動（不管作什麼都會擔憂），然後我在夢中躲起來（在社團玩吉他逃避現實）又會被找到（離開社團就馬上在擔憂）。

看了以上的說明，是不是就能稍微把追殺夢和現實連起來了呢？

怎麼面對被追殺的夢呢？

接下來就是今天的重點了：我們要如何面對這種被追殺的夢呢？

事實上，夢裡所感受到的情緒比現實生活中強烈好幾倍，這個是夢的其中一種特性：誇飾。所以在夢中追你的人也是被放大好幾倍的，如果你在夢中不逃跑，仔細去看追你的人的樣子，通常你會發現那個人其實並不恐怖。曾經有個案和我說，他鼓起勇氣去看夢中追他的怪獸長怎麼樣，才發現只是一隻吉娃娃而已。

接著就要教你實際做法了！我們這邊會講到一點點關於「清醒夢」的概念，當你在做「清醒夢」的時候，你可能會嚇醒，或是正好聽到鬧鐘聲要起床了，這個時候是我們意識和潛意識交錯的時間，夢會開始退場，你也會知道自己在作夢。既然知道在作夢，就沒什麼好怕的，要殺就殺，反正不會死！這時候不要急著揉眼睛伸懶腰或者是跑去上廁所，最好是眼睛還半閉著按掉鬧鐘，馬上睡回籠覺，就算只有再睡10分鐘也好。因為夢還沒有完全退場，而且你也知道自己在作夢了，所以在夢中你可以用意念把剛剛追你的人叫出來，然後重現一次你被追殺的場景。

不同的是，這次被追殺的時候，你可以作一件不一樣的事，就是冷冷地看他究竟要幹嘛。當追你的人發覺你正盯著他看，你就不會有未知的恐懼感了，所以接下來你可以感覺一下這個人究竟可不可怕，或著是他要對你幹什麼。在清醒夢的時候，我們可以用想像的方式召喚出武器，比如變出一把劍或槍、在夢中痛毆他一頓，或者直接殺了他吧！

別緊張！這邊的「殺了他」不是真的殺人，只是象徵著「你親手把這個壓力給消滅」而已。為什麼要這麼做呢？我把這種行為稱為「宣告」，也就是在夢中和你的潛意識一起宣告說：「我不怕這個壓力。」當你這麼作了，你醒來之後在面對這個壓力時，會和前一天完全不同的心情，會感受到自己更勇敢、更能果斷解決問題！

在電影《全面啟動》中，主角們所作的是「植入信念」，其實和「宣告」一樣，當你在夢中決定一件事情該怎麼作時，你的現實也會跟著改變，而且是你和潛意識一起合作，讓你更勇敢面對壓力。

最後複習一下今天的重點：

夢到被追殺是因為日常生活中產生的心理壓力 在夢中跑不動或是一直被找到，是因為你消極地面對壓力 在夢中反擊吧！為自己植入「我不怕你」的正面信念

我是夢境解讀師Raguhn，你的疑問，我來解答。祝大家今晚能有個好夢。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航