廣州再傳疫情！中國非洲豬瘟達100例，立委提案修法「未繳清罰款、禁止入境」

（中央社）繼鄰近澳門的廣東省珠海市淪陷後，中國農業農村部新聞辦公室今（23）日在官網公布，廣州市黃埔區一處養豬場查出非洲豬瘟疫情。這是近5個月來，中國官方公布的第100例非洲豬瘟疫情。

中國農業農村部在官網公布，22日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經廣東省動物疫病預防控制中心確診，廣東省廣州市黃埔區一養殖場排查出非洲豬瘟疫情。截至目前，這處養殖場存欄生豬6027頭、發病30頭、死亡9頭。

中國農業農村部表示，已派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

中國首次傳出非洲豬瘟案例是中國農業農村部8月3日公布，遼寧省瀋陽市瀋北新區一養殖戶的生豬8月1日發生疫情，8月3日經中國動物衛生與流行病學中心確診為非洲豬瘟疫情。

《香港01》報導，廣州傳出非洲豬瘟疫情，而目前有2個供港豬場就位於廣州市內。報導指出，根據過往經驗，當局一般會封鎖爆發地點方圓3公里範圍，撲殺區內豬場所有豬隻。

《大紀元》報導，廣東與香港毗鄰，廣東疫情通報的當天，4個供港澳豬場目前已暫停供港。香港豬肉商會指香港生豬價格已較年初上升約一成，鄰近冬至，不排除豬價再度上揚。

中國非洲豬瘟疫情持續擴散，已擴及23省／市／區，達100例，目前未傳疫情的省分，僅剩山東省、河北省、海南省、廣西壯族自治區、西藏自治區，以及主要信仰為伊斯蘭教的新疆維吾爾族自治區、寧夏回族自治區。

非洲豬瘟雖然不影響人類健康，但在豬隻身上致死率百分之百，傳染力超強，病毒可以在冷凍肉內存活3年。而非洲豬瘟可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播。

日本農林水產省21日也整理了中國政府公開的資料，發現中國各地總計109個農場爆发非洲豬瘟疫情，橫跨23個行政區。該公告中也提到，在過去，一個從沒有感染過豬瘟的國家會被感染的原因，很常是客機旅客的飛機餐中含有帶原豬肉，而飛機餐的廚餘之後又拿去餵豬。因此，日本嚴禁旅客帶疫區的豬肉製品進入日本，包括機上餐食。

【更新！】『中国で猛威を振るう…アフリカ豚コレラの状況について』 - 黒色中国BLOG https://t.co/sgHf6RUM5q この数日、連続して感染が報告されており、今まで確認されてなかった広東省まで感染が拡大。中国における感染地域は4 直轄市 18 省 1 区109 か所（98 農場、4 施設、6 村）となりました。 pic.twitter.com/UzVu4VUNfX — 黒色中国 (@bci_) 2018年12月21日

避免台灣豬吃到「非洲豬瘟」廚餘，政府補助養豬戶轉用飼料

《新頭殼》報導，總統蔡英文昨日至雲林虎尾鎮廚餘高溫蒸煮廠與養豬業者座談時表示，建議由政府補助，讓未使用標準蒸煮設備的小型養豬戶轉用飼料，以降低疫病傳染風險。

蔡英文說，廚餘高溫蒸煮是防疫重點，養豬廚餘須在攝氏90度以上高溫蒸煮1小時，才能讓病菌完全消滅，確保廚餘養豬安全。她說，養豬戶表達了對蒸煮設備未能完整普及的憂慮，建議未使用標準蒸煮設備的小型養豬戶，由政府補助轉用飼料，降低疫病傳染風險。對此，她已請行政院農委會盡速研擬辦法。

農委會代理主委陳吉仲表示，目前全國有2045場廚餘養豬場，至少有67場沒廚餘蒸煮設備，農委會將優先輔導全部轉為飼料餵豬。他指，廚餘未經蒸煮依法不能用於餵豬，政府除嚴格執法，如果業者無法配合，農委會將輔導轉型；養豬戶如果因此離開產業，政府會有完整補助政策。

罰不怕！立委擬修法，強制現場繳清，才能入境

雖然針對違規攜帶來自非洲豬瘟疫情國家的肉製品，雖然已修法，提高至首罰20萬元、第二次抓到之後罰款皆為100萬元，不過農委會表示，自12月18日提高裁罰額度後，全國各機場、港口（含小三通）仍有查獲案件數，包括了18日9件、19日5件，20日7件。

另外，農委會在上周五（21日）公布第7例中國肉品驗出非洲豬瘟，副主委黃金城表示，驗出非洲豬瘟案例的間隔縮短、頻率加高，全中國已是疫區，疾呼千萬別再帶中國肉品入境，不然只有天佑台灣。

《中央社》報導，第7例違規產品是燕皮（餛飩皮），由一名台灣籍旅客在12月16日從中國福建搭海峽號船班入境台中港所查獲。防檢局組長彭明興說明，燕皮由瘦豬肉打薄而成，為福州當地人愛吃的食材。

Photo Credit: 中央社 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局21日公布，第7例境外產品燕皮（餛飩皮）被驗出非洲豬瘟病毒。｜Photo Credit: 中央社

而防檢局稍早公布的6例，檢出時間分別為10月31日、11月13日、11月30日各1例，12月12日2例，以及12月20日1例。前3例都取自農產品棄置箱，加上今天公布的後面4件是旅客攜帶入境。

《大紀元》報導，農委會表示，由於7件陽性案例中有4件集中在12月被驗出，顯示中國疫情仍然嚴峻，罹病豬隻沒有確實移動管制，肉品衛生屠前屠後檢查恐怕也沒有落實，藉由豬肉產品傳播疫病的風險仍然很高。

時代力量立委黃國昌表示，雖然依法裁罰20萬，不過還是准許入境，罰單未繳移送行政執行，「外國人後來拍拍屁股離開，罰單變成呆帳」。

他表示，將要求修法，如果違規被抓到，沒有現場繳清罰單或提供必要擔保，將「禁止入境、請你回家」，已備妥法案、明天正式提出，另外也要求行政院建立「內政部」、「陸委會」與「農委會」橫向聯繫的共同工作平台，落實執法，別再放任各部門各自為政。

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核稿編輯：楊之瑜