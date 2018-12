6部比較少人留意，卻仍屬經典的「聖誕電影」

聖誕將至,就算平日不常看電影的朋友,在節日氣氛下都會有興趣看一兩部電影輕鬆一下。然而,上網搜尋「聖誕電影推薦」時,不是找到毫無新意的推薦(例如 《愛是您·愛是我》Love Actually(2003)或 《小鬼當家》Home Alone (1990)等電影),就是荒謬至極的推薦(例如推薦 《終極警探》Die Hard(1988 )的原因是主角John McClane (Bruce Willis 飾)的營救行動發生於平安夜;而推薦哈利波特系列的原因是魔法世界予人節日氣氛)。

事實上,能夠同時擁有滿滿的節日氣氛,電影整體素質又不錯的聖誕電影比我們想像中少。筆者將會為大家推薦6部聖誕電影,今年開始重拾觀賞聖誕電影的樂趣吧!

以下6部電影分成:聖誕喜劇、經典聖誕故事兩類,總有一部適合你!

聖誕喜劇:

講述一群「單飛」兒童(就是基於各種理由而沒有父母陪同下出入機場的旅客)誤打誤撞地在機場到處追逐的旅程。因為天氣極度惡劣,令所有航班被迫取消。就在一直對聖誕有陰影的機場主管監控下,單飛兒童決定解開主管的心結,同時拯救在機場苦悶渡過平安夜的旅客,為他們帶來難忘的回憶。此電影是標準的「有笑有淚」聖誕電影,卻又往往在劇情上帶來意想不到的情節。它是一部不應被人忽視的高水平聖誕喜劇。

此電影是一部經典聖誕喜劇,筆者卻很少朋友看過。故事講述一個美國家庭中,父親、母親以及小男童分別以自己的方式笑看佳節。當中的跌跌碰碰展示一個平凡家庭渡過聖誕的苦與樂。或許喜劇形式偏向美式幽默,但其實笑點易理解而到位。另外,觀眾可以目睹80年代美國家庭的聖誕佈置,與現代聖誕氛圍截然不同。

阿諾·史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)一直以健美先生的形象深入民心,例如《魔鬼終結者》The Terminator (1984),《終極戰士:掠奪者》Predator (1987) 等代表作。然而,他的電影生涯其實有充滿童真的一面,例如《魔鬼孩子王》Kindergarten Cop (1990),《最後魔鬼英雄》Last Action Hero (1993),以及這部《一路響叮噹》Jingle All the Way (1996)。故事講述阿諾工事繁重,總是無法遵守對兒子的承諾。就在聖誕前夕,阿諾不惜一切代價都要爭奪到一個近乎全城售罄的渦輪俠玩具作為兒子的聖誕禮物。劇情明快而幽默,不失為一部輕鬆小品。

經典聖誕故事:

這電影主要有四個版本,第一版早於1947年上映。劇情上,此電影嘗試用一種新穎的方式重申探討「聖誕老人為何是真實存在」這個傳統聖誕電影基調作主線,務求對小孩或成年人而言也是一個真實會發生的奇蹟。另外,此電影的聖誕老人(Richard Attenborough 飾)被外界公認為表現最出色的聖誕老人,加上當時只有7歲的Mara Wilson飾演一個聰明可愛的小女孩。這對組合配搭展現出驚人而富張力的演技,大大提升此作品為不可不看的窩心經典。

這個經典聖誕故事有各式各樣的改編版本,而其中一部值得觀賞是1984年由George. C. Scott主演守財奴的版本。他的演技收放自如,故事推進到各個精靈找他時,他充分展現出守財奴不斷周旋於自負與懊悔的起伏中。單是這個原因足以值得觀賞這部電影!

此電影是Christmas Carol的變奏版。劇情以現代商業背景重新包裝故事。這個版本的三個精靈造型出眾,令人一見難忘。此外,佔據大部分劇情的守財奴則由年輕的Bill Murray飾演。雖然他最廣為人知的代表作是《愛情,不用翻譯》Lost in Translation (2003)中到東京公幹拍威士忌廣告的失意大叔。然而,他的演出生涯充滿輕鬆幽默的作品,稱他為喜劇演員,實不為過。能夠駕馭這種經典作品的變奏版本,並演活當中的笑與淚,非Bill Murray莫屬!

介紹過以上6部電影後,希望大家找到自己滿意的作品,歡渡聖誕。

