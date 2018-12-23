監視從餐桌到床上：新疆實施「結對認親」，讓110萬中共幹部入住維吾爾家庭

近年來，穆斯林少數民族和漢族之間的緊張關係已經爆發，中國政府以反恐之名，已將多達100萬穆斯林置於再教育營中。除此之外，中國共產黨對維族的控制手段又更進一步深入家庭，到今年9月底為止，已經有超過100萬名幹部進駐少數民族的家裡，成為名義上的「親戚」。

《美聯社》今年11月報導，2017年12月，新疆當局組織了「結對認親週」，將100多萬名幹部配對送到維吾爾人的家中，公務人員與維吾爾人一同進食與就寢，此後，「結對認親週」也成為一個常態的寄宿家庭計畫。

新疆的統戰部2018年2月宣布，政府人員每2個月得與配對到的維吾爾家庭一起生活5天，而為了「招待」這些新親戚，每戶人家每天必須支付20至50元人民幣（約新台幣90至223元）的膳食費，而據中國官媒《環球時報》報導稱，截至今年9月，110萬名公務員與169萬多名公民配對，走訪居民4900多萬次。

「他們的目的是吸收我們」，一名住在土耳其的維吾爾人尤努斯（ Yunus）告訴《美聯社》。「他們希望我們像他們一樣吃，像他們一樣睡覺，穿得像他們一樣。」

在尤努斯的父母和哥哥被拘留後，只有尤努斯的嫂子和5歲的弟弟留在家中。大約在2018年初，一名漢族男子開始全職陪伴他們。讓男性訪客與女性親屬和孩子待在同一個屋簷下，維吾爾族人表示，這完全違背了他們的宗教信仰。

2018年8月，尤努伊展示一名漢族男性與他叔叔一家一同生活的照片。｜Photo Credit：AP／達志影像

不過，一位參與「結對認親週」的維吾爾官員表示，為了更了解維吾爾村民的需求，新疆所有政府人員都被要求進行這樣的家庭訪查。她解釋說：「因為我們成天坐在辦公室裡，我們不知道他們真正需要什麽。只有透過融入他們的生活，才能讓我們了解他們的需求。」

而《環球時報》2018年1月指出，在「結親周」期間，每個政府工作人員每天給「寄居家庭」50元人民幣（約新台幣223元），而且他們「尊重當地維吾爾族村民的傳統」。

《紐時》：上萬漢族親戚不請自來，維吾爾家庭「被親戚」

（中央社）紐約時報報導，不同成長背景漢族人對新疆「結對認親」運動與再教育營的觀感不同。「新新疆」自認教育維族人是責任；「老新疆」持保留態度；維族人認為家庭與信仰被剝奪，「一無所有」。

紐時中文網刊出「不請自來的客人：闖入維族家庭的百萬公務員」長文報導，作者雷風（Darren Byler），2018年獲華盛頓大學（University of Washington）人類學博士學位，主要研究維吾爾人的人權與文化等議題。文章為雷風今年春天重返南疆地區，希望瞭解「漢族親戚」們對「結對認親」的看法，以及此運動與再教育營對維族生活的衝擊。

文章指出，這些進入偏遠維族村落扮演「大哥大姐」的「漢族親戚」們，大抵是分3批次徵召加入。

第一批運動始於2014年，中國政府派遣20萬名中共黨員，包括少數民族黨員，在維吾爾人的村子裡常住，目的是「訪民情、惠民生、聚民心」。

2016年，第二批11萬名公務員進入維吾爾人村子，重點是把「親戚」安置在那些有家人在坐牢或被警察打死的維吾爾人家庭。

第三批是2017年，為2016年運動的延續，共派出100多萬名平民進入農村穆斯林「親戚」家。每次住一週，重點是那些「教育轉化」計畫下被關押者的親人家庭。

據報導，這些漢族「大哥大姐」進村時都是一身遠足行頭，背包行李塞滿電熱水壺、電鍋以及送給主人的其他各種實用禮物。畢竟，遠離家人有點難受，誰願意離開舒適的城市生活，老遠來「吃苦」。

村裡的孩子很快發現這批外來人，看到「大哥大姐」們胸前別著閃亮中國國旗和中國國家主席習近平或已故中共領導人毛澤東的圓臉。這些孩子知道該怎麼反應，趕緊大聲喊：「我愛中國，我愛習大大！」

中國新疆地區的「民族團結」現象正在形成—除了成千上萬的維吾爾族穆斯林被迫進入「再教育營」，官方也讓漢族黨員與維吾爾族人一起生活。｜Photo Credit：AP／達志影像

「大哥大姐」正看著你：用阿拉伯語打招呼、讀古蘭經都會「被記錄」

正式入住維族家庭後，首要任務是幫維族「弟弟妹妹」們制訂「時間表」。每天早上在村黨支部辦公室外舉行升旗儀式、唱國歌；晚上參加習近平「新中國」願景課程；白天則是「文化課程」，學習用普通話交談，觀看經批准的電視節目，練習書法、唱紅歌。

「大哥大姐」的工作是持續觀察村民，做筆記，評估維吾爾人對「祖國」的忠誠度，注意他們的中文水準，留意他們對伊斯蘭教的忠誠是否有「極端」跡象。

「大哥大姐」都接到如何行事的書面指導。報導引述烏魯木齊、和田的維吾爾民眾說，手冊裡提供指導原則，以及需要填寫的表格，然後經數位化放入安全數據庫。

至於「極端」標準，包括是否用阿拉伯語Assalamu Alaykum（祝你平安）跟鄰居打招呼？家裡的「古蘭經」版本？有人在週五祈禱或齋戒月期間禁食？裙子是不是太長、鬍子是不是違規？為何無人打牌、看電影。

報導指出，根據當地政府政策，上述這些維族人的日常生活文化現象，都是宗教極端主義的標誌。當然，最重要的證據並非都可顯而易見，所以「大哥大姐」們被官方要求多問問題。問題包括，主人有親戚住在「敏感地區」嗎？有認識的人住在國外嗎？懂阿拉伯語或者土耳其話嗎？去過村子外面的清真寺嗎？若已成年「弟弟妹妹」的回答不完整、或者在隱瞞什麼，接下來該是問問孩子了。

此外，還可採用一些簡易方法測試。像是，遞根香菸給主人或讓他喝口啤酒，向異性的弟弟妹妹伸手問候並留意對方是否退縮。或去市場買新鮮肉餡，提議全家人一起包餃子，藉機看維族人是否會問這是啥肉。

報導說，這些「細節」都是有價值證據，任何發現都要記錄在案，然後上網填表。「大哥大姐」會把一切因素考慮在內，最後形成建議，以決定哪位主人可以和自己子女留在家裡，哪位主人應該送走，「由國家來修復他們的缺陷」。

不是人人愛當「漢族親戚」：「新新疆」、「老新疆」看法迥異

「大哥大姐」如何看到自己的「改造行為」？這份田野調查的受訪對象可概分兩類，一為自認是新疆當地人的「老新疆」，二是過去20年內搬來的「新新疆」。

據報導，「新新疆」群體以充當「親戚」、給維族社會帶來漢族「文明」而自豪。他們更類似真正信徒，熱情地談論中華民族未來，認為中國終於成為能跟其他大國平起平坐的國家，甚至自認教育維吾爾人是責任。

一名「新新疆」說：「這些維族人只是文化程度不高，才從事這些極端的伊斯蘭教活動，不是他們的錯。他們被強硬的極端分子誤導了。」

至於在本地長大的「老新疆」，對參與「結對認親」活動持保留態度。他們抱怨在維族和哈薩克族村莊的條件艱苦，想念多姿多彩的城市生活。而且，必須在穆斯林村莊住滿一年或一年以上，每90天只能休10天假。

「老新疆」透露說，若是拒絕參與下鄉監控計畫，就會丟飯碗；但是完成任務，保證會得到提拔。

此外，新老兩類新疆人對「再教育中心」－即官方稱「職業技能教育培訓中心」的看法也不同。

「新新疆」認為這些「學校」像戒毒所，極端主義意識形態是一種必須被治癒的病，「這些維吾爾人正接受治療」。

但與維族人一同成長的漢族「老新疆」持悲觀看法。他們認為，維族人被送進再教育中心的原因，可能是「體制」無法保護維族人，只好把維族人關起來，以便保護漢族人；但日後當這些維族人被放出來，「我不知道會發生什麼事」。

報導指出，維族人對「結對認親」最痛苦之處，或許是它弱化了維吾爾父母的權威，並摧毀了維吾爾族家庭生活傳統。新疆當地維族人表示，這些「親戚」試圖奪走他們的未來，家庭和宗教信仰是維吾爾人最後的避難空間和獲得安全感的地方。

《美聯社》報導更指出，中國政府甚至鼓勵維族與漢族通婚。自2014年開始，漢維夫妻結婚登記後，每年可以領取1萬元人民幣（約新台幣4萬4612元），最長可領5年。

到麥加朝聖要跟團配戴「追蹤器」，維吾爾上億身價慈善家違規判死刑

《自由亞洲電台》（RFA）11月報導，中國當局從去年4月開始拘留新疆當地被控有「強烈宗教觀點」和「政治錯誤」觀念的維吾爾人。一名42歲、家住新疆伊寧市的慈善家阿卜杜勒加帕爾（Abdughapar Abdurusul），今年7、8月期間被當局逮捕，10月被判處死刑，他1億元人民幣（約4.43億元台幣）的資產也被充公。

報導指出，阿卜杜勒加帕爾被判刑的唯一原因，就是他沒有參加官方組織的朝聖團，沒得到中國政府的批准，自行到麥加朝聖（中國當局為了方便監控，近年以「保障人身安全」為由，要求參加官方朝聖團的人員，得配帶有定位追蹤功能的「朝覲通」裝置）。

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核稿編輯：楊之瑜