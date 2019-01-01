【大人學】你或許認為「白頭偕老」是祝福；但對很多人而言，其實是一種詛咒

文：張國洋

斯斯有兩種，「在一起」也有兩種。

第一種「在一起」是因為互相喜愛。兩人日子輕鬆自在，所以自然而然不想分開。至於另一種「在一起，則是因為互相憎恨。日子雖然艱苦難熬，但是放開，看著對方輕鬆逍遙卻又心有不甘。

第一種「在一起」我相信大家完全可以理解，所以這邊我們就不多談。至於第二種的「在一起」雖然聽起來驚悚，但其實並非稀有。環顧四周，搞不好你也可以想出好幾對是這樣──明明彼此已不相愛，可是為了責任、為了不甘，寧願互相傷害、也不想退後重來。

有一種長期關係，叫互相傷害

部分年輕的讀者可能會疑惑：「怎麼可能有人是因為恨而在一起？」

確實，所有戀情的開端，必然都是因為相互喜歡。沒有人是因為互相憎恨而開始。

可是，我常常講一個概念。「喜歡一個人」，跟「可以與這個人走一輩子」，完全是兩件事。每個人都有能力喜歡人、暗戀人、感覺愛；但卻不是所有人都有能力維繫一段感情，也不是所有人天生就能跟另一個人建立平穩並對等的情感關係。（來，這段的關鍵字是：平穩並對等。請咀嚼三遍。）

大部分的感情在建立過程中，因為參雜了不夠自信、不夠安全，所以總是會有些「小動作」。這些小動作一開始的出發點都是良善的，他們擔心未來，所以試圖想要透過控制手段而讓愛穩定。有趣的是，這類小動作卻往往是搞砸關係的原因。

戀愛是兩個人的互動。單方面的控制，往往只是短效的。因為無論怎麼控制，總會帶來負面的情緒。熱戀期彼此不在意，也通常願意忍耐，但過了熱戀期，控制帶來的不便與不舒服，就總會讓對方想往後退。偏偏大部分的人對於自我又缺乏認同，所以一方的疏離往往會被解讀成是對自己的否定。也因此不滿升起，想報復、想傷害對方，或是想更用力地去訴求對方對於過去承諾（你說你會對我好，現在怎麼對我冷淡了？）的違背。

當控制狀況激化時，如果對方真無所戀，那一般而言他最合理的選擇就是淡出或逃走。但有趣的是，如果對方對自己還有感情，那他不會逃走，而反而會用同等的力道報復回來。於是反覆報復下，最後兩人都受傷。

而且更諷刺的是：之所以我們會在關係受傷，就是因為彼此都對關係有留戀。因為都受了傷，兩人就會對分手不甘心：「憑什麼我一個人受傷，憑什麼要讓他輕鬆得意？」所以兩人都不鬆手。但兩人在這狀態中卻也都不甘心，寧願自己不快樂卻不願意鬆手放過彼此。所以最後就變成想辦法綁住對方、持續的互相傷害。然後，然後就沒有然後了。因為一輩子說來很長，但其實也很短，互相傷害之餘，一輩子也就過完了。

而且這種狀況並不少見。所以我標題才說：對少部分人而言，白頭偕老是祝福；但對大部分人而言，白頭偕老其實是一種詛咒。關係若變成互相憎恨，又互相傷害的綁在一起，最後留下的只有痛苦回憶。

這也是為何婚姻中快樂的夫妻少，但艱苦又互相討厭的多。人家說婚姻是愛情的墳墓，環顧周圍，完全不奇怪。

人生沒有什麼是不需要練習的

我自己一直都覺得，戀愛本身或許是直覺，是天生的能力。但相處，卻如同所有人際關係一樣，是必須不斷逼自己提升的一個技能。回想一下，你在班級或是同事中，一定有人八面玲瓏人人喜歡，也有人是你只要跟他說話跟他相處，就覺得討厭或不舒服。這當然有其天性的差異，但卻是可以透過說話方式、換位思考等的練習來改善的。

只是戀愛不比同事相處，因為同事相處大家容易做到抽離與冷靜，但戀愛相處中，如果你根本在認知上有錯，結果就會很慘。所謂認知，也就是我們很多文章提到「看懂局」的概念。因為很多誤會的起源是對於戀愛錯誤的期待（你以為的戀情根本只出現在偶像劇），或是明明對方不是這意思，但你就是自己根本上搞錯了。但只要你搞錯，就會在過程中有各類小劇場、各類不滿、各類「你愛我就應該XXX」的OS，並會發展出各類的控制手段（如查勤、如酸言酸語、如暗示、如繞彎子測試、如逼對方表態等），然後就會啟動上面的互相傷害模式。

當然，有些人聰明，天生就懂或是談一兩次戀愛就熟練了。但對於不擅長人際關係的人，我的良心建議是：其實真應該趁年輕時多談幾次戀愛。（當然，你若不想一直跌跌撞撞，來上課會更有效率啦）

這個國家最糟糕的地方，就是把談過多次戀愛當成一種缺點。

其實談過多場戀愛的人，會經歷修練，會質疑自我，尤其會經歷自我打碎又重建的過程。慢慢理解自己以外的其他人都是不一樣的個體，我有我的欲求，別人也是。我有我的想法，別人也是。我有我的堅持，別人也是。當這份理解到了極致後，慢慢才會變成一個成熟的人。才能學會真正的體諒與包容、才能降低執著，並以成熟的態度來看待關係。

所以，我常對很多人說，你應該選一個談過多次戀愛的人當成長期關係的考慮對象。因為這類人通常比較知道自己要什麼，也比較有包容的能力與成熟的思維。

可是，這個社會普遍期待一個人在第一次戀愛就能成熟大度，甚至把經驗當成一種糟糕的東西。這就讓很多人對戀愛裹足不前，讓他們抓到一個人就想要一生一世。但人可能不對、性格可能不對、相處可能不對、互相的家庭可能不對，然後自己不開心；還更因為不甘心而霸占住，讓對方也不開心。這只是造成大家的悲劇啊。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航