徐志摩筆下的「光明之城」巴黎，對年輕學子還剩下多少吸引力？

文：張耶斯（前歷史系學生、巴黎餐廳打工仔）

徐志摩在《巴黎的鳞爪》的開頭中寫道：「到過巴黎，一定不會再希罕天堂」；同樣的，美國作家海明威也說：「如果你夠幸運待過巴黎，它將永遠跟著你，因為巴黎是一席流動的饗宴」（If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast）。這麼多年來，許多東西方名人紛紛造訪巴黎，並留下無數讚嘆她的詩詞。

曾幾何時，能夠在巴黎這座「光明之城」（La Ville Lumière）生活，是多少年輕學子夢寐以求的機會。沈浸在這歐洲最大、最多元的文化交流區內，欣賞著各界大師的傑作，品嚐甜美的勃根地紅酒，訴說著一次又一次浪漫的邂逅。套用盧梭的名言：「在這世間，唯一值得居住的就是那夢幻之鄉」。

或許，對許多人來說，巴黎，早已成為他們心之所嚮的夢幻之鄉，但在馬克宏執政的今天，法蘭西的偉大首都似乎逐漸走下神壇，巴黎已經不再是莘莘學子們的首選，地位大不如從前。

年輕學生的眼中，巴黎的問題在哪裡？

世界報近期訪問了一位來自西部小城拉歐謝爾（La Rochelle），在巴黎左岸某知名大學研讀法律的研究生，這位研究生也毫不隱諱的告訴記者，他的巴黎生活是多麽的「挫折」。為了要在巴黎「生存」，他必須跟親友借錢，來支付每個月高昂的生活費跟房租。為了省錢，他甚至將就自己搬到巴黎20區東邊的蒙特勒伊（Montreuil），這區較多非洲移民，雖說治安條件還算不錯，但居住的環境和品質完全無法跟巴黎南邊的住宅區相比。就算如此，這位來自拉歐謝爾的研究生，每個月還是必須替他那僅能遮風避雨的小套房負擔800歐（約28,000台幣）的房租。

同篇報導中，負責巴黎學生事務的瑪麗克里斯丁．樂瑪德莉（Marie-Christine Lemardeley）表示：學生並沒有對巴黎失去信心，我們的首都仍然是全法國最好的學術中心。沒錯，擁有社會科學院（EHESS）、巴黎師範（ENS）、13所公立大學和32萬學生人口的巴黎來說，的確有大聲說話的資格，但根據媒體針對2018至2019學年度學生最喜愛城市調查，讓這位負責教育的市政官或許要感到顏面無光——雖然巴黎再度擊敗世仇馬賽，但法國人的首都在學子的心目中竟然只排在全國第8——這個結果，肯定讓隸屬在野黨卻公開支持馬克宏的巴黎市長安娜．伊達戈（Anne Hidalgo）非常尷尬。

和法國第一的里昂（Lyon）相比，學生們是怎麼看待巴黎的呢？我們先從最基本的教育品質來看，學生們以1至10分給這兩座城市做了評比，在大學科系的多元化方面上，里昂以5分擊敗了巴黎的2分，而在高等學院和預科考試（grandes écoles et prépas）的比較上，巴黎也只能和里昂打平，沒有絕對優勢。未來工作機會的問題中，學生們反而覺得里昂的條件較優，甚至認為未來10年內的發展潛力大過巴黎。最後生活品質的調查，就不必再贅述了，里昂在日照、空氣品質和居住條件上都完勝首都巴黎。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting 由山丘上俯瞰里昂的景色

問題一：高額的生活費

2017年以來，巴黎逐漸的失去學生族群的喜愛，最大的原因，就是來到巴黎卻大大降低了其生活品質。

我們不否認法國人浪漫、追求享樂的天性，一個在巴黎的學生，不去享受咖啡、美食，不去逛博物館，不和來自世界各地的人交朋友，那你還來巴黎做什麼？但構成上述活動的必要條件，還是要在巴黎租到一間適合的套房，對於外省（非巴黎在地）或是外國學生來說，在巴黎生活的確越來越困難，尤其是在找房子這件事情上。

目前巴黎提供的學生宿舍（Crous）大約有兩萬多個位子，其中小巴黎有7,300個名額，大巴黎有20,500個位子，可以說是粥少僧多。這就迫使有些學生必須利用課餘的時間去外面打工，筆者在法國求學的時候，就遇過有位來自外省的同學因此休學，不過好在他去年也順利畢業了。

不得不說，馬克宏政府對於解決學生問題真的是非常有一套。前陣子宣布法國將在明年調漲學費，主要針對外國和非歐盟的學生，未來學費將會比現在貴10倍。先不討論這是否為馬克宏間接趕走外國人的辦法，總理愛德華．菲利（Edouard Philippe）對外解釋，這是為了要挑選優秀的學生到法國念書而採取的政策，未來也會提供落後國家學生獎學金，幫助他們就學。但就如同解放報（Léberation）記者所提出的疑惑，法國的教育經費已經不算太多，未來這些所謂的「獎學金名額」能夠有多少？

增加外籍學生的學費，以後就算外籍學生想來法國唸書，恐怕很多人也不會把巴黎當作首選了。目前高鐵（TGV）這麼發達的情況下，一個就讀里昂師範的學生完全可以搭乘廉價高鐵Ouigo去巴黎的檔案館查資料，加上許多法國高等學院的教授也會聯合開課，讓學生可以輕易地獲得這些教授的聯絡方式。因此，如果沒有一定要在你的求學履歷中加上「巴黎」這兩字的話，根本不需要到巴黎去申請大學，在外省一樣也能和巴黎的學術大師們近距離接觸。

問題二：社會階級的文化差異

首都最有趣的現象，就是同時居住著自金字塔頂端的學生，和那些要為三餐困擾的窮小孩。

世界報訪問了一位就讀巴黎名校的外省學生，他表示許多來自中、低收入家庭的同學，會不知道如何跟那些土生土長的巴黎人交朋友。會做這項訪談，主要是記者發現巴黎市區中的頂尖大學，其學生組成大多來自收入較好的家庭。像是巴黎第一大學的大一新生中，就有64%的學生來自優渥的家庭，父母大多是企業主管或政府人員，20%來自一般中產階級，只有7%的學生是低收入家庭。

可以看見，巴黎第一大學超過一半的學生都是來自所謂的「有錢人」家庭，這些人也應該都是巴黎人居多，這個現象在巴黎的大學可以說是越來越常見。來自外省的小孩，在大學這個小型社會縮影中越來越難生存，並不是在學業、金錢上，而是在同儕相處間所產生的壓力。因此，許多人反而會選擇到中小型的城市，像是里昂、波爾多、尼斯等地方，去繼續完成學業。

問題三：巴黎天龍人對「外省」的刻板印象

首都居民對外省的刻板負面印象，也是造成外省學生想離開巴黎的一個原因。

筆者有次在上課時，老師問什麼是違背社會道德的事情，就有一位巴黎出生的同學大聲的說：巴黎人絕對不和馬賽人結婚！頓時全班哄堂大笑，但隱約可發現有幾位外省的同學就顯得有點尷尬。沒想到，法國民族英雄席丹的出生地馬賽，竟然淪落到被巴黎小屁孩羞辱的地步。

上述這個小事件只是外省同學生活的小縮影，巴黎人對於外省的偏見是非常深刻的，就如同外省人對巴黎的成見一樣。一位來自北方盧昂（Rouen）的學生就說，他寧願每天花一小時半搭火車來巴黎，也不要住在這個地方，因為同學時常取笑他成天跟牛群住在一起！但事實上，盧昂可是北方的歷史名城，擁有眾多哥德式教堂和古蹟，《包法利夫人》的作者福樓拜（Gustave Flaubert），以及《雅森．羅蘋》的作者莫里斯．盧布朗（Maurice-Marie-Émile Leblanc）都來自此地，在文化水準上完全不輸巴黎。

當然，這裡不是要比說巴黎跟盧昂誰比較厲害。從這些現象可發現，如果巴黎跟外省始終存在這些成見，那麼在經濟越來越不景氣，貧富差距逐漸拉大，總統馬克宏號稱的新政又不見成效的情況下，只會讓更多外省學子選擇到其他的城市去唸書。

Photo Credit: AP/達志影像

不論內外情勢如何改變，巴黎永遠不會因為學生不喜歡就失去她的風采，因為作為人類文化的重要資產，巴黎的地位不會因此受到動搖。

但換個角度想，馬克宏一方面提高學費和生活費，同時又放任省籍、階級相互成見的做法，會不會其實是一種「高明」的經濟手腕，目的是要加深這些外省知識份子不想前去巴黎的想法，讓他們留在家鄉發展，促進地方經濟，增加巴黎天龍國和地方鄉鎮的發展平衡。

如果真是如此，那只能說馬克宏的政治手段，實在太高明了！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航