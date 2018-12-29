《美好生活的練習》：生活中有多少垃圾對你的心靈造成負擔？

文：羅塔・賽維特（Lothar Seiwert）

大腦會阻礙我們簡單地放鬆自己，只要我們坐在沙發上，不安就會開始折磨我們，包括大大小小的煩心事、罪惡感、負面的想法等等，因為大腦的運作模式和二萬年以前沒什麼兩樣，它只是想把每件事都連結起來。以前是草叢裡有什麼聲響，原來是劍齒虎來了；而今日是車子的喇叭響了、小孩咆哮、收音機裡播報著官員收受回扣的醜聞、手機裡播放的是貝多芬的第九號交響曲、吸塵器發出的噪音……

你無法按下某個按鍵讓這個世界關機，不過你卻可以在偶爾遇到問題的時候為大腦抒壓。想太多或跟命運過不去無法打下穩固的生活基礎，日子只會越來越灰暗。這時你大不了讓自己放空一下，專注在比較簡單的工作內容上：打掃、整理花園、整理回收品、洗車，重點是持續、自動化的動作。這就像是某種冥想，能夠使你波動的心情稍微平息下來。

你最好告訴自己：我雖然身陷在一個困難的情況中，但如果行事審慎就能掌握問題所在，就像以前一樣。兩種典型的過度反應會把人帶到叫苦連天的死胡同裡：哀聲嘆氣、覺得自己是受害者。這其實都於事無補，自我憐憫則更會阻擋我們找到出路。當然你也可以直接忽略問題，期盼它會自行解決，有時候行得通，不過大多時候小問題會隨著時間越變越大。更好的策略是：果斷地處理事情。

或者你也可以開啟對大自然的感官，在公園或森林中漫遊半個小時，聆聽鳥兒歌唱，對樹木及草地的色彩敞開心胸，感受一下腳底下土地的動靜，把你所有的感官專注在大自然上。事實上，那使你下定決心：「從現在開始我不會再想那些令人憤怒的事了」，偏偏這些事一時半刻還不會從腦裡消失。這時你要做的是，專注在你的感官印象中，接著把日常生活拋在腦後，贏得一些喘息的空間。

我們的大腦需要一定的時間來整理所接收到的問題訊息，如果你能給大腦一點時間，它就能自己完成這份工作，而你也不必為了棘手的決定傷透腦筋。相信你的直覺，等到隔天再做出回應。

有很多事要做的人都會有一本行事曆，上頭的行程一個接著一個，一切計劃得好好的。請你也利用相同的方法來處理問題。如果同時有五件（以上）事情煩惱著你，你要告訴自己：「第一個問題我今天下午五點會想想怎麼解決，第二個問題留到明天早上九點……」一個設定好時間想辦法解決的問題當下就已經解決一半了，騰出時間來讓自己好好休息，休息時如果有什麼關於解決問題的重要想法冒出來，讓你不得不立刻思考，那麼請你很快地做一下筆記。

一旦面對問題，你首先要問自己：「最壞的結果是什麼？」想像一下可能發生的最慘情況。如果你在公司有了麻煩，如果公司解僱你會怎樣？如果找不到新工作會怎樣？如果薪水縮水了，什麼是你必須捨棄的？在這場大災難發生後你該如何繼續生活下去？我們假設最壞的情況真的發生了，你會如何生活？在腦中思考一下新的情景，你會做些什麼來改善你的情況，好讓自己重振旗鼓？在這個思考遊戲過後，你在尋找解決辦法時會變得更從容，一切不會比你所想像的還糟……

你也可以試著用其他人的眼光來檢視你的問題，看看你的同事、另一半、親朋好友怎麼看待你的情況，和你一樣覺得很嚴重嗎？還是覺得沒有其實那麼嚴重？利用其他人的眼光來看自己，透過不同以往的角度，你會知道自己的視野是否實際，也會意識到該如何尋求協助。

當然我們希望避開這些最壞的結果，不過無論如何，這些結果也仍然有好的一面，請凡事往好處想。你從周圍的人身上學到了什麼？你是否被逼著做出早就該正視的改變？你不能從這些錯誤中學到什麼嗎？而你現在是不是有更多閒瑕時間了？

事情到最後還能變得更糟，你應該對沒有那麼糟的現況充滿感激之情，這不光只是一個具安撫作用的思考遊戲。感激可以讓我們知道自己還擁有哪些資源，可以讓我們從谷底翻身、重見天日。此刻的你可能對一切都很悲觀，不過一年後你會怎麼想？請你用未來的眼光來評判一下現在。今日的你也常常對很多以前發生的不好的事一笑置之。不管你相不相信：你現在所擔心的往往只會發生那麼一次。

不要在困難之中掙扎，用幾分鐘的時間做白日夢。夢想能帶給你富有創造力的點子，它們不僅能告訴你，哪些困難是你該拋在腦後的，還能描繪出你渴望的美好未來。

相關書摘 ▶《美好生活的練習》：得過且過也是一種「遠景」，問題是能持續多久

書籍介紹

本文摘錄自《美好生活的練習題：擺脫壓力、把生活過好的自我檢測與生活提案》，光現出版

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作者：羅塔・賽維特（Lothar Seiwert）

譯者：張綱麟

好生活，是練習出來的。

好生活的練習，主要在對壓力的盤整、分析、與排除。著作在全球狂銷500萬冊的德國好生活專家羅塔・賽維特（Lothar Seiwert）要告訴你：在搞定壓力之前，你得先搞定時間才行。

本書中，羅塔・賽維特博士透過自我檢測，協助讀者釐清自己的時間觀，找出自己在時間安排上的弱點。他從「解決時間問題」與「善用時間」兩個面向切入，彙整六個技巧，引領讀者有效管理與運用時間：

速度：不論何種情況，必須將每樣工作的速度調整一致

壓力：壓力是效率的殺手，若講求效率必先找到壓力的來源

組織：有條理地規劃手邊的工作

順序：適時地辨認每項工作的輕重緩急，找出最佳執行順序

提升工作動機

創造人生平衡：達成適當的時間管理，即可在家人、朋友、工作間取得完美平衡

24個自我檢測，讓你掌握自己的狀況。34個好生活提案，讓你擺脫壓力的控制。

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航