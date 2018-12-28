聯合國：減碳的理想與現實差距越來越大

環境資訊中心外電；姜唯 翻譯；林大利 審校；稿源：ENS

聯合國環境規劃署（UNEP）11月27日發布報告指出，經過3年的平緩期，全球二氧化碳排放量在2017年再次上升，各國迫切需要達成巴黎協定目標，以控制全球暖化在高於工業化前水平2°C以內。

UNEP 2018年全球排放報告顯示，全球排放量已達到歷史新高。包括土地利用變化在內的年度溫室氣體排放總量在2017年達到創紀錄的53.5億噸，比2016年增加0.7億噸。「2030年的全球溫室氣體排放量需要比2017年低約25％至55％之間，才能用最低成本限制全球暖化在2°C和1.5°C之間。」

有些國家正努力減少碳排放。2017年1月，中國國家能源局下令11個省停止100多個燃煤發電計畫，總容量超過100百萬瓩（GW），但全球溫室氣體排放的現實與理想差距仍在擴大。

這第9份的UNEP溫室氣體排放報告是由一國際科學家團隊負責，內容根據了所有可用資訊的科學評估所編輯。 UNEP首席科學家劉健博士說，「政府財政補貼低排放替代品和向化石燃料課稅，可以刺激能源部門正確投資，並大幅減少碳排放。」「幸好，人們逐漸瞭解利用財政政策作為激勵措施的潛力。」他指的是全球已經制定或計劃採取的51項碳排放措施，即「碳價」政策。

「如果淘汰所有化石燃料補貼，全球碳排放量到2030年可減少多達10％，」劉健補充說明，「設定合適的碳價也是不可或缺的措施。若碳價為每噸二氧化碳70美元，某些國家可能可以減排高達40％。」

UNEP報告發布後，聯合國氣候變遷峰會（COP24）隨即於12月2日至14日在波蘭卡托維茲舉行。COP24的主要目標是通過2015年巴黎協定的實施計劃。

美國政府同一時間也發表了由美國全球變遷研究計劃（U.S. Global Change Research Program, USGCRP）和13個聯邦機構300名科學家聯合編撰的第四次全國氣候評估報告。

USGCRP報告是受美國國會強制規範產生的報告。其結論是，除非立即限制化石燃料的使用，否則到2100年美國將至少再升溫3度。

報告認為，日益嚴重的水資源短缺和乾旱、越來越劇烈的風暴、致命的野火，以及熱帶疾病增加與氣候變遷有關。「隨著碳排持續創歷史新高，到本世紀末某些產業的年度虧損預計將達到數千億美元，超過美國許多州目前的國內生產總值，」

聯合國政府間氣候變遷專門委員會IPCC 10月份的報告警告，排放量必須立即停止上升，升溫幅度必須保持在1.5°C以下，並降低地球、人民和野生物風險。

沒有任何證據顯示這個趨勢有逆轉的跡象，全球只有57個國家（佔全球排放量的60％）正在按計劃彌補碳排現實與目標的差距。

由於排放量增加、氣候行動延遲，這份報告呈現出的現實與理想差距空前遙遠。UNEP強調，雖然「來自私營部門的動能突增」和「創新和綠色融資尚有潛力待開發」是縮小全球排放現實與理想差距的機會，但將全球升溫限制在1.5°C的「技術可行性」正在減少。

該報告的作者指出，要在本世紀中葉實現控制升溫2°C內的目標，各國的氣候行動需增加3倍。實現控制升溫1.5°C內，必須加倍行動。報告調查結果顯示，照目前的趨勢，本世紀末全球氣溫會升高3°C左右。

報告也提供政府財政政策、創新技術、非國家和地方行動等縮小排放差距的方法。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航