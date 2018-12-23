川普為了1553億「築牆費」槓上民主黨，聯邦政府今年第3度「關門大吉」

美國總統川普為美墨邊界築牆經費槓上國會，聯邦政府因支出法案卡關，未能在22日午夜前突破僵局，導致美國聯邦政府部分機構正式進入停擺，這也是美國政府40年來首見，一年內第三次出現關門窘境。

美國眾議院20日通過一項臨時政府支出法案，其中包括川普堅持修建南部邊境牆的50億美元（約新台幣1553億元）費用。但參議院21日經過一整天辯論，毫無進展，未能獲得60張贊成票門檻（共和黨目前在參議院只有51席，沒有民主黨的支持，法案根本無法過關），因美國聯邦參議院23日休會，使得部分聯邦政府從美國時間22日午夜，進入部分停擺的狀態，將延續到耶誕節過後（下次會議則預定在12月27日召開）。

美國總統川普22日公開表示，「對於政府的關門我們無能為力，因為我們需要民主黨投票（支持預算）。把它叫做『民主黨關門』（Democrat Shutdown），無論你要怎麼叫它。」他也點出民主黨的杯葛，是衝著他「偉大圍牆計畫」而來，川普強調現在的美國非常危險，毒品、 人口販運等許多不同的問題， 「我們偉大的國家必須要有安全的邊境，我們不需要不該在這的人持續湧入，我們希望人們能透過合法程序進入美國。」

在美國南部邊界築牆，是川普的競選承諾。 川普在2016年競選期間提出了要在美墨邊境建牆，阻止非法移民湧入，還說這筆經費將由墨西哥支付，而墨西哥政府已經明確表態不會支付建牆費用。2年後的現在，川普仍舊等不到建牆的經費。

2 1日傍晚，川普在推特發文，讚揚邊境牆的設計有效又美觀。

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月21日

隨著參議院審議陷入膠著，他又在同日發了一則貼文，顯示自己取消了前往佛州的行程、正坐在橢圓形辦公室等著簽署法案「我等著看民主黨到底會不會幫助我們保衛美國南部邊境！」

22日，川普更上傳了影片，影片剪輯了移民推倒邊境圍欄的鏡頭，警告毒品和暴力移民與幫派正試圖非法進入美國。他強調美國需要邊境安全，「牆壁或板條圍欄，或任何你想怎麼稱呼的東西」。

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月22日

不過，聯邦參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則一點也沒有退讓的意思。他21日公開向川普喊話說：「川普總統，如果你想讓政府運作，就不要那道牆，就這麼簡單明瞭。」並說川普不會得到這座牆，今天不會，下周不會，或是1月3日當眾議院改由民主黨掌握，都不會得到那道牆，「放棄你的圍牆政策吧！」

《華盛頓郵報》（Washington Post）指出，這是在川普任期內，共和黨人於國會完全執政的最後一個預算案，川普也視此為爭得建牆經費的最後機會，結果加劇了川普與民主黨之間的對峙，明年1月眾議院重回民主黨掌控之後，美國恐將迎來國會更為分裂的時代。

預算凍結，美國聯邦政府今年第3次停擺

在預算案未通過的情況下，美國政府關閉一些機構，暫時停止提供「非必要服務」，相關的政府雇員停發工資以減少開支，沒有預算資金支持的聯邦機構約占整個美國政府機構的四分之一，美國15個聯邦政府部門之中，有9個部門、 數十個機構 受到影響。

《Business Insider》報導更指出，共計約有80萬 名聯邦政府員工將受影響，42萬核心員工得做白工、38萬人得放無薪假，包括了美國國家航空暨太空總署（NASA）多數職員得「強制休假」，商務部、國土安全部（DHS）、司法部、農業部及國務院員工也都將受到影響，另外國家公園可能也會關閉。

美國政府在今年初就因為預算案導致2次關門，因此這次也是美國40年來首次，聯邦政府1年內面臨3次關門窘境，《亞特蘭大新聞憲政報》整理的內容指出：

2018年1月20至22日 ►關閉3天 聯邦參議院未能通過川普政府的移民法案。民主黨議員主張，法案應解決「追夢人」計畫的資金來源，但共和黨議員認為3月中才是相關預算期限。 後來民主黨議員妥協，繼續協商直到2月8日。 （相關新聞） 2018年2月9日 ►關閉1天 兩黨達成的預算協議，主要包含增加軍事支出、設立天然災害紓困基金和擴大兒童健康保險計畫（CHIP），但遭到許多國會議員譴責未處理移民問題，也未保護俗稱「追夢人」（Dreamers）的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）受益者。國會後來通過4000億美元的預算協議，並交由美國總統川普簽署。

川普的混亂一周：不只「築牆費」卡關，國防部長馬提斯也請辭

除了政府進入停擺狀態，這周對川普來說也不算太好過。

《轉角國際》報導，美國總統川普19日跳過所有國安幕僚團、無預警宣布「對抗ISIS的戰爭已經勝利」，下令從敘利亞撤回所有美軍部隊、中止所有針對ISIS的空襲行動，消息傳出後，強力反對美軍撤軍敘利亞的國防部長——「瘋狗」馬提斯（Jim Mattis）——20日再度前往白宮，並在勸說總統收回成命未果後，於同日提出辭職申請。由於戰功彪炳的馬提斯，在美軍軍部、華府政壇、海外盟邦都極具信用與聲望，其突如其來的去職，也成為衝擊川普政權威信的一記重磅震撼彈。

報導指出，馬提斯特別著重於戰略的重整，並主導了在西太平洋、積極圍堵中國的強硬對策。不過近半年來，包括川普的「敘利亞撤軍」、「日韓撤守」、「修理北約盟邦」、「對俄不夠強硬」、「阿富汗撤兵」、「太空軍建軍」（馬提斯以為「空軍太空司令部」就可執行，不須疊床架屋成立新軍種）、「派兵駐守美墨邊境」（馬提斯質疑違反國內法，昂貴、且非軍人擅長之任務）、「參謀長聯席會議主席提名」（川普完全不甩馬提斯的推薦，繞過尊重國防部長的傳統而自己挑人）等問題，都讓馬提斯與川普的關係裂痕逐漸白熱化。

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《紐約時報》報導，川普 決定從敘利亞撤軍，幾乎所有的高級政府官員都反對，不過卻得到俄羅斯總統普亭的稱讚，報導指出，這是逼走馬提斯的「最後一根稻草」。馬提斯核心幕僚指出，川普忽略了與中、俄兩大強權競爭的重要性，認為從敘利亞撤軍，是放棄庫爾德戰士和其他美國盟友，並將敘利亞 拱手讓給俄羅斯和伊朗。

馬提斯在寫給川普的辭職信中表示 ：「我對尊重對待盟友的看法，以及對惡意行為者和戰略競爭對手採取明確態度的立場，都是堅定的。」他並直白的告訴川普，「因為你有權 找個和你觀點更為一致的國防部長，相信我現在辭職下台是正確的決定。」

川普表示，馬提斯將在2月的時候離開，屆時他將很快的找到一個替補馬提斯的人。《華盛頓郵報》報導指出， 美國國防部長 馬提斯（Jim Mattis）21日 宣布辭職之後，道瓊斯工業平均指數是近幾十年來最糟糕的一周，自10月以來已下跌近4400點，即16％。 《紐約時報》最新消息指出，美國負責協調聯軍打擊伊斯蘭國的特使麥格克（Brett McGurk）也辭職。

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核稿編輯：楊之瑜