只追求看起來會「成功」的目標，就是你「失敗」的原因

文：麥可．海亞特

沒開玩笑，風險真的是你的好朋友

追求看起來不可能的目標，常常讓我們真的完成不可能的任務；即使沒有完全成功，結果我們也勢必有大幅的進步。 ──美國企業家傑克．威爾許（JACK WELCH）

大部分人應該都聽過關於馬拉松起源的故事：西元前490年，雅典人在馬拉松之役擊敗波斯入侵者之後，有位傳令兵跑了26英里路去傳送這個令人振奮的消息。但超馬跑者迪恩．卡納西斯在他的作品《往斯巴達之路》（The Road to Sparta）中，分享了這個故事的真實版本，聽起來有趣得多。那位名為菲迪皮德斯的跑者，事實上在戰役開始前，就已經跑了超過150英里，從雅典一路跑到斯巴達，然後又再返回。據卡納西斯的說法，同樣這位跑者在馬拉松之役勝利後，完成了他的最後衝刺，總共跑超過325英里路！

這聽來可能有些離譜，但卡納西斯隨後又提到一位英國空軍司令約翰．佛登的故事。1982年，他率領一個小隊，在35小時內從雅典跑到了斯巴達。一年後，佛登創辦了一場重現當時路徑的賽跑，總長153英里，名為「斯巴達松」。

卡納西斯在2014年參加斯巴達松的賽事。身為超馬選手，他早已經連續跑過350英里的距離，但卡納西斯為提高標準，決定仿效當年的菲迪皮德斯，一路上只吃橄欖、無花果和醃肉。怎麼會有人想做這樣的事呢？卡納西斯接受《戶外》雜誌的採訪時這麼回答：

「現在的西方文化有一點倒退，我們以為擁有便利舒適就會快樂。我們把舒適和快樂畫上了等號。現在的我們是很舒適，卻也很悲哀，因為生活中不再有任何需要掙扎奮鬥的事，一點冒險精神都沒有。」

他的觀察一針見血，以「設定目標」來說更是如此。在追求有意義的成就這回事上，舒適就等同於無聊和冷感。

多年前當我第一次聽說卡納西斯的事蹟時，就深受啟發，於是對自己許下一個承諾，要完成我人生中第一個半馬。時至今日我已經成功挑戰了好幾次，雖然每次都不輕鬆，但完成的感覺非常好。

無論是刻意為之，或者麻煩事剛巧發生在身上，我們所有人都應該擁抱不舒適，理由至少有3個。第一，舒適被過度看重了。舒適不會帶來快樂，反而常常讓人變得只關心自己和不滿足。第二，不舒適是成長的催化劑。它讓我們渴求更多，強迫我們改變、全力以赴和適應。第三，不舒適預示著進步。當你督促自己成長時會感覺不舒適，但痛苦是有回報的。

當我們朝著有意義、有風險的目標前進時，自我實現、滿足感和快樂全都會接踵而至。如果想著遠大的目標會讓你感覺不自在，那代表你正走在正確的道路上。然而，你又要怎麼確定自己的方向是否正確呢？接下來我要詳細解說目標與3個特定區域的關係，分別是舒適區、不舒適區和妄想區。我在評估自己的目標時，也是利用這個技巧。

舒適區

所有人都夢想擁有更美好的未來，所以會設定目標企圖改善健康、親情、友誼、財務和工作狀況。只是，這些期望總讓我們感覺太脆弱、太遙不可及，很快就開始擔心，要「怎麼做」才能達成目標。接著，「怎麼做」的陰影馬上就蓋過了「該做什麼」的想法，於是我們就會降低期望。

一旦我們看不見自己該如何獲得更高的成就，就會變得保守，認定目標就一定要「合理」或「實際」才行，於是跟著降低標準，退而求其次，最終得到的成果也就僅只於此。

但有句諺語說得好：「不入虎穴，焉得虎子。」芝加哥建築師丹尼爾．伯漢曾在1907年這樣說過：

「別做小計畫，它們缺乏讓人熱血沸騰的魔力，甚至到最後根本沒有實現的可能。要做大計畫，滿懷希望地瞄準遠大的目標，然後放手去做。」

他這個說法可是有科學後盾的，研究人員已經證實，目標的困難度和完成的可能性之間，有強烈而直接的關係，而且越是困難，我們的動機、創意和滿意度就更高。

一個目標若要被我們當作一回事，就必須有挑戰性才行，也就是必須位於舒適區之外。如果你完全清楚該如何達成，這個目標可能就不夠遠大。我曾看過一部關於超馬業餘愛好者的紀錄片，片中的跑者橫跨4個沙漠，跑了超過600英里的距離。其中一位跑者雖然之前只參加過幾次小型賽事，仍舊毅然決然報名。他的動機很有啟發性，他說自己從未做過這樣的事，但知道只要全心投入之後，自然就會搞清楚該怎麼執行。

你當然不需要到全世界最不宜居的4個地方去跑上幾百英里，但如果你已擁有達成目標所需的所有財務、心理和健康資源──換句話說，你可以輕易想像要如何完成這個挑戰──那這個目標的挑戰性可能不夠有吸引力。

相關的科學研究告訴我們，提高一個目標的風險，可以讓我們在情感上獲得巨大的回饋。根據錢瑟勒大學的柯爾及勒佩里的說法是：「目標設定得低，通常可以達成，但隨之而來的動力和能量往往很疲弱，得出的成果也不會超出目標很多。」他們也表示：「困難的目標，比較可能產生持久的熱情和較高水準的表現。」換句話說，我們投入得越多，獲得的也越多。

讓我們假設，你是一家小型工廠的銷售經理，歷年來你的業績每年都能成長5％，今年你設定要達到6％。請問這樣的目標會強化你的執行力，需要你發揮創意，或者增加你的熱情嗎？不可能。如果我們想贏，就必須超越人類想打安全牌的天性，跳出舒適區，設定較有風險的目標。現在想像一下，如果業績能提昇20％會發生什麼狀況。要達成這個結果，需要比你應付現況更高的能力，你也因此得以成長。

我們再舉一個非關工作領域的例子。如果你已經能跑5公里，現在想增加到10公里，這可能不是很好的目標，不如考慮挑戰半馬。所謂有風險的目標，就是要從你的舒適區跳到不舒適區；打安全牌，不會獲得相同的回報。

不舒適區

你過去可能已經體驗過不舒適區帶來的好處，像是學習新技能、認識新朋友或挑戰從未做過的事情。這些狀況發生的當下我們通常都不太喜歡，但是等之後回顧，我們不得不承認：生命中真正重要的東西，總是發生在舒適區之外。只有在那裡我們才能得以成長，找到解答，獲得滿足，但不要只在回顧中得到這種體會，我們可以藉由主動擁抱風險較高的目標，來安排這樣的經驗。

傑克．威爾許稱此為「子彈列車思維」，名稱是出自日本運輸的一項創新革命。原本從東京到大阪的火車需要6個小時，因此減緩了業績的成長，於是主管們希望能縮短時間。但他們沒有提出「符合實際」的要求，像是把旅途時間縮短到6小時以下，而是要求「把時間砍半」。為了達成這個目標，工程師們捨棄了傳統的解決方法，重新思考問題，並成功讓日本的運輸系統產生革命性的變化。

要讓一個目標具有意義，必須將它的結果設定在不舒適區。如果你開始感受到所謂的「負面情緒」──恐懼、不確定和懷疑時，你就知道自己在那裡了。當你擁有正確的心態，這些負面情緒反而會變成指引；當我們看不見前方的道路，或者不確定要怎麼做才能到達目標時，就代表正逐漸接近那個值得放手一搏的目標了。

每個人碰到的狀況當然會有所不同。有天我和工作團隊正在為新計畫拍攝影片，剛好就在當天早上，健身教練要求我進行更嚴格的腿部訓練，結果快把我整死了，我連站在攝影機前都能感覺到肌肉痠痛。但說實話，我感覺很好，因為那種不舒適感讓我知道自己正在進步，變得越來越強壯。我沒有因為不舒適而退縮，反而讓它帶領我往成功邁進。大部分人在感受到負面情緒時都會退縮，千萬不要，它們是暗示你走在正確道路上的里程碑。

不過，你還是需要謹慎以對。以工作領域來說，「設定大膽的目標」和「挑釁上司」之間是有很大區別的，公然為了你的個人目標而堅持己見，恐怕不太明智。在檯面上配合處於舒適區的公開目標，私底下再為具有挑戰性的個人目標努力，也沒有什麼不好。但你要怎麼確定目標到底是真的有挑戰性，還是單純的妄想呢？

妄想區

不舒適和妄想之間也是有區別的。當年通用汽車公司為了達到29％的市佔目標，而損害公司財務結構時，許多人都用這個例子來警告大家設立目標的危險性。他們的說法不外乎設定目標沒有用，或者這樣做反而會造成更多問題。但通用汽車公司的失敗，並非肇因於設定了具有挑戰性的目標，而是這個目標已經落入了妄想區，造成目光狹隘和策略失當。

通用汽車太專注想達成29％的市佔率，忽略了其他的經營問題，試圖利用會損及財務健康的策略來達成目標。我們在SMARTER架構中所討論過的「相關性」，就能避免這種自我毀滅性的狀況。有些目標就只是單純的不可能辦到，而且無法與其他的優先事項相連結，這樣的目標沒有啟發性，註定會失敗。

我們只要稍不留意，就有可能一腳踩進妄想區。舉例來說，我要是認為自己可以打進美國職業高爾夫巡迴賽，這就是妄想（隨便問一個曾跟我打過高爾夫球的人就知道了）。可是前面提到那位決定橫跨4個沙漠的傢伙呢？乍聽之下也像是妄想，不過，當你發現他向來非常熱衷於運動，擁有堅強的意志，而且還有一個組織嚴密的支援小隊同行時，就知道這不算妄想。

那你呢？你要如何分辨自己是否偏離到瘋狂的區域了呢？有時候這只是簡單的數學問題。我在大衛．藍西的一場領導力活動中，聽他提到有位推銷員為自己設定了一個目標，要在一段時間內打電話給「非常大量」的潛在客戶。藍西稱讚了這個大膽的決定嗎？沒有，他說這叫亂搞。他算給那位推銷員看，一個星期裡根本找不出足夠的時間打那麼多電話，這個人就是從不舒適區跨到了妄想區。

和你的配偶或其他親近的人談談，也會有幫助。我們通常不善於辨認自己的盲點，有時我們自以為目標具有相關性，其他人卻能幫忙識破盲點。

這邊我要特別提醒的是，有時我們不是在一開始就跳入妄想區。如果多頭執行各種目標，就可能在不知不覺中，慢慢落入妄想區。我看過有人將好幾個重大的完成期限設定在同一個時間，或者計畫一個接著一個地跑，沒有預留足夠的緩衝時間，就會出現這樣的狀況。這麼做只會讓自己像一輛勢必出軌的火車，發生事故是遲早的事。

位在不舒適區的目標，帶給我們挑戰，激發我們的最佳表現。妄想區的目標註定失敗，只會留下挫折和失落感。我的作法是，設定一個幾近是妄想的目標，然後往回調整一點點，就能落在不舒適圈了。

書籍介紹

《最棒的一年：5個步驟，100％實現目標，讓計畫不再是空話》，遠流出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：麥可．海亞特

譯者：殷麗君

這是一封邀請函，邀請你在未來一年裡，體驗這輩子最有意義也最重要的十二個月

國際行銷大師賽斯．高汀、《執行力的修練》共同作者克里斯．麥切斯尼、《深度工作力》作者卡爾．紐波特、《完成》作者喬恩．阿考夫──強力推薦

Shannon Pu（盛思整合傳播集團創辦人）、丁菱娟（世紀奧美公關創辦人）、艾兒莎（放棄22K，蹦跳新加坡版主）、林珮玲Ada（筆記女王）、姚詩豪Bryan（【大人學】共同創辦人）、張永錫（時間管理講師）、陳重銘（《不敗教主的300張股票存股術》作者）、鄭緯筌（「內容駭客」網站創辦人）、謝文憲（知名講師、作家、主持人）──熱血推薦

信心、快樂和對生活的滿足感，都是個人成長的副產品，接下來的這一年，將成為你最突破的一年。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航