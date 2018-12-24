大火辣炒台灣媒體的黎智英，私底下是怎樣的人？

文：卜大中（年齡電競元年之史前玄武紀，經歷媒體工作35載）

連宋配在2004年大選以極少數票差敗給陳水扁後，聽說黎智英的深藍友人怪罪蘋果沒有力挺連宋；黎非常不高興就遷怒我，我問心無愧，因為我也沒在社論上挺扁，反而對扁多所批評；何況黎老闆自創報以來，多次要求我們不可只挺藍綠一方，以免挺藍的選民不看挺綠的本報；或挺綠的選民不看挺藍的本報。「我們不能辦一份只有一半人看的報紙」。他強調說。

2008年大選，黎老闆在情感上偏向藍營，馬英九當選如了黎老闆的願。沒想到阻止蘋果買下中天、中時、中視的官員，都是馬當局的人，他們延遲蘋果與中時集團的併購，等待中共方面示意某特定財團回台購買中時集團，以破壞港商壹傳媒在台灣的擴展計畫，因為《蘋果日報》採訪的犀利作風和反共政策，使國共都受不了，決心辣手摧毀黎老闆的台灣拓展方案。黎老闆的親藍態度，是「我心向明月，明月照溝渠」。

《壹電視》遲遲無法上架，正是馬當局官員們和系統業者的共識。《壹電視》各方面都是台灣首屈一指的，無論設備、機器、裝潢都是全台最新、最絢麗的，而高薪聘來的人才都是台灣一流的，成本因此非常高，據傳黎老闆的《壹電視》每月虧損高達一億台幣。但是無論怎麼與官方溝通，就是不准上架，擺明了要把黎老闆拖到油盡燈枯，其他電視台也不希望兵精將廣的壹傳媒上架，因為他們自知非《壹電視》的對手，便樂見政府壓制《壹電視》，迫使它無法上架營運。據此，我們得知壹傳媒其下的《壹電視》是死在電視同業和政壇同志的聯手之下。黎老闆對台灣民主的想像太過天真了。

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《蘋果日報》最高峰時，據美國稽查公司的計算，每日平均銷售量高達55萬份，早上10點前就賣完。搭乘高鐵一眼望去，每節車廂人人都拿《蘋果日報》在看，形成一個獨特的畫面，廣告自然源源而來，尤以房地產、汽車、精品單價最高、最有獲利，巔峰期年淨利高達7、8億之多，每位同事都因分到不少獎金而見錢眼開，眉飛色舞，人心暢快。對我們這種在賠錢多年的公司（中時）上班，經常看到老闆緊皺雙眉，印堂發黑，員工們無不十分沮喪，巴不得捐錢給老闆買他一個笑臉，好讓我們上班氣氛愉快些。

不過，也沒有天天過年的。《蘋果日報》正在發得吱吱冒油，平地一聲雷，智慧型手機誕生在馬槽裡，黎老闆慘呼「完了、完了」，果然大家都看免費的手機數位新聞，紙媒成了大齡剩女，且日薄西山。

紙媒奄奄一息後，為了節流被迫裁員，引發了員工的抗議示威，黎老闆宣稱不會賣掉《蘋果日報》，要員工放心，暫時平復了員工的情緒；然而，不久之後，傳出黎老闆要把《蘋果日報》賣給中時老闆蔡旺旺（綽號，本名是蔡衍明）的消息，員工趕緊組成工會，以求保障權益，在辦公樓前空地舉行示威運動，並樹立黎智英的人形立牌，讓大家去踹，以發洩對黎老闆的憤怒。

因為在對抗蔡老闆的過程裡，很多員工得罪了蔡，報紙若賣給蔡，蔡可能展開報復行動，等於黎老闆把員工們出賣給為他而得罪蔡的同仁，加上蔡在馬總統任內極為順利地買下中時、中天、中視後，種種加諸同事們的屈辱性規範，像是唱旺旺歌、跳旺旺舞、呼旺旺口號，把時報辦得像人民日報台灣版，都使同仁感到羞辱、尷尬、無所措手足，成為台灣新聞界的笑柄。這些怪事使蘋果員工很怕被賣到中時，故而焦慮不堪。

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好在黎老闆及時煞車，不再出售蘋果，但裁員仍無可避免，接連裁了三、四次之多，也把銷售大幅滑落的《壹週刊》出售，並且從香港重回台灣壹傳媒，像「蔣公」般「復行視事」，整頓被網路擊潰的《蘋果日報》。

黎智英決定把發放固定薪資的傳統雇傭勞動模式，改變成先資遣，然後與遭資遣的記者簽約，由記者自己找題目，獲得報社主管的同意後，再去採訪，交稿後可獲得較外面高額的稿費。這有不少好處，報社不必替員工繳交勞健保、退休金等相對提撥，可省下一大筆錢。報社也不必替員工負責，由員工責任自負。這是獨特新穎的雇傭模式，將來有可能普及全台灣。

黎智英是我所知台灣媒體中最聰明、最厲害的老闆，也可能是性格最複雜難懂的老闆，他可以說到情緒處在大家面前哭泣，也可以突然冷漠無比，有如鱷魚般冷血殘酷。他幼年時的悲慘經驗和白手起家過程中的挫折屈辱，養成他性格有如攝氏零下273度的絕對溫度那樣強悍，看不起弱者、魯蛇，但也會同情弱勢者。從他的文章看來，他的人格特質滿布矛盾、多變、反覆，既多情又無情，對人性相當了解，也看不起人性的懦弱與無法掌控的自我。

黎智英讓人佩服的是自我嚴厲的要求與堅定的意志。他以小學程度自發性努力而成為成衣企業的大老闆；他請英文老師教他英文，我看到他在辦公室閱讀的都是英文非小說類書籍，我曾與他和幾位同事去AIT處長司徒文家裡便餐，親耳聽到他與美國官員用英語交談，相當流利，他也是經濟學大師傅利曼的好友。他服膺強人哲學，應是尼采的信徒，也難怪他瞧不起魯蛇型的人物。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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