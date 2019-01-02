糖不是都一樣：認識營養界的魔鬼「添加糖」

文：大衛．辛振可、史蒂芬．培林

添加糖：營養界的魔鬼

請問問自己：你昨天吃進幾匙高果糖玉米糖漿？

什麼？你不記得曾經吃過超甜的玉米抽取物？根據美國農業部的數據，你肯定有吃，而且大約吃了8匙。事實上，美國人去年（2015）每人平均攝取了重達12公斤的高果糖玉米糖漿。（編註：原書於2016年年底出版）

8茶匙的人造糖漿聽起來似乎很多，其實只是冰山一角。美國農業部最近的數據顯示，美國人平均每天攝取32茶匙的添加糖。這些糖分以糖果、冰淇淋和其他甜點的形式進入我們體內。但最令人擔憂的糖，不是我們刻意添加的糖，而是連吃進肚子裡也不知道的糖。

近年來，醫療界對於添加糖漸漸形成堅定的共識：添加糖可能是美國人最可怕的健康威脅。但「添加糖」到底是什麼？為什麼專家們突然認為它是營養界的魔鬼？

健康專家口中的「添加糖」不是我們從非加工食品裡攝取到的糖分。他們指的是不含纖維（或蛋白質）的「游離糖」（Free Sugars），經由食品加工進入食物中。牛奶和乳製品的天然乳糖，以及水果的天然果糖，都不算是添加糖。添加在食品裡用來增加甜度與熱量的原料，無論是惡名昭彰的高果糖玉米糖漿，還是聽起來比較健康的龍舌蘭糖漿、椰棗糖漿、蔗糖與蜂蜜，全都被視為添加糖。

糖不都一樣嗎？專家說，不一樣。糖主要分為三種：

一、蔗糖（Sucrose）

就是廚房裡、餐桌上會出現的糖。奶奶做蘋果派使用的砂糖，你喝咖啡時丟進杯子裡的一、兩顆方糖，撒在油炸漏斗蛋糕（Funnel Cake）上的白色糖粉，都是蔗糖。蔗糖分子結構稍微複雜，所以身體其實不太想處理它。蔗糖進入腸道短短幾秒內，就被酶分解成葡萄糖分子與果糖分子。

二、葡萄糖（Glucose）

葡萄糖是一種單醣，含在所有的碳水化合物裡。身體會立刻用葡萄糖製造能量，或把它轉化成肝醣儲存在肌肉和肝臟裡。葡萄糖會直接進入血液，刺激胰臟分泌胰島素。胰島素把葡萄糖從血液裡帶走，好讓身體可以使用葡萄糖，或是把過量的葡萄糖儲存成脂肪。

三、果糖（Fructose）

身體無法使用果糖製造能量，至少無法立即使用。果糖會先被送到肝臟，經由代謝變成脂肪儲存起來。這個過程會使肌餓肽（Ghrelin）激增，也就是讓我們想要攝取更多熱量的「我肚子很餓」荷爾蒙。果糖在體內的行為跟酒精很像，對肝臟造成的有害影響也與酒精差不多，但果糖並不會讓你醉醺醺。

果糖或許是對健康最有害的糖。研究指出，果糖可能會導致血壓升高、心跳加速、心肌需氧量上升（也就是心臟維持正常功能需要多少氧）。果糖也可能造成發炎、胰島素阻抗和整體代謝功能障礙（Overall Metabolic Dysfunction）。拜高果糖玉米糖漿、汽水裡的甜味劑與大部分的方便食品所賜，現代人透過飲食攝取的果糖更勝以往。

等等，水果含有的糖就是果糖。所以果糖應該健康又天然，不是嗎？

不是這樣的。只吃水果，幾乎不可能攝取過多的天然果糖，舉例來說，6杯草莓才等於1罐可樂的果糖量。高果糖玉米糖漿不是天然的糖，玉米糖漿則是100％的葡萄糖，為了增加甜度，製造商在玉米糖漿裡加入純果糖，果糖與葡萄糖的比例是55：45。於是，這種甜味劑的含糖量異常高，引發健康專家的擔憂。

即使你吃了6杯草莓，也不會攝取到相當於1罐可樂的果糖量，因為草莓（和所有水果）裡的纖維會減緩消化，防止血糖飆升。可樂以濃縮液態的方式提供相同份量的果糖，會造成立即性的食糖後興奮感（Sugar High）。

相關書摘 ►「添加糖」除了增加糖尿病風險，還讓你變笨、變懶、變憂鬱

書籍介紹

《解除每天毒害健康讓你變胖的「糖毒危機」：14天高纖阻糖飲食，速瘦6公斤，抗老化，抑制癌症、糖尿病和心臟疾病》，方言文化出版

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作者：大衛．辛振可、史蒂芬．培林

譯者：駱香潔

甫上市瞬佔亞馬遜暢銷榜NO.1，全球狂賣一千萬冊著作，《紐約時報》暢銷作家權威代表作

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航