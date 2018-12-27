《麥可・歐克秀》：最具顛覆性的保守主義政治哲學家

文：曾國祥

這趟思想旅程即將進入法治國家或「公民聯合體」的論說領域。

依歐克秀的看法，相對於最高權威與權力結構的論述典範，法治的原意指的是一種政治組合模式或有關政府職權的思維方式，基本條件包括：公民、規則、公共關懷、權威、義務、正義與判斷等。換句話說，歐克秀的政治哲學的敘述主軸，大抵上是「依據條件」來探索以法治為尚的「公民聯合體」的特徵與內涵。

由於歐克秀再三強調，法治絕非一種工具性的社會控制方式，而是一種非工具性的道德組合模式，因此嚴守前文有關權宜與道德或「工具性」與「非工具性」的範疇差別，將是我們解析其法治學說的一大關鍵。更清楚地說，「公民聯合體」與「事業聯合體」必須加以區辨，並不是因為後者的組成條件無關乎自由、平等、公民、法律、權威、義務、正義等要素，而是因為兩者對於這些要素的理解有著南轅北轍的根本差別：「公民聯合體」基本上是從某種特定的道德觀點，也就是「非工具性的規則」（真正的法律），來理解國家組成的條件，而「事業聯合體」則是從非道德的權宜觀點，也就是共同目的或集體目標，來探索國家存在的理由。追隨歐克秀的腳步，本章將先從公民觀念開始談起，因為「公民聯合體」最基本的意涵，即是以公民觀點思索人際關係與人類組合。

公民狀態

就像朋友是敵人的相反，公民狀態是不自由生活的反面。

公民觀念是討論「公民聯合體」的起點，因為「公民聯合體」作為一種「道德聯合體」，體現著許多理論家曾經夢寐以求的、有關人群聚集的道德理想，此即所謂的「公民狀態」（the civil condition）或「公民關係」（civil relationship）。

「公民聯合體」的理想特徵，一言以蔽之，就是象徵著自由的公共生活狀況的「公民性」（civility）。據此，如果說理論家的首要任務，是「藉著條件」來對原有認識進行再認識，從而擴大我們知識的範圍，並藉以減少我們的迷思與困惑，那麼，對歐克秀來說，政治哲學（作為一種理論探索）的基本使命，即是重新理解「公民性」的內涵與條件。正也因為這裡的重點是政治哲學，所以接下來有關「公民性」的剖析，主要是就其理想特徵（an ideal character）而言，而不涉及偶然流變的具體處境。換言之，我們必須謹記，歐克秀不僅力保政治哲學與政治實踐之間的批判距離，而且力求歷史知識（政治思想史）相對於哲學探索（政治哲學）的自主性。

簡潔地說，與哲學對於條件或理想特徵的求索有所不同，倘使我們的理解旨趣，是某一特定時代中的某一個別作家對於「公民性」的特殊解析，那麼我們就必須轉向歷史研究，也就是投向政治思想史的懷抱，因為歷史作為一種理論探索的主要任務，即是依據過去、流變、脈絡等設定，來討論某一具體事件或行動的意涵。總而言之，基於知識觀點的多元性，歐克秀認為政治哲學與政治思想史，雖可相互對話，卻不應彼此替代。

在本書的尾聲，作者將回頭簡介歐克秀有關現代國家的歷史特徵之敘述架構。現在我們僅需注意：

基於近代政治意識是在「法律政體」與「目的政體」之間迂迴搖擺的事實，歐克秀透過歷史敘述得到的一個重要觀察，如前所述，便是政治語言的含混性與模糊性。法治一詞的混淆，即是其中最為顯著的一個例子。

為了避免語意不清的爭端，歐克秀在《論人類行動》中於是引進一組拉丁詞彙來表達「公民性」的理想特徵：以civitas表示理想的「公民狀態」，亦即崇尚自由與法治的「公民聯合體」；以cives顯示加入此一關係的成員身分，亦即「公民」；以lex作為公民之間相互聯繫的公平條件（terms），亦即「法律體系」；以respublica統稱此一關係的廣泛條件，亦即「公共事務」或「公共關懷」。

公民聯合體

「公民聯合體」的成員並非志同道合的朋友，甚至可能是彼此仇視的敵人。

依據這組拉丁詞彙，我們可以將「公民聯合體」的特點重新整理如下：

一、 「公民聯合體」是由自由行動者組成的一個「實踐體」：組成「公民聯合體」的「公民」，既不是受到社會過程或心理機制所制約的原子個體，也不是追求實質的共同目標的夥伴或同仁，而是根據一套公平的「法律體系」（a system of lex）而聯繫在一起的「自由行動者」。

二、 「公民聯合體」是一套公平的「法律體系」：「公民聯合體」所規定的「公共關懷」，與任何實質慾望的滿足無關，而僅只涉及公民在從事各種選擇與活動時，所同意接受（subscribed to）的非工具性的道德條件。

三、 「公民聯合體」表徵著一種道德關係：在「公民聯合體」中的公民關係因此是一種道德關係，因為它無關乎行為後果的權宜考量，而僅只關注所有行為一概涉及的公平條件（terms），也就是法律。

再一次地，歐克秀的定義哲學氣味十足。

但我們也不要忘了，歐克秀是一位體系化的哲學家，前文有關自由和道德的討論與他的政治哲學之間具有高度的連貫性。因此，在逐次解釋「公民聯合體」的組成條件之前，我們不妨先配合本書前半段有關「工具性的實踐體」與「非工具性的實踐體」的區分以及道德的三項特性，來顯現接通全書論證的一個重要環節：

「公民聯合體」是充分體現自由之公共生活狀態的一種「道德聯合體」，因為組成「公民聯合體」的規則（法律）具有道德的非工具性（非目的性）、一般性（共同性）與語言性（在地性）等特徵。

我們不妨先舉幾個例子，來幫助讀者掌握其意涵。首先，「公民聯合體」最顯著而關鍵的特徵，就在於它完全是由規則（rules）所組成的一種關係或程序；而藉著規則（亦即法律）來思索人類活動（尤其是政治活動）的道德性，則是西方文化十分獨到的一個特色。

再以網球為例。我們有很多方式可以觀察一場網球比賽的進行，譬如科學考量（如球員各項表現的數據）與歷史考量（如網球運動的發展與演變），以及本書特別關注的權宜考量（各種求勝的策略）與道德考量（如不應服用禁藥）。

非工具性的法律規則

雖然權宜考量也可能涉及規則，例如一位選手每天固定練球八個小時，一支球隊訂定集訓的目標，但道德考量所關注的規則，卻與任何實質目的的滿足或共同目標的達成無關，而僅只涉及「非工具性的規則」，也就是球員之間應該如何平等相互對待的權利義務關係。換言之，一場比賽除了精采程度之外，通常還會浮現公平（fairness）與否的問題。如果球員不是在某種公平的網球規則之中負擔相同的權利義務，則網球比賽根本就不可能進行。同理，法治作為一種政治組合，亦即「公民聯合體」，其核心思路，就是將公民關係想像為一場網球比賽中的參與者，彼此共同承認一套「非工具性的法律規則的權威」。

共同的政治組合

雖然如此，「公民聯合體」不同於諸如棒球或網球這類日常活動的特殊性，在於它是我們因出生而加入因死亡退出的一種非選擇性的政治組合。就此而言，與我們共同組成「公民聯合體」的政治夥伴，「並不是我們特別喜歡的人，也不是和我們志同道合的人，甚至是我們鄙視或仇恨的人，但我們必須和他們形成一種〔法律〕關係，因為我們與他們比鄰而居，或在共同的處事中和他們休戚與共」。而既然「公民聯合體」關係著公共事務的處理，它的規則（也就是法律）所牽涉的範圍，因此涵蓋全體公民共同分享的權利義務關係。就這點來說，公民法律的管轄範圍與義務要求，顯然要比棒球或網球活動更為普遍與廣泛；而且，不像棒球或網球，「公民聯合體」中並不存在著可以隨時化解規則在使用上所引發的種種爭端的一本「手冊」。

不僅如此，網球比賽，正如政黨、大學、公司、工廠、社團、朋友、俱樂部等等，各自有其特殊的實質目的，並可提供行動者多樣差異的「預期與想像結果」之滿足，因此在定義上屬於「事業聯合體」，萬萬不可與「公民聯合體」相混同。換句話說，雖然「事業聯合體」必然涉及道德議論，但它的特徵原則上取決於其所追求的實質目的，而不像「公民聯合體」完完全全是依據規則而組成的。

舉例而言，消防隊的存在目的就是救火，縱使消防隊訂有特殊的活動規則，例如：消防法規、輪休表、出勤要點、教育與訓練規章等，但這些規則並無法界定消防隊的存在目的，反之這些規則通常是為了其存在目的而被制定出來的，而且遵守這些規則並不能自動完成其存在目的：很顯然地，光憑消防隊員對於消防法規的認識與承認，是無法撲滅任何火災的。

總而言之，「事業聯合體」的特點是透過交換、管理、政策等權宜考量，來追求共同目的或集體目標，但「公民聯合體」的特點卻剛好相反，因為除了共同接受的規則之外，其並未預設任何實質的共同目的。

在地的公民語言

討論至此，我們終於可以會心理解，為什麼歐克秀在《論人類行動》中會提出「實踐體」的觀念。原來，對歐克秀而言，前文有關「實踐體」的種種討論，正是為了幫助我們擺脫實質目的的糾葛，而完全從規則來探討「公民聯合體」的特徵。因為在定義上，「實踐體」恰恰是指「限定行為履行的一組條件」；也就是說，「實踐體」並無法預先「決定」或「要求」哪一項個別行為應被履行。相反地，它代表著行動者在從事行為與選擇時所同意接受的一組「程序條件」或「副詞限定」。

這種重視「程序條件」甚於「實質目的」的特性，剛好與「公民聯合體」完全依據規則而組成的特點不謀而合，並因而為歐克秀開闢出了一條新的路徑，可以在眾所熟知的「目的政體」之外，再度傾聽「法律政體」的哲學之聲。要之，「公民聯合體」本身就是一種「實踐體」。因此，倘若語言是「實踐體」的最佳類比，那麼公民關係實則宛如一套共同語言的使用者。換言之，正如語言的奧妙絕非一成不變的文法書或單字本所可窮究，語言毋寧是一套自給自足的、反覆使用的、不斷演變的言說方式；共同使用一套「公民語言」（the language of civility）的言談者之間同樣沒有任何實質關係可言，而僅僅具備形式關係。

公民關係

公民關係不是樂團及其聽眾的關係，毋寧說更貼近演奏者在樂團中的相互關係。

前文多次提及，歐克秀從未否認權宜思辨與「事業聯合體」是我們生活中最常見的活動形態與人際關係。而從「自我彰顯」的角度來看，藉著加入「事業聯合體」來追逐慾望的滿足，更是自我實現所不可或缺的一環。但這並不等於說，所有的人際關係都是權宜關係，所有的人類組合都是目標導向。

事實上，正是基於此一誤解，許多人於是以為國家存在的性質和企業、大學或消防隊並無本質上的差異，同屬於追求實質目的的「事業聯合體」。順著這層意思來說，歐克秀之所以致力於闡揚非工具性的道德思辨以及依據規則而組成的「公民聯合體」，其核心旨趣無非是在披露近代歐洲有關國家的另一種理論想像。

在「公民聯合體」中，人們的互動關係完全是建立在言談者於從事「自我彰顯」與「自我形塑」時所同意接受的「諸如用法或規則等考量的共同承認」。順著這個解釋，倘若公民關係是一種平等關係，那麼這種平等關係自然不是指所有的言談者具有相同的語言能力，而是指他們具有共同的語言工具；也就是說，公民關係並不是長笛演奏者和聽眾之間的關係，而更像是演奏者彼此之間的關係。

既然公民關係作為一種語言關係，與實質慾望的滿足或共同目標的達成無關，也就是說，公民關係具有道德的基本特徵：「非工具性的法律規則」、「共同的政治組合」、「在地的公民語言」。因此，依據前述權宜與道德的對立區分，我們可以得出此一結論：

「公民聯合體」不僅是一種「實踐體」，更是一種涉及權威、義務與正義考量的「道德實踐體」。

換句話說，公民語言是一種道德語言，而道德語言則是「會話交談中的在地用語」；因此，公民語言可以說就是「公民理解與交往互動的在地用語」（a vernacular language of civil understanding and intercourse）。也因此，除了非工具性與語言性之外，公民關係同時具有前述道德的一般性特徵：雖然「公民語言」與人們透過交往互動所欲追求的實質目的無關，但在「公民聯合體」中沒有一個交往互動的情境不會牽涉到公民語言。

書籍介紹

本文摘錄自《麥可・歐克秀（聯經Wings：Monograph 4）》，聯經出版

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作者：曾國祥

他是歐克秀

跳脫所有「主義」限制

最具顛覆性的保守主義政治哲學家

歐克秀的學理廣博，涵蓋政治、道德、教育等多面向。他對理性主義提出批判，反思傳統的意義，並探詢自由、公民、社會與政治間錯縱複雜的關係，講求「實踐」的重要性。

思想凝練的歐克秀透過獨樹一格的脈絡，深入思考個人與所處社會的關係。他主張人類的經驗是透過不同且有若干涉預設條件的「理解平台」而成，由「實踐」引導。我們的思想受現實經驗引導，在這過程中，感覺與經驗並不能輕易的被分割開來，但這並不代表人的主觀經驗創造了現實，這些條件會互相牽引，形成我們認知世界的網絡。

歐克秀的思想與其著述出了名的難解。他於1975年出版的重要著作《論人類行動》（On Human Conduct），濃縮了他所有的政治思想，由於洗練、簡潔，充滿了預言，至今無法譯成中文。

在中文著述欠缺的當下，本書以平易近人的例子與筆調，將概念導入日常生活，細分為15個章節、7個主題，娓娓道來這位政治哲學家的璀璨思想，看他是如何被稱為保守主義者，骨子裡卻顛覆性十足。

本書特色

輕——開本尺寸精小，便於攜帶閱讀。 不沉重——分量適中，適合社會大眾、高中生、大學生閱讀。 重要作者——由海內外專家學者費時數年撰寫，並通過嚴謹審查。 便於理解——以簡單易懂的文字，深入淺出介紹當代重要的政治哲學家理論與重要觀念。 切合時事——內容貼近當代社會，以展望未來之姿回顧經典人物與議題，提供反思與對話。 展望——期待這系列書能作為橋梁，串連深刻思想、觀念與普羅大眾。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航