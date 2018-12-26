除了避孕，「女性荷爾蒙」在臨床上的應用還有哪些？

文：白映俞醫師

女性荷爾蒙在女人的一生扮演重要的角色。荷爾蒙是種內分泌，藉由分泌化學物質進到血液裡，運送到其他器官產生作用。在荷爾蒙能影響的器官上，會具有接收這個荷爾蒙的接收器，一旦荷爾蒙遇上了這個器官的接收器，就會啟動一連串的化學反應變化，而改變器官組織內的功能作用。例如乳房、攝護腺、子宮、腎上腺等幾個器官，就具有荷爾蒙接收器。

女性卵巢主要分泌兩種女性荷爾蒙，一種是「雌激素」，另一種則是「黃體素」。在女性青春期之後，卵巢開始大量分泌雌激素。雌激素屬於類固醇類荷爾蒙，可以傳遞給子宮、乳房、骨骼等處。雌激素傳遞到子宮的訊息會讓子宮增大，並使子宮內膜增厚，並使陰道健康。傳遞給骨頭的訊息則能減少骨頭吸收，影響身體使用鈣質，維持骨頭適當的分解率並預防骨質流失。雌激素會讓脂肪堆積於乳房生長，還會減少身體新陳代謝讓皮下脂肪堆積，使女性有足夠的脂肪存量應付懷孕。

黃體素也是類固醇類的荷爾蒙。卵巢排卵之後會讓黃體素的濃度開始增加，黃體素送出的訊息同樣會抵達子宮、骨頭、乳房等處，但其訊息與雌激素傳達的並不一樣。黃體素能改變子宮內膜分泌變化，為受精卵著床做準備。假如卵巢排卵的14天後沒有受精卵著床，黃體素的濃度就下降，這時子宮內膜會開始剝落，也就是讓女性陰道出血，月經到來。黃體素會促進乳房細胞發育與自然死亡。黃體素還能增加甲狀腺素的活性，若體內黃體素的濃度過低，就容易體重上升。

Photo Credit：照護線上

當科學家發現荷爾蒙能夠影響許多生理調控機制後，開始發展出不同的荷爾蒙藥物，透過調控荷爾蒙的濃度來影響生理機能。體內荷爾蒙太少的，就考慮補充荷爾蒙。荷爾蒙濃度太高的話，就利用藥物抑制荷爾蒙生成，或使用荷爾蒙接收器的拮抗劑，阻止接收器活化啟動化學反應。

很多人都聽過女性接近停經的時候，除了月經週期開始不規則外，還容易臉部潮紅、睡不好、夜間盜汗、有疲憊感、情緒容易波動、及有陰道乾澀等不舒服，這些症狀與雌激素的濃度下降有關，大大影響生活品質。有些女性需要荷爾蒙補充療法，利用口服藥片、貼片、凝膏、噴劑等方式補充雌激素，來減輕更年期的不舒服。另外，口服避孕藥也屬於荷爾蒙藥物的一種，藉由合成的雌激素藥物抑制卵巢排卵，達到避孕的效果。

有時我們則會需要抑制體內的女性荷爾蒙，像荷爾蒙可能會促進乳癌細胞生長，如果女性被診斷為乳癌患者，且乳癌細胞含有荷爾蒙接受器的話，就要考慮用抑制荷爾蒙的方式阻止癌細胞繼續生長。在過去，醫師可能採取切除卵巢的方式來降低女性荷爾蒙濃度，而現在則發展出能佔據女性荷爾蒙接收體的藥物，讓乳癌細胞不再接受到女性荷爾蒙的刺激。

因為子宮肌瘤也會受到女性荷爾蒙的刺激而變大，降低女性荷爾蒙濃度或使用荷爾蒙接收器的拮抗劑，也能改善子宮肌瘤。

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愈來愈多樣的荷爾蒙用藥已經被廣為使用，大家也會很好奇，究竟荷爾蒙用藥安不安全？這問題無法一概而論，醫師都會依照每個人的狀況及需求來判斷。

根據目前的研究，停經後婦女若使用荷爾蒙補充療法5年後，可能會增加了乳癌、子宮內膜癌、血栓形成，或膽結石的機會。因此曾經是乳癌患者、子宮內膜癌患者、有血栓問題者、曾中風的患者並不適合荷爾蒙補充療法。

而當避孕藥於1960年代上市之後，研究人員發現有一小部分的婦女使用避孕藥後會產生黃疸，尤其是曾經有膽汁鬱積過的人更容易產生黃疸。後續的研究認為這與雌激素引起的肝細胞變化有關。

因為女性荷爾蒙相關藥物及其拮抗劑會經由肝臟代謝，少數患者可能出現肝毒性副作用。患者可能產生急性肝炎、膽汁鬱積等狀況。像我們前面提到用來治療乳癌的荷爾蒙療法可能產生脂肪肝，尤其是原本體重過重，有代謝症候群的患者更容易產生肝臟問題。

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這些荷爾蒙用藥都是處方用藥，需要經過醫師評估診斷後才能使用。服藥期間醫師可能會根據患者的狀況，藉由驗血追蹤不同的指數。例如要評估是否進入更年期時，會抽血檢測雌激素、FSH（濾泡刺激素）、LH（黃體成長激素）的濃度。若要評估不孕症，醫師會檢測FSH（濾泡刺激素）、LH（黃體成長激素）、泌乳激素、甲狀腺刺激素、AMH（抗穆勒氏荷爾蒙）等多項數值。對於子宮肌瘤導致月經出血量過多的患者，則需要檢測血紅素，評估貧血狀態。另外也可以檢測GOT、GPT等，追蹤肝臟功能。

使用荷爾蒙藥物時，務必按時回診與醫師好好配合，讓荷爾蒙藥物成為身體健康的助力。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航