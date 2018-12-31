《歷史寫錯了》：諾貝爾發明硝化甘油？富蘭克林證明閃電有電？

文：安卓雅．芭罕（Andrea Barham）

諾貝爾發明了硝化甘油？

爆裂物實驗是一種危險的嗜好。1846年，義大利化學家阿斯卡紐．索布雷洛（Ascanio Sobrero）提出一項引起世人關注的化合物時，就明白了這個道理。根據葛拉漢．魏斯特（Graham West）的《隧道營造業興起及創新》描述，索布雷洛發現這種化合物「只要放一點點在舌頭上，就會引發嚴重頭痛」，更叫人不安的是，「給犬隻服用少量就能致命」——這個化合物正是硝化甘油。

雖然如此，索布雷洛卻不得不為此研究付出代價。有次他用硝化甘油作實驗時，造成嚴重的顏面損傷，因此他決定，從此再也不進行爆裂物研究。儘管硝化甘油顯然非常危險，瑞典化學家阿弗烈．諾貝爾（Alfred Nobel）卻仍勇往直前，想辦法量產這種化合物。1864年，諾貝爾在索布雷洛研究的基礎上，精進了幾個步驟，結果炸死了一些人，其中還包括他的弟弟。兩年後，諾貝爾改良生產流程，並製造炸藥（dynamite，源於希臘文dynamis，意思是「力量」），除了維持住爆炸威力，也提升了穩定性與安全性，使其便於運輸，這才總算搞定了硝化甘油容易誤爆的問題。

1888年，諾貝爾的一個哥哥身亡，法國報紙卻誤以為是諾貝爾去世。麥克．畢夏普（Michael Bishop）在《如何贏得諾貝爾獎》一書中寫道，當時該報以「死亡商人」為標題報導他的死訊。

諾貝爾終身未婚，還是一個和平主義者，因此他把握機會洗白自己的名聲，將自己靠生產炸藥積累的龐大財富遺贈後世，創立如今舉世推崇的諾貝爾獎。雖然諾貝爾帶給世人恰到好處的樂趣，但他的親人或許例外吧。畢竟他們沒能跟著變成超級富豪，頂多只能對身為大慈善家的家人引以為豪。不過，對於自己製造的產品帶來死亡與毀滅，這位慈善家同樣難辭其咎。

富蘭克林在雷雨天放風箏，證明閃電有電？

18世紀中葉，美國政治家、科學家兼發明家班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）熱衷於當時最新的潮流：電。1751年，富蘭克林發表了一個理論：透過金屬棒，可以從風暴中取得氣象電力。但不妨這麼說吧，他還來不及驗證自己的理論，法國博物學家布豐伯爵（Comte Georges-Louis de Buffon）就搶先一步在法國完成實驗了。

不過布豐可沒傻到親自測試這套工具。海布朗（J. L. Heilbron）在《牛津現代科學史指南》中記載，在某個暴風雨來襲的日子裡，布豐僱用一個「無足輕重的老兵」代打，對方熱心地「用自己的指關節接觸金屬棒，取得電火花」。海布朗說，好險金屬棒只引起微幅電波動，沒有發展出成熟的雷擊，這個退伍軍人才能撿回一條小命，不然就要被閃電炸焦了……慢點，等一下就會看到比較倒楣的例子。

後來，風箏取代了金屬棒，變成實驗比較常用的導體。海布朗指出，法國科學家雅克．德羅馬斯（Jacques de Romas）「是第一個提議用風箏，把大氣電荷導引到陸地的人」。1752年10月，富蘭克林在一封寫給彼得．科林森（Peter Collinson）的信中寫道，他這個實驗也曾在費城成功過——他用了一只風箏、一把金屬鑰匙、一些絲帶，以及一個萊頓瓶（照富蘭克林的說法是「小玻璃瓶」）。富蘭克林說，溼答答的風箏線能「自由導電」，將手上的風箏線綁上一條絲帶，再將絲帶與風箏線相連處繫上一把鑰匙，等到狂風暴雨看起來正在靠近時，就可以把風箏放掉。不過，實驗者必須站在一扇門或一扇窗後，或至少是待在某種遮蔽物下，以免絲帶被雨水打溼，也要慎防風箏線接觸門框或窗框（富蘭克林加上這條顯然不太可靠的乾燥絲帶，就是為了避免被雷轟的安全裝置）。

他接著寫道：「當指關節接觸鑰匙後，電就會源源不絕流出來」，這時候，可以用鑰匙導引而來的電力，幫小玻璃瓶充電（這個小玻璃瓶，或稱萊頓瓶，形同電容器）。富蘭克林很明智，因為他建議將電荷蒐集到萊頓瓶中，而不是讓實驗者以身犯險。事實上，富蘭克林之所以利用風箏線，就是為了把鑰匙拉進高空風暴中，導電的是那把鑰匙，而非那個人。

1767年，英國科學家約瑟夫．普里斯利（Joseph Priestley）在《電：歷史與現狀》中主張，雖然富蘭克林沒留下任何記錄，但他就是在1755年6月作這個實驗的，這同時也是「法國電學家驗證同一套理論的一個月後」，當時富蘭克林站在牧場的棚子裡，「用指關節接觸鑰匙」。普里斯利似乎沒意識到實驗的可能結果，因此認為當富蘭克林「察覺到電火花時，在那一刻想必狂喜至極」，他還請讀者試著感同身受（普里斯利一定從未在誤以為電燈已經斷電的情況下，接觸仍有電的電線）。

富蘭克林的一個傳記作家康瑞．史坦（R. Conrad Stein）表示，「誰也沒有十足把握知道，富蘭克林到底有沒有作過實驗」。但我們可以肯定的是，富蘭克林並非只是放了一只未經改造的風箏，看它升進雷雨天，然後看會怎樣而已。

翌年，德國物理學家吉歐．李赫曼（Georg Richmann）根據富蘭克林的研究結果，造了一支避雷針，沒想到就此賠上性命。馬克．史騰霍夫（Mark Stenhoff）在《球狀閃電》一書中寫道，當天李赫曼一看到雷雨雲逼近，就和一個同事飛奔回家作實驗，他的同事後來說，李赫曼教授還來不及碰觸避雷針，「一個拳頭般大的淡藍色火球，就在避雷針上乍現」。遺憾的是，這顆電火球「直接噴向教授的額頭，在那一瞬間，他整個人向後倒下，沒發出半點聲音」。他的同事說，李赫曼教授的鞋子還被炸開了（剛好是致命的電荷從雙腳一路導向地面之處）。他倆匆匆趕回家作閃電實驗，最後卻這樣劃下句點……

佛萊明在麵包上發現青黴素？

20世紀上半葉，青黴素的發現可說是現代醫學上最偉大的進步。1929年，蘇格蘭細菌學家亞歷山大．佛萊明（Alexander Fleming）偶然發現這個「魔彈」（magic bullet）。1945年，佛萊明發表諾貝爾獎得獎感言，坦言「青黴素只是碰巧觀察到的」，該講稿收錄在《諾貝爾生醫獎：1942至1962》一書中。當時，佛萊明正在研究流感照護，沒想到在被拋棄的培養皿（而非吃剩的午餐）上，幸運發現青黴素。1929年，他在《英國實驗病理學期刊》上發表〈青黴菌培養基的抗菌作用〉，該論文指出：「在檢驗過程中，這些培養皿一定曾暴露在空氣中，被各式各樣的微生物汙染。」（事實上，佛萊明的實驗室經常是亂糟糟的，實驗用培養皿往往隨手擱著，一放就是好幾個星期）。

雖然有人說，黴菌是從沒關好的窗戶飄進來汙染菌落的，但其實是因為他們在樓下實驗室作「過敏試驗」，黴菌孢子才會往上飄。之所以和麵包也有關係，則是因為前述黴菌正是麵包黴。眼看似乎是黴菌消滅了細菌，佛萊明於是作出此結論——他認為黴菌一定有「殺菌」功效，還說「我唯一的功勞，就是沒輕忽這項觀察結果，並以細菌學者的身份繼續深入研究。」

但佛萊明其實沒研究得多深入。《二十世紀名人錄》一則條目指出，佛萊明「未能萃取出精純的青黴素，也無法呈現出它的治療價值」。《大英百科全書》認為，問題在於佛萊明未採取「必要的化學方法，未能離析並鑑別其中的活性成份」，艾隆森（J. K. Aronson）也在《牛津醫學指南》中補充道，佛萊明「從未努力將青黴素應用在臨床上」。就連佛萊明本人也招認：「1929年，我發表的論文只是別人研究的起點，他們不斷在青黴素研究上前進，尤其是在化學領域。」

事實上，直到1940年，恩斯特．錢恩（Ernst Chain）和霍華德．弗洛里（Howard Florey）才終於證實青黴素「作為抗生素，具有莫大的功效……他們的工作不僅為無數抗生素研究奠定基礎，也掀起治療細菌及真菌感染疾病的技術革命」。

或許是受到阿姆洛斯．萊特爵士（Sir Almroth Wright）信件的影響，我們才會把青黴素視為佛萊明個人的發現。1942年8月28日，萊特爵士在信中寫道，那發現青黴素而頒發的「桂冠」，應該給研究實驗室的佛萊明教授。萊特爵士一心想替自己在倫敦聖瑪麗醫院主持的預防接種系爭光，還說佛萊明「不但發現青黴素，也率先提出新穎的見解，主張青黴素可能在醫學上發揮重要作用」。1945年，諾貝爾生醫獎同時頒給佛萊明、弗洛里和錢恩，由此可知，科學界還是比較了解內幕。

書籍介紹

本文摘錄自《拿破崙並不矮：歷史寫錯了！埃及金字塔不是奴隸建的、美國獨立不是因為增稅、諾貝爾沒有發明炸藥，揭開那些一直被誤解的史實真相》，PCuSER電腦人文化出版

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作者：安卓雅．芭罕（Andrea Barham）

譯者：葉織茵

歷史上有哪些錯誤？

→從錯誤的謬誤出發，以真相打破似是而非的訛傳，重整知識的結構。

歷史到底要怎麼讀？

→完整還原文化、戰爭、宗教、科學、史地等具重大意義事件的真相。

納粹卐符號象徵厄運？

拿破崙真的很矮嗎？

希特勒原本是畫家？

亞瑟王有一張圓桌？

埃及豔后克麗奧佩特拉是個大美人？

邱吉爾在女廁出生？

南丁格爾曾治療受傷士兵？

金字塔不是埃及奴隸建造的？

美國憲法賦予了公民持有槍支的權利？

維京人的帽子沒有角？

18世界英國詩人亞歷山大・波普曾說：「一知半解是件很危險的事」。歷史上有許多似是而非的「偽史實」，因為記載錯誤或因以訛傳訛，使得許多「偽真相」演變成確實存在過的「歷史」。

有鑒於此，熱愛做研究的英國作家芭罕，以嚴謹的考究精神與寫作筆法，一一挖出歷史上的錯誤，並從龐雜的史料、資訊、期刊論文、書籍中抽絲剝繭，還原真相，讓真實事件發聲。

Photo Credit: PCuSER電腦人文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航