「雪人」的英文怎麼說？語言的男權意識型態

由於耶誕節快到了，我們會常常看到雪人的圖畫與商品，「雪人」的英文經常是用「snowman」來代稱，這是男性中心的性別歧視用法。用「男人」（man）來代稱「人」，依照現代的性別平權標準來說，這似乎是種偏頗的極端男權意識型態，並不適合用來教育孩子。

語言不僅是溝通用的工具，同時還反應了我們背後的思想與意識型態。女性主義詩人亞卓安・芮曲（Adrienne Rich）也曾批判過，我們使用的語言是「男性字源學」，即使許多詞彙表面上中性或平等，實際上卻是延續「（男性）人類」（mankind）的男性本位語意迷思。女性主義哲學家瑪麗・戴莉（Mary Daly）更進一步稱之為「陽具字典」（dick-tionary），應該被女性主義者加以解剖。

所以，支持性別平權與女性主義的我們，都應該使用「snowoman」跟「snowperson」兩個單字以及它們的複數型態「snowomen」跟「snowpeople」，教育孩子時更是如此，這有助於孩子學習英文時，多多培養性別平等意識。

這邊要稍微釐清為何是「snowoman」而非「snow woman」，那是因為「snow woman」是日本傳說的妖怪「雪女」，是完全另外一個意思，至於「human」一詞的概念過於「生物學」，有點不太符合雪人的「擬人」概念，因此「snowperson」會比「snowhuman」更接近雪人的原意。

如果想為女性主義做更多的話，可以自己使用並教育孩子使用「snowomyn」跟「snowomxn」兩個單字，「womyn」是第二波女性主義時期，主要由女同志女性主義者發明，是為了對抗「附屬於男人」（of men）的「女人」用法；「womxn」則是第三波女性主義時期，由少數族裔、第三世界及跨性別女性主義者發明，是除了對抗附屬於男人之外，表示重視「包容性」（inclusion）與「多元交織性」（intersection）的「女人」用法，象徵尊重少數族裔、第三世界與跨性別女性，作為教育還能讓孩子認識女性主義歷史。

期待從這樣的小地方做起，社會可以更加重視性別平權，並且培養孩子正確的性別意識，讓下一個世代不再發生性別歧視及暴力事件。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航