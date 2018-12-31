《人生好貴，請別浪費》：30歲才知道的15個啪啪打臉的人生教訓

文：特立獨行的貓（趙星）

好好活下去，每天都有新打擊

30歲才知道的15個啪啪打臉的人生教訓

①站在風口，豬都能飛起來，別把運氣當能力，別高估了自己

一直以來，我經常收到投稿，題目基本上都是〈一年從月薪3000元到年薪幾百萬〉之類的文章。不管這人之前是幹嘛的，最後幾百萬都是發廣告宣傳賺出來的。我也經常發廣告，但我並不覺得這是什麼值得標榜的能力，只是運氣。人不能把自己的運氣當成能力，高估了自己。有一天沒有廣告宣傳了你還能做什麼，這才是你真正的能力所在。

②山不轉水轉，學會感激，勝過處處與人為敵

人在社會，處處險惡，總會遇到不平事。人心焦慮又浮躁，三言兩語就會幹架。現在有個詞叫「撕逼（撕破臉）」，說白了就是老死不相往來的決裂。但山不轉水轉，很可能有一天，一切又轉回來了。曾經被你罵死的人，有一天也可能讓你身敗名裂，讓你後悔又惱怒。都是成年人了，成熟點，與人為善，勝過處處與人為敵。

③學會用自己的能力產生複利來賺錢，而不是不斷內耗自己的能力

年紀越大，越懶得動腦子，吃老本成了一種常態。然而老本總有吃完的一天，到時候該怎麼辦呢？所謂的金錢安全感，並不是此時此刻你有多少錢，而是指你是否有持續賺錢的能力，這種能力來自用你自己擅長的技能產生複利來賺錢，而不是不斷內耗自己的老本。

④越老越值錢，是指能力越老道越值錢，不是年齡的「老」

你還在相信人「越老越值錢」嗎？你還在等著自己每年按年資升職加薪嗎？越來越多的80後已經被90後趕上來了，面對小鮮肉們低價高質量高強度高熱情的工作狀態，你一點都不著急嗎？以前的工廠，越老越有經驗，可時代不同了，科技的發展，經驗不是最重要的，快速更新和變革自己的知識體系和內容，才能讓你的能力升值，薪水翻倍。坐著等，只可能等到裁員通知單。

⑤人的時間和精力有限，向內豐富自己，不要向外高消耗

年輕的時候都喜歡不斷地對外表達自己的主張，生怕別人不知道自己，看低了自己。等年紀大了才知道，人的時間和精力都太有限了，好不容易有點自己的時間，更希望能向內豐富自己。別總想著讓世界認識自己，先過好自己的生活。不給別人找麻煩，就是對社會最大的貢獻。

⑥能花錢的事就不要花時間，免費的才是最貴的

這年頭，免費的東西才是最貴的。為別人的辛苦付費，是基本的尊重和禮貌。別總想著什麼都不付出就得到，社會的現實會告訴你，要麼你得到的是垃圾，要麼需要你花更多的時間去研究。能花錢的事情，就不要花時間，時間比錢貴一萬倍。

⑦同甘共苦的重點不是共苦，而是同甘

無論是職場還是感情，越來越多的爭吵，並不是發生在共同吃苦奮鬥的時候，而發生在花好月圓生活安逸的時候。人滿足的時候總會開始想入非非，想要得到更多，開始回想自己是不是得到的太少了，於是不惜翻臉打碎曾經最好的關係，傷害最愛的人。為什麼日子越來越好，人卻翻臉越來越快呢？在一起奮鬥的時候，別光想著成功後一起分享，真到那一天不反目成仇就算萬幸了。

⑧最難的選擇不是對錯之分，而是利他和利己

小孩子才講對錯，成年人只看利弊。很多曾經價值觀裡的對錯，在現實世界裡開始分崩離析。人最難的，不是在對與錯的黑白世界中做出選擇，而是在利他和利己之間做出判斷。就像以前說的，人會被社會的大熔爐磨平稜角，磨平稜角其實不是不懂對錯，而是無法拒絕利己的誘惑。

⑨你所謂的歲月靜好，不過是有人替你負重前行

這是蘇心老師的一句話，有了孩子以後感受得更加深刻。

人到中年，成了三明治中間層的時候，才知道自己擔負著什麼樣的責任，為了老人和孩子的生活安康，自己要付出極大的努力。同樣的道理，總覺得自己生活安逸、歲月靜好的時候，其實是你的另一半或你的父母，正在生活的叢林裡幫你遮風擋雨，披荊斬棘。

⑩別在那些不會感激你的人身上浪費時間

總有些人，不把你當人，而你卻費盡心思想對人家好，苦口婆心地浪費自己的時間去勸導人家。別在那些不會感激你的人身上浪費時間，他們不值得。即便有一天他們成功了，他們也不會跟你問句好，而你還傻傻地覺得自己是大功臣。

⑪學習別人的優點，別像更年期一樣看誰都不順眼

年輕的時候總覺得自己天下無敵，中年的時候總覺得比自己強的人都是垃圾，總之從來看不到別人的優點，背後數落別人一套一套的都不用打草稿……這樣自己就好過了嗎？優秀了嗎？升職加薪了嗎？嫉妒別人的最極品做法，就是將他的優點都學到手，讓自己越來越強大，直到把他甩到自己看不見的地方去。

⑫不再為自己沒賺到的錢後悔，因為你就沒下那工夫

賺錢的方法千千萬，別看到別人賺了錢，就懊悔自己當初為什麼瞎了眼沒做。行行出狀元，重要的不是你做了什麼，而是你怎麼做。壓根就沒有下工夫吃苦的想法，做什麼都發不了財。

⑬在一個領域挖得深，就有足夠多的錢等著你賺

年輕的時候什麼都想做，想做個斜槓人才，幻想著到處都能賺到錢。等年紀大了發現，真正在一個領域的頂尖人才，都是專一且資深的。他們靠一項獨門的專業知識，便可以行走江湖，錢像潮水一樣湧來。而那些每個領域都是三腳貓功夫的人，別人當高階主管的時候，他只能到處吐槽社會不公。

⑭篤定自己的喜好和風格，不再盲目模仿和跟風

內心越來越瞭解自己，篤定自己的喜好和風格，不再人云亦云地模仿和跟風。遇到不理解自己的人，不再去爭執，只會笑笑。你不理解請隨意，我認識我自己。開始理解世界的多元性，尊重和理解每個人的生活方式和人生選擇。

⑮後悔年輕的時候，為什麼不多學一點

等你上有老下有小，精力時間都不夠，做點啥都累得不行的時候，你會開始後悔，年輕的時候為什麼不多學一點？現在真心想學，但卻力不從心。人生，是不是從此就這樣了？再過二十年，自己就是個老頭老太太了，現在努力，還能做到多努力？還能來得及嗎？

相關書摘 ▶《人生好貴，請別浪費》：不是工作不好學習沒用，是你沒用！

書籍介紹

本文摘錄自《人生好貴，請別浪費》，高寶出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：特立獨行的貓（趙星）

寫給當今年輕人的成長激勵之書

30歲前必讀，30歲後讀了就還有成功機會！

寫給懷揣夢想、願意分秒必爭努力向前的每一個你

《你自以為的極限，只是別人的起點》、《不要讓未來的你，討厭現在的自己》系列新作——

既保有作者向來犀利的語言風格，篇篇戳心，讀完令人熱血沸騰，立刻放下心中的猶豫和彷徨去行動！

更蘊含大量膾炙人口的金句，篇篇網路熱文，點閱分享量過億好評！

人生太好，好到足以承載你對未來的所有想像；人生太貴，貴到哪怕你虛度一毫都是莫大的損失。生活屬於積極努力的人，只要你努力，只要你拚搏，生活是絕不會虧待你的。

人生是場單程旅行，昨天已經逝去，即便你腰纏萬貫或權勢通天，你也無法讓逝去的昨天重現。人生只有一次，你的人生是無價之寶，貴到無法衡量。

你願意如何支配你一去不再返的時間？你願意如何度過你僅有一次的人生？記住，你的時間和精力很貴很貴，貴到世間任何東西都無法與其比擬！

因此將你最珍貴的能量，傾注到你最渴望的事情上吧！轟轟烈烈、全力以赴地拚一次！只有這樣，你將來回想現在，才不會後悔，才會認為自己做了一件最明智、最正確的事。

人生好貴，請你珍視它，不要輕易將它浪費！

特立獨行的貓哲學

做人跟開車一樣，要往遠處看，不能盯著自己面前一公尺的地方。別總自以為是，以為自己的認知就是全世界的真理。

真正讓人變好的選擇，過程都不會很舒服。

年輕人誰沒有過夢想，但年輕人的世界裡，行動力比吹牛更重要。

成年人的世界，不是偶像劇，怕就怕你只有實力派的長相和偶像派的能力，蹲路邊哭都沒人關心你。

人最可怕的不是有錢，而是有野心，有了野心那就什麼都擋不住！

大部分生活的苦，都是因為自己吃不了學習的苦。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航