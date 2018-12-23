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2018/12/23, 生活
【插畫】家裏有貓，人的睡姿就會變化萬千
Ms.PMS 經前症候群小姐
我們想讓你知道的是
家裡有貓，人的睡姿就會幻化萬千，為了不驚動安眠的貓咪，各種睡法都必須以貓咪為主體，對貓咪有利，
唸給你聽
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雖然氣溫升升降降，萬年不變的就是每當拿出新棉被，一定是家裡的阿貓第一個睡。
家裡有貓，人的睡姿就會幻化萬千，為了不驚動安眠的貓咪，不論「蝴蝶式」或「太空人式」，都必須以貓咪為主體，對貓咪有利，至於最有愛的睡法，應該就是「壓到我沒關係都給你壓你睡得開心我就開心式」了，不管是躺在手臂上還是肚皮上，只要貓咪在旁邊，就很滿足。
貓咪幾點醒我就何時起床，就算早上要憋再久的尿，都沒有關係。
►只會餵零食，貓也只把你當作「工具人」！關於貓星人的9個超真實問答
本文經Ms.PMS 經前症候群小姐授權轉載
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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