中油工會辦「公投」想罷免董事長，為何「養鴨的」也能管中油？

（中央社）中油工會將在2019年會員代表大會時進行「您認為董座是否適任」的投票案，創下國營事業首例，中油董事長戴謙說，無權干涉工會，不過，在任內為中油盡心盡力，一切守法、問心無愧。

中油工會發起「選舉綁公投」，想罷免「外行」的董事長

中油工會高層人士證實，將在明年1月舉行工會第15屆會員代表選舉時，進行「您認為中油公司董事長戴謙是否適任？」的投票案。不過，工會高層人士也強調，中油工會沒有撤換董事長的權利，將依照投票結果，建議府院高層更動人事。

工會人士指出，中油近年來配合政府轉型，像是研發自有品牌電池，加油站轉型成綠能中心等，不過中油本身業務仍為石化，但戴謙上任已經一年多，對很多業務仍不清楚。

且中油這幾年雖簽了許多合作備忘錄（MOU），卻看不出來哪些有實質效益，有些MOU還引發爭議。而今年10月底，中油95無鉛汽油出問題，戴謙的做法也引發部分員工不滿。

《蘋果日報》報導，中油工會列舉對於戴謙的「3大不滿」，包括：

濫權承諾「95汽油出包」給2倍補償，慷全民之慨，傷害中油形象 戴謙上任一年多無心中油本業，對石化專業毫無上進心 戴謙外行卻在內部搞小團體

95汽油出包，董事長擅自決定「賠償2倍現金」，引發不滿

工會提出的「95汽油出包」事件發生在今年10月21日，當時，中油公司自主公告，針對加油站的汽油例行性抽檢時，發現桃園煉油廠供應的95無鉛汽油品質不合格，影響範圍包括基隆、台北、新北、桃園、新竹及苗栗，共計577個加油站。

中油指出，不合格的油料雖然對車輛安全性不會有影響，但會造成銅片腐蝕，並影響到油箱內的液位感知器，就算有油，儀表板仍可能車輛會顯示已沒油了。

事件發生後， 中油成立緊急應變小組，辦理鑑定及理賠事宜。10月22日，中油原先推出「退一送一」方案，若民眾在不合格油料影響期間，加了95無鉛汽油，只要提出加油證明，即可辦理全額退費，並再免費加送同等金額油料，31日，中油更將原先的「退一送一」改為「賠償2倍現金」。

工會高層人士表示，中油作為國營企業當然應該承擔責任，但是，戴謙沒有聆聽專家意見、也沒經過董事會討論，就承諾「退一送一」、「賠償2倍現金」，引發部分員工不滿。

《蘋果日報》報導，戴謙則說，95汽油出問題後，賠償2倍是立法院決議且依據《消費者保護法》依法賠償，並無不妥，社會大眾多持肯定態度；他一發現95汽油出包，第一時間對外主動揭露，「難道要像澎湖漏油事件，內部隱匿一年被外界爆出嗎？」

另有多名中油工會成員及員工則為戴謙抱屈，表示95汽油出包第一時間快速提出2倍賠償是很有魄力的事，第一時間消弭民眾的不滿與疑慮。

派個「養鴨的」管中油？因為中油未來的重心不再是「賣油」

而關於戴謙「外行」、「無心中油本業」的指控，可能真的是事實，因為，「石化產業」未來可能不再是中油的發展重心。

《今周刊》報導，中油副總經理黃仁弘觀察，隨著汽車油耗表現愈來愈進步、公共運輸增加，油品市場需求也開始緩緩縮減。「2016年是近期『發油總量』的高峰，去年比起2016年就少了2.4%。」黃仁弘預測，未來發油量會以每年1～2%的速度穩定減少。

這也不是台灣獨有的狀況，日本從2011年到2016年，總體發油量掉了7.5%，20年內加油站消失了3萬家。研究也顯示，美國汽油需求因電動車崛起而減少5%，預估到35年會減少20%。

而行政院政策規劃，為了環保，2035、2040年台灣禁售燃油機車、汽車。賣油為主要業務的中油，轉型勢在必行。

2017年815大停電後，前中油前董事長陳金德下台負責，時任南台科技大學校長的戴謙在2017年11月6日接任中油董事長的職位。戴謙研究養鴨「起家」（曾因為提高鴨子生育率，在2006年獲得法國農業部頒發騎士獎章，被譽為「養鴨博士」），但是，他並沒有石化產業的經驗。

戴謙受《今周刊》專訪時曾說，「我來的timing（時機），正好是乾淨能源、綠能、非核家園。」他認為，讓中油由黑轉綠、從賣油轉賣電的關鍵，就在創新科技。而科技與管理，正是歷練過南部科學園區、國科會的戴謙最擅長的。

中油企研處處長湯守立也說，過去中油不是沒有想過轉型。「但政策沒有明確宣達之前，都只能是內部研究。」，戴謙是第一位把整體戰略布局確立、並整合內部資源的董事長。

簽訂備受爭議的MOU，是為了開發電動機車電池

備受工會人士批評的中油MOU，就是中油創新嘗試之一。

戴謙在盤點中油的研究能力後，便與日商「東京電氣化學工業株式會社」（TDK）、台灣碩城科技公司簽署合作備忘錄（MOU），將成立合資公司，開發電動機車電池。

不過工會質疑碩城科技是否具有足夠技術，對此，戴謙今日解釋，簽署MOU僅確立雙方合作意願，並沒有實質法律責任。若簽署的MOU關係公司利益，才須上報董事會。

此外，中油規劃，全台近2500家的加油站，未來將轉型為「社區綠能中心」。中油以副總經理畢淑蒨為首，增設了「綠能加油站推動小組」。《中央社》報導，戴謙說，電在輸送過程中會損耗，但中油在全台都有加油站，未來民眾太陽能屋頂發的電若送到附近的加油站，效率會比較高。中油也可以利用儲能裝置的電，作為給電動汽機車快速充電及更換電池的電力來源。

此外，戴謙上任後，中油也規劃彙整內部數據，以協助管線安全、油銷空汙指標及油槽維護營運等。此外，為了布局其他可能的替代能源，中油也將重啟地熱發電的研究。

中油董事長戴謙對《中央社》記者說，對於投票細節，「我真的不知道」，是媒體告知才知道工會將要舉行投票一事，無法干涉工會要不要舉行投票。戴謙強調，任內做的事，相信大家有看到，且一切守法，「問心無愧最重要」。

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核稿編輯：羊正鈺