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火山活動加上滿月引發大潮：印尼巽他海峽海嘯釀43人死、584人受傷
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印尼巽他海峽昨晚因為火山活動引發海嘯，死亡人數已達43人，受傷人數更是將近600人，相關單位認為，此次是火山活動加上滿月潮汐的雙重現象所引起。
（中央社）印尼當局今早表示，喀拉喀托之子（Anak Krakatoa）火山爆發疑引發海嘯，死亡人數增至43，另有584人受傷。
法新社報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）在聲明中說，海嘯昨夜9時30分襲擊南蘇門答臘（South Sumatra）海灘以及爪哇（Java）西端，摧毀數十座建物。
噴發的火山島位在蘇門答臘及爪哇間的巽他海峽（Sunda Strait）。當局表示，海嘯起因可能與火山噴發造成海底山體滑坡，外加新月引發異常暴潮有關。
上百個房屋嚴重受損、多人失蹤，包括8名台灣人待救援
路透社報導，國家災害應變總署在班迪格蘭（Pandegelang）的負責人恩丹（Endan Permana）告訴都會電視台（Metro TV），在緊急救難人員尚未到達災難現場前，警方會提供萬丹省（Banten）雷桑角（Tanjung Lesung）受災民眾相關協助。恩丹表示：「許多人失蹤。」
「喀拉喀托之子」是座小型火山島，在喀拉喀托火山1883年致命爆發後半世紀冒出海平面。
《BBC》報導，位於巽他海峽的喀拉喀托火山曾於1883年大噴發，是人類史上最大的火山噴發之一，當時海浪高達41公尺的大規模海嘯造成3萬多人死亡，數千人死於火山灰燼，幾千公里外的火山也隨之爆發。報導指出，火山爆發的能量相當於200兆噸TNT（約為1945年廣島原子彈的1萬3000倍），喀拉喀托火山幾乎在爆發中消失，新的火山活動自1927年又產生了一個不斷成長的新火山島，也就是這次噴發的「喀拉喀托之子」。
《衛報》報導，此次海嘯導致430個房屋、9個酒店和10艘船隻嚴重受損。當時在該地區的挪威攝影師在臉書上寫道，當他突然看到一股巨浪沖向他時，他正在拍攝火山照片。
「當波浪經過海灘，並衝上陸地15-20公尺時，我不得不奔跑。第二波海嘯沖入我居住的酒店區域，停在後面道路上的車子也因此傾覆。 我和我的家人勉強被疏散到高地的森林小徑和村莊......謝天謝地，我們沒有受傷。」
《中央社》報導，據當地台商通報，有8名台灣人赴當地旅遊，多名大人小孩受傷，受困在山上，目前已有人前往救援。
導致海嘯的「雙重原因」
《蘋果日報》報導，印尼氣象氣候地球物理局（BMKG）表示，此次海嘯是火山「喀拉喀托之子」活動加上滿月潮汐的雙重現象所引起。
根據該局聲明，喀拉喀托之子於當地時間22日21時爆發，而海嘯則是在半小時後抵達。該局也說，喀拉喀托火山最近相當活躍，21日噴發時間長達2分12秒，形成高達400公尺的火山雲，當時官方還發布警告，呼籲民眾勿靠近火山方圓2公里內地區。
《BBC》報導，火山學家菲尼克斯（Jess Phoenix）表示，火山爆發時，熱岩漿向下流動，可能衝破地底寒冷的岩石，而這可能引發山體滑坡。但由於喀拉喀托之子部分位於水下，不僅僅是造成山體滑坡，而是一場「海底山體滑坡」，在山體移動時會推動水流，而可能因此導致海嘯。
《轉角國際》報導，由於喀拉喀托之子距離蘇門答臘僅不到40公里，離爪哇也只有50公里，因此海嘯的浪頭很快就衝上了岸，並在爪哇西部大省——萬丹省的首府西蘭（Serang）沿海——帶來90公分高的海浪。配合周六深夜的資訊混亂，前線災情也才為之大亂。
中央大學馬國鳳教授與科普作家潘昌志成立的臉書專頁「震識：那些你想知道的震事」貼文補充說明，昨晚印尼火山噴發活動造成海嘯，很可能是所謂的「無聲海嘯」（Silent Tsunami），無聲的傳到蘇門答臘島，造成數十百人傷亡。貼文指出，「無聲海嘯」是指當地沒有感受到任何地震搖晃或火山活動，但因為發生地很遠，但引起海嘯，而海嘯依地形聚集能量且耗損慢，可傳遞至相當遠的距離，形成無聲海嘯。
印尼有許多活火山，該國位於「太平洋火山環」（Ring of Fire）上，這是世界上最活躍的地震區域之一。今年9月，印尼中部蘇拉威西島發生強烈地震，造成海嘯席捲沿海城市帕盧，造成2000多人死亡。
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新聞來源：
- 印尼火山爆發引發海嘯 43死584傷（中央社）
- 海嘯夜襲印尼 多名台灣人受傷困當地（中央社）
- 印尼巽他海峽海嘯：萬丹省突遭重創，目前已知43死584傷（轉角國際）
- 'Volcano tsunami' hits Indonesia after Krakatoa eruption（BBC）
- Indonesia tsunami: 43 dead and 'many missing' after Anak Krakatoa erupts – latest updates（衛報）
核稿編輯：楊之瑜