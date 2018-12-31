《吃得少不如吃得巧》：遵循「加法飲食」與「後食」，真的會瘦下來？

文：足立香代子

加法飲食的訣竅❶

碳水化合物加了油進去，飯後血糖不容易升高

聰明吃法的規則：碳水化合物與油一起攝取

醣類跟油一起攝取時，飯後血糖值的上升速度，會比只攝取醣類緩慢。

下面這張圖表顯示，只吃白飯與將白飯用橄欖油炒過再吃時的血糖變化。

有些人或許會說，攝取油脂的話，卡路里會增加。但是加了油之後，比較有飽足感，下一頓飯就不會暴飲暴食，也會減少零食，就結果來看，比較不容易變胖。

Photo Credit: 商周出版提供

加法飲食的訣竅❷

碳水化合物加上膳食纖維，飯後血糖不易上升

聰明吃法的規則：碳水化合物加膳食纖維一起吃

接下來要加進碳水化合物的，是膳食纖維。膳食纖維和油一樣，加在碳水化合物中可減緩飯後血糖值的上升。

舉例來說，你有沒有吃過便利商店的便當充當午餐呢？

幕之內便當的組成大致都是一半飯一半配菜，但是一般便利商店的便當，恐怕很難說含有豐富的膳食纖維吧。

因此，可以再追加補充奇異果之類的水果。水果中含有的果糖是低GI，血糖上升低，而且含有豐富的膳食纖維。

此外，菇類的膳食纖維也很豐富，可延緩醣類的吸收消化。尤其是舞菇，含有提高胰島素效能、控制血糖的成分，是我最推薦的加法食材之一。

加法飲食的訣竅❸

先吃完三分之二的配菜，米飯再解禁

聰明吃法的規則：先從配菜開始吃，吃到一半以後再吃飯

聰明吃法一定要牢記的重點是「碳水化合物後食」。

平常用餐時，你的進食順序是什麼？先吃一口菜，接著吃飯，再喝一口湯，再吃菜……交互輪流著吃，是嗎？米飯與配菜交互輪流的吃法，叫做「均等食法．三角食法」。

另一種「碳水化合物後食」的吃法，則是先吃配菜，米飯稍後再吃。這麼做，胃的出口會被含油脂的配菜阻礙，讓碳水化合物進入身體的時間加長，延緩血糖值的上升。但為了維持餐食的可口，可以先吃三分之二左右的配菜，再開始吃米飯，這時配菜還有剩，不會落得只能扒飯的地步。

建議使用桌上定時器做為衡量的標準，如果我們把用餐時間定為20分鐘，則進食15分鐘後再開始吃米飯，這樣就很好掌握了。

實驗：遵循「加法飲食」與「後食」，真的會瘦下來？

我們在聰明吃法上要大家牢記「加法飲食」與「碳水化合物後食」兩種方法。於是，我和其他營養管理師進行了一項實驗，看看實踐後，飯後血糖值會有什麼樣的變化。

我們是以均等食法攝取調整熱量為500大卡的節制飲食，與利用後食法加入低GI的奇異果、蔬菜、菇類等膳食纖維、油脂的狀況來進行比較。

其實在實驗之前，沒有糖尿病史的10名營養管理師，在吃下節制飲食測量飯後血糖時，有五名都出現容易轉變成糖尿病的「隱性飯後高血糖」症狀。從這個實驗中，我們發現了以往健檢時沒能留意到的事實。

營養管理師平時應該都攝取健康的飲食，連他們都有50%有隱性飯後高血糖的話，可以想見日本「隱性飯後高血糖」的人應該相當多。

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運用「加法飲食」打造出易瘦的體質！

前一頁實驗結果，顯示為下面的圖表。

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①以均等食法攝取節制飲食的人，血糖值上升得快，峰值也大，與②③④「後食」碳水化合物的1小時後相比，可以看到差距頗大。血糖值急速上升，而出現血糖飆升的狀態。

另外三組採取「加法飲食」與「後食」的人，血糖峰值出現在1個半小時～2小時之後。也就是說，這種做法延緩了血糖值的上升。

進而再增加膳食纖維的話，可以發現下降的線也會變緩和。

其中數值最佳者為④，添加了油脂和膳食纖維。這表示雖然含有油脂，使得整體的卡路里增高，但是藉由後食與補充油脂、膳食纖維，使飯後血糖值不會急速上升，而成為合乎健康需求的飲食。

書籍介紹

本文摘錄自《吃得少不如吃得巧：100個控制血糖的加法飲食訣竅》，商周出版

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作者：足立香代子

譯者：陳嫺若

最新營養學實證！「這個不能吃」、「那個不能吃」是不對的。

學會「加法飲食」與「後食」，你不用再聞醣色變！

外食族要怎麼吃才不易胖？

超商便當配什麼才會營養均衡？

家庭菜單如何組合才能吃得更健康？

想要變瘦，想要不生病，沒有什麼不能吃，就看你怎麼吃。

不必精心計算卡路里，不用苦記GI值，

吃同樣食物，相同分量，把重點放在「營養如何吸收」，

重新組合食物，調整食材搭配方式和食用順序，

只要多一種食材，多一點嚼勁，多一些飽足感，

連令人又愛又恨的泡麵都可以變成能充分攝取到營養的膳食，

有效預防定期健檢也無法發現的「隱性飯後高血糖」，

讓你的飯後血糖不會迅速飆升，同時擁有不易發胖的體質，

避免糖尿病、失智症、高血壓、心肌梗塞……悄悄找上門！

抑制血糖的飆升、急降十分重要，比起醣類本身，

「飯後血糖值」才是肥胖或威脅健康的大敵。

本書出版的目的，就是希望將一些營養管理師才知道的「好用飲食知識」，以簡明易懂的形式介紹給大家。

選A？選B？吃哪個好？

就讓長年為醫護人員上課、指導病人安排規劃膳食，深受日本醫療現場醫師們所信賴的資深營養管理師足立香代子來告訴你！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航