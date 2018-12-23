火山活動加上滿月引發大潮：印尼巽他海峽海嘯釀43人死、584人受傷

（中央社）印尼當局今早表示，喀拉喀托之子（Anak Krakatoa）火山爆發疑引發海嘯，死亡人數增至43，另有584人受傷。

法新社報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）在聲明中說，海嘯昨夜9時30分襲擊南蘇門答臘（South Sumatra）海灘以及爪哇（Java）西端，摧毀數十座建物。

噴發的火山島位在蘇門答臘及爪哇間的巽他海峽（Sunda Strait）。當局表示，海嘯起因可能與火山噴發造成海底山體滑坡，外加新月引發異常暴潮有關。

Penyebab tsunami di di Pandeglang dan Lampung Selatan adalah kemungkinan kombinasi dari longsor bawah laut akibat pengaruh erupsi Gunung Anak Krakatau dan gelombang pasang saat purnama. BMKG masih meneliti lebih jauh untuk memastikan penyebab tsunami. pic.twitter.com/gbJ9eTND6u — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 2018年12月22日 上百個房屋嚴重受損、多人失蹤，包括8名台灣人待救援

路透社報導，國家災害應變總署在班迪格蘭（Pandegelang）的負責人恩丹（Endan Permana）告訴都會電視台（Metro TV），在緊急救難人員尚未到達災難現場前，警方會提供萬丹省（Banten）雷桑角（Tanjung Lesung）受災民眾相關協助。恩丹表示：「許多人失蹤。」

「喀拉喀托之子」是座小型火山島，在喀拉喀托火山1883年致命爆發後半世紀冒出海平面。

《衛報》報導，此次海嘯導致430個房屋、9個酒店和10艘船隻嚴重受損。當時在該地區的挪威攝影師在臉書上寫道，當他突然看到一股巨浪沖向他時，他正在拍攝火山照片。

「當波浪經過海灘，並衝上陸地15-20公尺時，我不得不奔跑。第二波海嘯沖入我居住的酒店區域，停在後面道路上的車子也因此傾覆。 我和我的家人勉強被疏散到高地的森林小徑和村莊......謝天謝地，我們沒有受傷。」

《中央社》報導，據當地台商通報，有8名台灣人赴當地旅遊，多名大人小孩受傷，受困在山上，目前已有人前往救援。

紅色箭頭為喀拉喀托之子位置，位於連結蘇門答臘島和爪哇島之間的巽他海峽。｜Photo Credit: Google map

中央大學馬國鳳教授與科普作家潘昌志成立的臉書專頁「震識：那些你想知道的震事」貼文補充說明，昨晚印尼火山噴發活動造成海嘯，很可能是所謂的「無聲海嘯」（Silent Tsunami），無聲的傳到蘇門答臘島，造成數十百人傷亡。貼文指出，「無聲海嘯」是指當地沒有感受到任何地震搖晃或火山活動，但因為發生地很遠，但引起海嘯，而海嘯依地形聚集能量且耗損慢，可傳遞至相當遠的距離，形成無聲海嘯。

印尼有許多活火山，該國位於「太平洋火山環」（Ring of Fire）上，這是世界上最活躍的地震區域之一。今年9月，印尼中部蘇拉威西島發生強烈地震，造成海嘯席捲沿海城市帕盧，造成2000多人死亡。

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核稿編輯：楊之瑜