《美好生活的練習》：得過且過也是一種「遠景」，問題是能持續多久

文：羅塔・賽維特（Lothar Seiwert）

一位哲學系教授站在學生面前，講台上放了一些東西，等到開始上課的時候，他拿出一個空的醃黃瓜罐，在裡頭裝滿比較大的石頭，接著他問台下的學生：這個罐子是否已經被裝滿了？學生紛紛點頭。

這時，教授拿起一個裝了較小石頭的盒子，把這些小石頭輕鬆地倒進罐中，小石頭就這樣滾入了大石頭之間的空隙，接著他又問了學生這個罐子滿了沒？學生又紛紛點頭，並且發出笑聲。這時只見教授拿起一盒沙子將其倒入罐中，沙子當然就這樣填滿了罐子最後的空隙。

「我想讓你們記住」，教授對著學生說，「這一個罐子就像你們的人生。大石頭就是人生中最重要的事，像家庭、另一半、健康及小孩；小石頭則是其他次要的事，像工作、房子或車子；沙子象徵了生活中的小事。如果你一開始就先把沙子倒進罐子裡，那麼小石頭和大石頭就沒有任何空間了，生活亦是如此。如果你把所有的精力都花在生活中的小事上，那麼就沒有剩餘的精力去處理真正重要的事了，所以請你把重點放在重要的事物上，把你的時間留給小孩及另一半，注意你的身體健康。你一定還會有時間工作、做家事、或是參加派對，但請你先留意那些大石頭，因為它們是真的具決定性的事，沙子般的小事就放到最後再想吧！」

下課以後，一位學生拿走了那個裝了大石頭、小石頭及沙子、連教授都認為已經裝滿了的罐子，那位學生把一罐啤酒倒進去，這時候啤酒填滿了罐子裡僅剩的空間，這下子罐子才是真的滿了。

很多人被自己的既有想法困住：「一份遠景？我還得努力應付一個接著一個的行程、在職場中生存下來！根本沒有時間加以思索，不用了，多謝！」不過，會這樣每天得過且過、沒有思考「如何」以及「為什麼」的人，也就說明了他做事的原則。他寧可把所有的注意力集中在「職業生涯的下一步該怎麼走」這樣的問題上，這也不失為一種遠景，問題就在於這樣的「遠景」能夠持續多久。

每位建築師、導演、藝術家都會有一個他要追隨的計畫和草圖，沒有這樣一個「大略方向」就沒有大樓、電影、雕像的產生。你被嚇到了嗎？這一點我可以理解，因為你知道現在討論的是真正嚴肅的事情了，你必須在未來選擇一條專屬於你的路（而且很難有其他選擇）。確切地說：就算沒有做出決定，你也只能走一條路，差別只在於是不是由你選擇。

你曾經試過閉著眼睛散步嗎？我認為你只要小心一點就辦得到。請你伸展一下筋骨，然後做好出發的準備。要走多遠？我可以告訴你：你想像中的路有多遠，你就能走多遠，未來也是如此。我們無法預知未來，但是我們走向未來，生活中的每一秒都在朝著它前進。我們可以自由地踏進未來並且面對即將發生的事。無獨有偶，我們靠著精神上的力量奔向我們生活的北極星，哲學家恩斯特・布洛赫（Ernst Bloch）認為這就是未來出現在烏托邦裡的情景。

為什麼你每天早上起床後就要趕去上班？是為了賺錢？為了你的前途？為了展現你的實力？為了實現自我？為了幸福？為了和別人見面？為了創造出留傳千古的事蹟？你有一個想要實現且值得付出全力的遠景嗎？如果你想一下，每天做這些單調乏味的工作是否值得時，那麼你就提出了一個關於生活遠景與意義的問題，因為工作耗費的是生命，生活中的其他範疇也有類似的道理，是否讓我的小孩擁有快樂的生活、賦予他們社交能力？我能幫助別人看見他們生活的意義嗎？

哈佛大學自1636年來，每年不斷為美國培育出菁英。由於美國大學十分注重成績，因此它們非常在意校友的成就，並且研究了是什麼促成這些成就。一份為期10年的研究報告顯示出令人詫異的結果：畢業生的目標明確性和日後的收入之間有著顯著密不可分的關聯。83％的人對於工作沒有明確的目標；14％的人對於他們的職業生涯有清楚的規畫，他們的收入也是其他人的三倍。而將自己的人生規劃用筆清楚記下的那3％，收入竟高達其他人的10倍！

收入當然不是決定生活品質的唯一因素，但的確不可忽視。無論如何，這個例子告訴我們，如果我們十分確定自己要的是什麼，需要的力量就會自動被發展出來：有遠景的人即使遭遇困難也無法被阻礙。

一個沒有實際行動的遠景只能算是一個夢想，而沒有遠景的實際行動只是打發時間，一旦遠景和行動結合成為一體就能改變世界。目標、遠景及典範能夠帶動、激勵與啟發我們，如果一群人擁有相同的遠景，那麼團體合作的協同效果幾乎是自發性的；如果很多人都朝著同一個目標前進，那麼就會發展出一個集體文化，進而形成一股自己的力量。

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書籍介紹

本文摘錄自《美好生活的練習題：擺脫壓力、把生活過好的自我檢測與生活提案》，光現出版

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作者：羅塔・賽維特（Lothar Seiwert）

譯者：張綱麟

好生活，是練習出來的。

好生活的練習，主要在對壓力的盤整、分析、與排除。著作在全球狂銷500萬冊的德國好生活專家羅塔・賽維特（Lothar Seiwert）要告訴你：在搞定壓力之前，你得先搞定時間才行。

本書中，羅塔・賽維特博士透過自我檢測，協助讀者釐清自己的時間觀，找出自己在時間安排上的弱點。他從「解決時間問題」與「善用時間」兩個面向切入，彙整六個技巧，引領讀者有效管理與運用時間：

速度：不論何種情況，必須將每樣工作的速度調整一致

壓力：壓力是效率的殺手，若講求效率必先找到壓力的來源

組織：有條理地規劃手邊的工作

順序：適時地辨認每項工作的輕重緩急，找出最佳執行順序

提升工作動機

創造人生平衡：達成適當的時間管理，即可在家人、朋友、工作間取得完美平衡

24個自我檢測，讓你掌握自己的狀況。34個好生活提案，讓你擺脫壓力的控制。

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航