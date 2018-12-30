《點子變現術》：「點子資本」時代，企業光有錢不見得會成功

文：藤本貴之

「有獨創性、有魅力的點子是如何產生的？」

對這個問題抱持興趣，是我與安達元一撰寫本書的出發點。安達元一是當紅腳本作家，站在電視業界最前線二十年以上，他的工作就是所謂「生產點子」。每天持續想出吸引人的新點子也直接關係到他的收入，所以他對「生產點子」的關心與熱情非比尋常。

當然，發想法、想點子的能力是任何人都感興趣的事。尤其現在正是需要吸引人的點子的時候，對此感興趣的人會愈來愈多。

可是，產生點子的技術、知識是隱性知識（tacit knowledge ；無法用言語說明、用身體學會的知識），很難用簡單、實際操作的方式學習，這也是現實。

即使能用簡單明瞭的方式說明，但這是真正的實踐性、實用性的知識， 大家應該都會擔心，一般社會人士能用在日常生活和工作上嗎？即使被讚美為「有趣的方法」，連自己都無法輕鬆使用，產生實際成果，就沒有意義。就像我們經常看到「用股票賺大錢的方法」之類的書籍，但業者本身真的用書中的方法賺大錢了嗎？任何人都會有這種疑問。

世界上存在某些天才，能產生超越常識的發想與令人難以置信的突破。多數人認為，能想出有魅力、獨創性點子的人，是這種少見的天才，和我們這種凡人八竿子打不著……

不過我很肯定，這絕對是誤解，可說是「都市傳說」。想出獨創性點子的能力，並不是具非凡能力的天才依據「天啟」而產生，也不是因為偶然遇到「吉利拳」（Lucky Punch）。當然，甚至和標準分數（standard score）之類的學習能力，本質上沒有關聯。

所謂發想力，就是依據適當的思考方式與簡單的訓練，任何人都能達到某種水準的技術、方法。

換句話說，就和電腦程式設計的技術類似。程式設計領域，確實存在超級程式設計師、工程師，他們擁有天才般的發想與技能，開發了傳說般的軟體，也做出不少突破。蘋果創辦人賈伯斯就是代表人物。

不過，不一定每個人都能成為這種傳奇性的超級程式設計師或工程師， 也沒有這種必要。即使做不到，只要具備專業水準的知識與技能，應該也夠用了。

當然要往前持續努力，但意外的邂逅或偶然的契機似乎影響力更大； 不過這含有許多「運氣」「機緣」的成分，請暫且忽略。因為這像彩券般， 幾乎不可期待，如果沒有，也不用沮喪。這也不是憑自己的努力與自覺就有辦法得到的。因此，第一個前提─學會「充分可使用的專業知識與技能」，是很重要的。若能用適當的方法，確實學習適當的內容，無論是誰都能學會，沒有例外。如果學不會，那可能是因為「自己不夠努力」「所教或所學的內容不夠」，或是因為自己隨隨便便就放棄了。無論哪一種， 都只是極少數。

除了像運動、音樂之類需要天生的身體素質與素養，無論任何領域， 都不需要靠與自己的努力無關的「運氣」或天生的「身體素質」，就可達到一定的水準。

「點子、發想力」就是如此。

不只現在的商業世界、企業社會，教育、研究、地方自治體、行政等生活中會遇到的所有場景，「獨創性點子與發想」都漸漸成為最重要的知識資產。

例如蘋果創辦人賈伯斯，雖然嘗到被自己成立的公司趕走的辛酸，但他走後公司業績低迷，經營高層又請他回來，產生了現在的iMac、iPod、iPhone 等各式各樣熱門商品。蘋果公司高層當時把被驅逐的賈伯斯迎回經營領導階層，期待的並不是他的個人資產，而是他產生獨創性點子的「發想力」。

這表示，現在要在充滿競爭的社會中生存，組織中的「第三資本」—— 「產生獨創性點子的發想力」有重大影響力。

我把它稱為「點子資本」（Idea Capital）。

點子資本這項看不見的資本，現在漸漸成為重要的力量。

點子資本的重要性不限於企業。從學校、地方自治體、公益法人，到文化團體、政黨、政治團體，在所有「組織」，點子資本的重要性漸漸大於「股金」。

無論組織的股金金額多大，也贏不了持有「龐大點子資本」的對手。今後的時代，以「點子資本增資」，充實產生獨創性點子的發想力，比金錢的增資更重要。

因為今後是「點子資本」的時代。請注意，雅虎、Google、臉書等IT巨頭創立時，創辦人都還是大學生或研究生。他們沒有籌資金的能力，創業空間也只有一個公寓房間或空車庫而已。

他們沒有專業研究者的高度、特殊的技術能力，以及將之整合的組織能力。他們擁有的是不忽視「任何人都會忽視的細枝末節」的「察覺」技術。自己也採用這樣的技術，就成為能匯集、擴展點子的發想力。

小小的「察覺」變成了獨創性點子，已超越龐大的資本，瞬間刷新工作場景。

所有的流行、價值觀，一般而言一到兩年，長則三到五年，就會逐漸被新陳代謝，速度會愈來愈快。加快這種急速運轉的網路世界也已席捲我們的社會。

再強調一次，在現代這樣的超高速社會，要取得最後勝利的最重要資本，不是別的，就是產生獨創性點子的發想力─點子資本。

本書具體地以簡單明瞭、有趣的方式說明如何成為點子資本的大資本家。當然，它的有效性也已獲得證實。先除去束縛自己的偏見、主觀成見吧！在一成不變的日常生活中加一點點變化，就能擁有人人羨慕的獨創發想力。

相關書摘 ▶《點子變現術》：觀察每天的通勤路線，可能會出現意想不到的點子

書籍介紹

本文摘錄自《點子變現術：從經典到獨創，10門淬鍊點子的發想實作課》，光現出版

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作者：安達元一、藤本貴之

譯者：林雯

日本暢銷腳本家的10堂發想實作課，

教你腦洞大開、點子變現金！

為什麼那些網紅、YouTuber天天都生得出強大企畫？

你是否常覺得沒哏、沒靈感、提案老是被打槍？

──如何讓好點子說來就來，而且人人都買單？

【獨創發想法──偶然力FA法】

「偶然力FA法」由安達元一與東洋大學教授藤本貴之共同開發，已取得商標註冊，是全世界最新的發想法。

［第1步］察覺：打撈知識

花5天，用以下方法，記錄50個以上的關鍵字：

和平時不會接觸的人聊上幾句

觀察每天行走的通勤路線

閱讀平時看報紙、雜誌時會跳過不看的角落

記錄夢境

偷看別人的臉書對話

［第2步］編組：提煉點子

以「資訊設計」理論為基礎，依照「時間」（新、舊）➔「位置」（遠、近）➔「連續性」（快樂、悲傷）的順序，將關鍵字分類。

［第3步］套用：具體實踐！

將分類完成的關鍵字群組，套用至要解決的課題、企畫案，組裝出具體點子。7天內即可完成獨創性的發想。

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航