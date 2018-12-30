《點子變現術》：觀察每天的通勤路線，可能會出現意想不到的點子

文：安達元一、藤本貴之

察覺法：觀察每天行走的通勤路線

「每天的通勤路線上，你特別注意到哪三個招牌？」

這個問題答得出來的人少得難以想像。儘管我們一年間將近300天， 在這條路線往返600次，但從未刻意觀察這些日常光景。只要有意識地觀察這些平常視為理所當然、毫不足奇的光景，就能發現意想不到的訊息、知識或點子材料。

每天通勤時，邊走路邊仔細觀察，把腦中忽然出現的靈感、映入眼簾的關鍵字等記錄下來。

實例：從食品廠商進軍海外戰略，連結到獨立創業

試用者TN先生（42歲）任職於東京的食品廠商，主要負責國外業務，與出口產品的開發、販賣、行銷。他想做對產地有貢獻的直接貿易， 幫助當地女性創業、社區發展等。

試用者感想

平時原本忽略的地方，在刻意留意之後，就感覺到各種訊息不斷進來。覺得好像發現實際上訊息進來了，只是自己沒注意、沒感覺而已。即使不是自己直接想要的關鍵字，結果卻帶來很多自己所需要的啟發，總覺得有賺到的感覺，愉快又有趣。

藤本貴之博士解說

可能因為從事國外業務，才會注意到「牙買加」「紐約」「中央公園」 等詞。或許他心中隱藏了對北美、中美洲的興趣。從「回歸原點」「想做的事」「潮汐表」「目的意識」「感謝」等詞中，可看出他可能有獨立、創業的想法，至少對這樣的事有興趣。當然，他是上班族，必須避免失業的風險，所以潛意識中，應該沒有具體考慮過這件事，不過，或許藉由強制觀察平常的通勤路線，重新認識了這個被自己壓抑的意識。我想，TN先生獨立、創業的時間應該不遠了！

此外，當時的重點─「五感」「夜來祭」「節日」，現在客觀來看， 覺得有一種把大家都捲進來的動力或是團體感，或許重點變成以這種感覺來創業。

突然出現突兀的「嘎哩嘎哩君冰棒」，雖沒辦法進一步分析，但也不能忽視。因為缺乏前後脈絡，不知道是什麼，看起來好像是興趣；但我認為，它的意義不如說是刺激TN先生腦袋的「固有營養素」。這若也由自己來分析，或許會成為某種有趣的啟發。

相關書摘 ▶《點子變現術》：「點子資本」時代，企業光有錢不見得會成功

書籍介紹

本文摘錄自《點子變現術：從經典到獨創，10門淬鍊點子的發想實作課》，光現出版

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作者：安達元一、藤本貴之

譯者：林雯

日本暢銷腳本家的10堂發想實作課，

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【獨創發想法──偶然力FA法】

「偶然力FA法」由安達元一與東洋大學教授藤本貴之共同開發，已取得商標註冊，是全世界最新的發想法。

［第1步］察覺：打撈知識

花5天，用以下方法，記錄50個以上的關鍵字：

和平時不會接觸的人聊上幾句

觀察每天行走的通勤路線

閱讀平時看報紙、雜誌時會跳過不看的角落

記錄夢境

偷看別人的臉書對話

［第2步］編組：提煉點子

以「資訊設計」理論為基礎，依照「時間」（新、舊）➔「位置」（遠、近）➔「連續性」（快樂、悲傷）的順序，將關鍵字分類。

［第3步］套用：具體實踐！

將分類完成的關鍵字群組，套用至要解決的課題、企畫案，組裝出具體點子。7天內即可完成獨創性的發想。

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航