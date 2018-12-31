《人生好貴，請別浪費》：不是工作不好學習沒用，是你沒用！

文：特立獨行的貓（趙星）

不是工作不好學習沒用，是你沒用！

朋友小C又開始跟我抱怨了，還是老問題，工作兩三年了，薪水還是一點點，這個行業就是這樣，工作多事情多就是錢不多。周圍的同事都是那麼一點點工資，真不知道是什麼精神在支撐著大家，這樣幹下去，十年八年還是這個樣子，怎麼買房買車養孩子呢？

我問她：「我聽說妳老闆年薪幾百萬啊！而且我有朋友也做這個行業，算是你們業界翹楚了，第一年年薪就40萬了。」

小C說：「那倒是，但我老闆很辛苦啊，至今未婚。而且這些都是非常個別的現象，大部分人都沒有這麼高的薪水啊！」

難道這個世界不就是一小部分優異者得到更多，大部分普通人都一樣嗎？哪個行業不是這樣呢？

我問小C：「那妳覺得妳老闆最大的特質是什麼呢？」

小C說：「工作狂，不要命，特別能投資自己去進修，她的錢估計也沒剩多少吧，但進修到底有多少用不知道，我平時也挺愛學習的，不過感覺對薪水也沒啥提升作用。」

哦，我想起了一個大咖的微博裡，有個讀者說他：「讀書根本就沒有用，我讀了那麼多書，還是月薪3000元人民幣起，你這個騙子。」

大咖回覆他：「不是讀書沒用，是你沒用！」

看待問題的眼光和角度，決定你的未來

有一次跟朋友吃飯，朋友跟我說：「星姐，妳微信裡推薦的那個理財課程，我去年年底上了免費課，之後又上了很多他們的其他課程，現在開始投資美股了，收益10%都多。雖然我沒妳賺錢多，但我有信心透過投資超過妳！」

好囉，這是遇到一個炫富的。我想起當時他進修其他課程時，我還幫他找過一些優惠券什麼的，沒想到這麼快就發家致富了，我心裡盤算著10%也太高了，嫉妒死了啊，只好打趣他：「我就沒偏財運啊，太慘了，上帝就讓我老老實實賺錢，為啥我一進股市就狂跌啊。」

朋友接著跟我說：「一看妳推薦我就得剁手，我都不敢看妳文章了，完全抵抗不了。就說妳以前推薦的那個英語課程，妳學了好幾年的那個。我現在學了半年了，前段時間公司選下半年外派美國的人選，雖然我沒有妳好，但口語進步得我自己都驚訝，妥妥地能去，沒問題。」

我經常會收到很多讀者的來信，表示經過我的推薦學習了什麼內容，自己怎麼做的，取得了什麼進步，特別來感謝我。其實我特別高興，不是因為你相信了我，而是因為你願意為了改變自己去試一試。

每次分享學習內容，有人覺得是廣告，罵一句走人，有人認真看內容試聽報名天天上課學。其實，看待問題的眼光和角度，已經決定了你的未來。

是你沒能耐賺到錢，還是這個行業就沒錢

我曾寫了一篇微博，內容是：「經過了做自媒體的錘鍊，等過兩年孩子大了，我打算再就業的時候，我就去做廣告文案，專門寫廣告詞，寫一個扎心一個，寫多少都有詞兒……寫自媒體廣告太鍛鍊人了，腦子快，打字快，掏心掏肺都是愛。所以說，不是工作不好，是自己無能，任何工作都特別鍛鍊人。」

我有做保險的朋友，25歲就做到了某外資保險公司中國區大區經理。

我有做行銷的朋友，25歲做到了中國區最年輕的總監。

我有些90後的朋友，不乏年薪幾百萬人民幣的佼佼者。

我有寫書的朋友，第一本書就暢銷百萬，滿世界轉悠。

我們習慣性地用自己的想法做判斷，以為自己不行，就是大家都不行，行業也不行。自己不學好、不明白、看不懂，就說學習沒用或讀了一本爛書。

是你不行，還是別人不行？是你不行，還是整個行業都不行？是你沒能耐賺到錢，還是這個行業就沒錢？

10年前覺得，一定要去世界五百強，一定要做外商高階主管才能走上人生巔峰。年紀大了，認識的人多了，看的事情多了，才知道公司再厲害，都不等於自己厲害，任何行業都有數一數二的頂尖人才，就看你是不是足夠有心做到那一天。

我聽說過一個故事，一位電商的送貨小哥，做得久了把一個小區經常購物的客戶都集中在一個群組裡，每天電商有什麼特價活動，他在群組裡統一發布，很多老先生、老太太成為他的忠實客戶，每天就等著他發訊息，買買買等送貨。同樣是快遞送貨，同樣是面對一把客戶資訊，多動腦筋、多用一點心，結果就大不相同。

我也曾工作十多年，10年當中也遇到過各種困難，但每次我都抬頭看看前面的前輩，不是他們多有錢（當然他們也很有錢），而是他們多有才華和能力。

比起他們，我努力了嗎？我每天是在苦心鑽研業務，還是為了應付客戶？應該有的知識資料庫的書單都讀了嗎？公司的培訓都參加了嗎？業內大咖的分享都去了嗎？有積極思考和主動出擊嗎？還是得過且過，當一天和尚撞一天鐘？在年底的時候，看到別人公司發20個月薪水當年終獎金就開始吐槽了嗎？

我們每個人都想要錢，覺得自己入錯了行大多是因為錢賺得太少了，但大多數的人賺不到錢，只是因為，你不行！

30歲之前最後悔的10件事，一輩子都沒機會彌補了

一眨眼就30歲了，古人云30而立，儘管表面上看沒什麼大錯，生活工作都很順利，但總有一些看似不起眼的小事，做錯了一輩子都沒機會再彌補。

1. 只在一個行業做了八年，沒有嘗試過其他工作

從大三實習開始就從事公關行業，一直做了8年，直到辭職。這期間沒有嘗試過其他行業，連相關行業都沒嘗試過，這是迄今最為後悔的一件事，這讓我在理解很多事情的時候眼光和視野很狹隘，容易靠自己的猜想來思考問題，而不是根據客觀事實。沒經歷過就不會懂，沒見過萬千世界的好與壞，就無法在未來選擇更多。年輕的時候拓展自己的眼界，做做不同的事情，非常有必要，等年紀大了想換行業開眼界，成本已經高到換不起。

2. 沒有早點生孩子

沒孩子的時候覺得不想要孩子，孩子太煩人了。生完孩子以後發現生晚了，我29歲生第一個，30歲生第2個，無論是懷孕還是生子還是產後，再加上工作，還是很辛苦的，體能的挑戰很大。看看周圍25歲生了孩子的，現在孩子都能幫做家事了。有個朋友畢業就生孩子，現在孩子都小學要畢業了，她現在想幹嘛就幹嘛，孩子已經完全獨立，想去哪兒說走就走。想想未來，我50歲的時候孩子才上大學，越想越鬧心了。

3. 沒有太多時間去交友

我的大部分時間用在了工作和個人愛好上，沒有太多時間跟朋友們出去玩或交流感情。大部分的朋友都是同事或網友，少有特別親近無話不談的朋友。我經常想，如果有一天我有了困難，需要給朋友打一個電話，我該打給誰呢？

4. 想太多，總是親力親為，責任心過重不灑脫

我自己個性太過獨立，不依賴任何人，不太容易信任別人，什麼事情都自己做，自己操心，不敢放手，不敢放權，這麼多年工作下來非常辛苦，無論什麼時候都親力親為，思想上做不到灑脫，責任心過重，用助理的話說就是：「一看就發不了大財，想太多。」

5. 生活得一直很循規蹈矩，很正經

作為一個曾經的年輕人，生活一直循規蹈矩，連一次夜店都沒去過。現在看到朋友圈裡很多小朋友晚上出去喝酒出去浪環遊世界逛大街都很羡慕，如今的我拖家帶口的也不好出去混世界了，不過就是好羡慕啊。一直過得太保守太正經了。年輕時候不去肆意灑脫，有了拖油瓶就浪不起來了。

6. 上學的時候不夠努力，囿於慣性的偷懶思維阻礙了自己太多

小時候學習經常偷懶，總想著今年上完某些內容再也不用學了，但這種每年都不求甚解的習慣積累下來，形成了一種慣性的思維模式。名校和非名校的區別還是很大的，最重要的是資源和思維方式的區別。現在自己知道勤奮了，但已經錯過了上學的時機，只能用努力來彌補了。

7. 拒絕壓力和挑戰，讓自己錯失很多好機會

有段時間我過得特別安逸，不想額外承擔任何事情，也不想做任何挑戰，天天吃老本，誰跟我說賺錢的事我都聽著累。吃老本的日子也不好過，每天生活在誠惶誠恐裡，總覺得未來很快就沒錢了，但也不想做任何改變。當時有很多事有很好的機會，但就這樣錯過了，可能一輩子再也遇不到那麼好的機會了。

8. 對物質沒什麼興趣，缺乏對美好事物的期待和欣賞能力

很羡慕別人對物質有要求，吃美食，買包包，買好看衣服……我是個對物質沒什麼要求的人，怎麼都能過，什麼都能湊合，雖然這樣很隨遇而安，但生活品質總也提高不上去，沒有對美好事物的期待和欣賞能力。

9. 太在乎別人的評價，很多事情沒法放開手腳去做

年輕的時候特別在乎別人對自己的評價，一點壞評心裡就攪和得特別難受。儘管知道無法讓全世界都喜歡自己，但還是無法灑脫地放開。雖然現在已經完全不在乎了，但曾經的這段經歷，對自己傷害很大，並且很多事情當時沒法放開手腳去做。

10. 花太多精力教育別人，浪費了很多時間

好為人師，是最大的問題，看不慣周圍的人，總會不由自主地教育別人。對方未必聽，可卻浪費了自己大量的時間和精力。年輕的時候特別怕別人不知道自己，總是想盡辦法地招搖，年紀越大才越明白，過好自己的生活，別給別人添麻煩，別去禍害別人，就已經是每個人盡全力都不一定能做好的事情了，犯不上滿世界給自己刷存在感。

相關書摘 ▶《人生好貴，請別浪費》：30歲才知道的15個啪啪打臉的人生教訓

書籍介紹

本文摘錄自《人生好貴，請別浪費》，高寶出版

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作者：特立獨行的貓（趙星）

寫給當今年輕人的成長激勵之書

30歲前必讀，30歲後讀了就還有成功機會！

寫給懷揣夢想、願意分秒必爭努力向前的每一個你

《你自以為的極限，只是別人的起點》、《不要讓未來的你，討厭現在的自己》系列新作——

既保有作者向來犀利的語言風格，篇篇戳心，讀完令人熱血沸騰，立刻放下心中的猶豫和彷徨去行動！

更蘊含大量膾炙人口的金句，篇篇網路熱文，點閱分享量過億好評！

人生太好，好到足以承載你對未來的所有想像；人生太貴，貴到哪怕你虛度一毫都是莫大的損失。生活屬於積極努力的人，只要你努力，只要你拚搏，生活是絕不會虧待你的。

人生是場單程旅行，昨天已經逝去，即便你腰纏萬貫或權勢通天，你也無法讓逝去的昨天重現。人生只有一次，你的人生是無價之寶，貴到無法衡量。

你願意如何支配你一去不再返的時間？你願意如何度過你僅有一次的人生？記住，你的時間和精力很貴很貴，貴到世間任何東西都無法與其比擬！

因此將你最珍貴的能量，傾注到你最渴望的事情上吧！轟轟烈烈、全力以赴地拚一次！只有這樣，你將來回想現在，才不會後悔，才會認為自己做了一件最明智、最正確的事。

人生好貴，請你珍視它，不要輕易將它浪費！

特立獨行的貓哲學

做人跟開車一樣，要往遠處看，不能盯著自己面前一公尺的地方。別總自以為是，以為自己的認知就是全世界的真理。

真正讓人變好的選擇，過程都不會很舒服。

年輕人誰沒有過夢想，但年輕人的世界裡，行動力比吹牛更重要。

成年人的世界，不是偶像劇，怕就怕你只有實力派的長相和偶像派的能力，蹲路邊哭都沒人關心你。

人最可怕的不是有錢，而是有野心，有了野心那就什麼都擋不住！

大部分生活的苦，都是因為自己吃不了學習的苦。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航