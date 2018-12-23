《不過是具屍體》書評：筆下亡者沒有活過來，卻都「重獲新生」

文：冬耳（時報出版科普編輯）

記者看到奇觀，不足以為奇，而死亡可能是大眾普遍能想到的其中一類、也是最容易震撼人心的報導主題，國際線、社會線、戰地線記者最常前往異地的第一線，代替讀者體驗他者的痛苦。當生命消逝，人的離去使人掩目沉思；但在新聞綜藝化的今日，死亡卻不再令人驚異——假若我們不談謀殺、意外死亡或孤獨死，死亡能否有別於哀痛或者獵奇的其他可能？

在《不過是具屍體》（Stiff）這本堪稱「死後生活百百種」的專書中，瑪莉・羅曲對死亡的態度值得玩味，她筆下的亡者分明沒有活過來，但卻「重獲新生」，往往會來到一個非關天堂、真實存在，還能參與車廠、軍方、墜機研究等幕後實驗，其涉獵程度或許還超越生前。在這些研究之地，科學家大多不把屍體當成屍體，而是一種可以穿上衣服、另外取名字的物件。唯一例外的恐怕是背負著原罪的醫學院師生，他們時時回顧英國維多利亞時期的盜墓與解剖史，警醒自己應該尊重解剖刀下的大體。在「屍體出版界」，大多數的書籍多屬資深法醫專家回憶錄，他們在面對特殊驗屍事件時，往往正視死前最後一刻的殘酷和困境，為失去自主能力的死者找回人性的尊嚴：如同法醫病理學家茱蒂・梅琳涅克（Judy Melinek）的暢銷作《告訴我，你是怎麼死的》，書中羅列911災難現場中各異的死因死狀，主旨是為提醒生命無常，還有死者偷藏的祕密；瑪莉・羅曲一樣呼應了這類型書籍的寫作關懷，並兼探討醫學倫理的歷史。這些醫生的兩難，便收錄在〈解剖的原罪〉章節裡。

當然，死者（還是應該說「屍體」？）的生命並不以死亡為終止，而是有它們自己的另類生命週期，比如〈不朽的來生〉就揭穿了屍體參與自己的腐爛實驗（以便研究人員理解屍體的每一個「生命階段」），這個「自我觀察地」就位於田納西大學醫學中心最邊緣的停車場旁，因捐贈而來到此地旅遊的屍體們可在此曬太陽或者躲樹蔭……好吧，其實就是任其自我腐爛。在這個章節，瑪莉・羅曲幽默地呈現死亡的不同階段：屍體不會排氣，而是膨脹；同時屍體也是很好的細菌培養基，只要沒有定期清理，屍體會產出各種黏液、分泌物，而且據說當腦部液化後很像某種好喝的湯……當然沒有研究者是出於好奇目的而將屍體擺這擺那加以觀察；死者每個小時的腐爛狀況都對鑑識科學大有幫助，足以協助偵辦人員回推凶手棄屍的日程。許多人文記者注重死亡的崇高和神祕，但《不過是具屍體》對屍體的各種世俗變化真是津津樂道，甚至寫到了捐贈頭顱的作用是為了讓醫生練習隆鼻手術，彷彿講死人的書還不夠讓人詫異一樣。

當然，屍體為何會產生千奇百怪的用途，自有它的倒楣特質：它不需忍痛，又表達得太多，因此警察需要、法醫需要，還有很多科學家也需要屍體。破壞跟切開都是另一種創造，我們在此說的不是創造繼起之生命的法蘭克斯坦，而是許許多多因屍體科學大有進展的應用領域。車禍研究尤其是一種，諸如安全帶、方向盤、安全氣囊跟強化玻璃的設計改良，不完全來自車禍現場的勘驗，更源於實驗室一次次的「加工車禍」：科學家會為屍體戴上加速計、荷重計（如果是軍事研究則是加件防彈衣），然後這麼一撞——換句話說是「再死一次」，幫助活人測出「胸腔穿刺、膝蓋擠壓和內臟碎裂的人體承受限度」。也有人研究從天而降的死亡，諸如飛機失事只要墜落高度在80公尺，懸空的人「通常鞋子會彈開，鼠蹊部的褲襠部分會剝離，褲子後方的兩個口袋也會不見」，當黑盒子消失，科學家可憑此回推飛機失事時的高度和時間……原來這種死法會讓人類裸身離開世間。而瑪莉・羅曲在此巧妙地加入了個人疑惑：在屍體還沒參與的那個年代，為何研究人員想用穿衣服的天竺鼠作實驗？於是本來有點悲傷又有點好笑的墜機研究，加入了令人捧腹的歡愉，沖淡了死亡的慘烈。

不過，也不是每個科學家都喜歡跟屍體一起共事，對多數研究者來說，這還是太難了，大部分時間他們都不想跟整具屍體合作，寧願面對一隻手臂、兩隻眼睛或者一隻斷腳……就算幫死者取小名，很多人仍無法適應活人跟死人共處的不適。買60根豬的大腿或者用上乳膠假腿，實驗效果都未必理想，而屍體的「好處」在此表露無遺：一條假腿的花費可是5000美元，但一具屍體的運費、檢驗和焚化等費用總計也才500美元！不適感？或許還是吞下去吧。

科學家和常人同樣都會面對屍體和死亡的禁忌，因此揭開死亡面紗遠比避而不談是更好的選擇。基因於此羅曲跳脫人體研究，在〈出了火坑，進堆肥箱〉這章，轉而關注下葬方式跟環保的關聯。如土葬支持者所言，土葬讓我們回歸自然，「我們就像死在樹林中的動物一般」，但在墓地空間不足的今日，火葬、樹葬和海葬的爭端亦難消停，瑞典殯葬業者甚至也曾試圖推行人體堆肥運動。如《父後七日》的傳達意念，悲傷需要時間和儀式來沖淡演化，但屍體的第二生命卻很有限。到頭來，能夠看透屍體乃死後身外之物的人，才會捐出無用的軀體，在科學世界多活一次。然而科學之外羅曲也加入了溫情，她寫到親愛的丈夫無法接受太太先走、身軀卻跑到腦學研究中心或者醫學院大體課堂之上，因此她將自己的身後事交給丈夫決定，畢竟活著的人同樣有權利選擇安撫自我悲痛的方式。

瑪莉・羅曲可說是科普領域的異秀，她是記者而非技術人員或學者出身，且自承其書寫領域「大多跟人體有關。除了《活見鬼》有點偏離，因為這本書大多說的是靈魂，而非人體血肉；但我的書寫都牽涉不尋常情境中的人類身體。」由此來看《不過是具屍體》的首要閱讀價值不一定是嚴謹的學術，畢竟能夠具體說明法醫原則和學科發展史的著作在所多有。羅曲「大驚小怪」且幽默的筆法，剛好表露了非科學從業人員對科學研究的關心，她不全盤接受學界的單一解釋，而是親身採訪科學現場，理解到實驗的非人及異質感。而閱讀本書的意義也在於藉由一一並置屍體的各種狀態，爬梳人類的恐懼，還有如何淨化死亡，找到屍體的世俗意義。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《不過是具屍體：解剖、撞擊、挨子彈，暢銷書作家帶你解開屍體千奇百怪的用途》，時報文化出版

・透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：瑪莉・羅曲

譯者：林君文

「是的，他生前是好人，我當然不想挖出他的屍體……但只要想到如果有20個人可以因此獲益，那就值得了。」by不具名的醫學院學生

古代醫學院缺乏大體老師，於是把死刑犯的屍體拿來解剖？

南北戰爭時為了瞻仰戰死勇士的遺容，開啟了防腐處理的先河？

汽車製造商能做出「因為看見，所以全面」的安全設備，是靠屍體去做防撞測試？

當飛機落海打撈不到黑盒子，是屍塊告訴鑑識人員墜機的祕密？

子彈的射擊效能提高，是因為科學家以屍體來做試驗改良？

透過反覆將屍體釘上十字架，世人終於解開耶穌的秘密？

《紐約時報》暢銷書作者瑪莉・羅區，繼《一起搞吧！科學與性的奇異交配》後，再度冒著被質疑「腦袋壞了」的風險，帶領讀者展開一場死亡之旅。

為了一探屍體在死前與死後的作用，羅區前往南方大學醫學中心解剖室、田納西大學人類學研究中心、韋恩州立大學衝擊研究所等，看屍體的各部位如何被「有效應用」。做為一位喜愛四處獵奇的「古怪」記者，羅區認為屍體不只是屍體，它能成就不朽的科學成就。

Photo Credit:時報出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航