《自然的奇妙網路》：大型哺乳類動物的屍體，是特別美味的珍饈

文：彼得・渥雷本（Peter Wohlleben）

死亡的盛宴

動物的屍體當然也是這循環中的一部分。

有種對許多生物來說特別美味的珍饈，我們卻很少注意到，那就是大型哺乳類動物的屍體。在這些屍體的四周，會發生某些非常引人入勝的事。這讓你覺得反胃嗎？可以理解。不過嚴格來說，我們的身邊不也總是有動物的屍體，至少有一部分的人還幾乎天天跟「它們」——在餐盤上——打交道，除非你吃素。而它們與那些死去的野豬、狍鹿與紅鹿最明顯的差異，只在於腐敗程度很低，因此我們才能安全無虞地進食。

許多物種接受或甚至是需要腐爛分解到某種階段的屍體，並且肯定也同樣津津有味地，把這些我們覺得已發臭的肉大口吃下肚。而這樣的物種為數還真不少，僅僅在中歐地區，每年就有數百萬隻的狍鹿、紅鹿與野豬會死於非命；不過就像在德國，雖然許多野生動物的死因是獵殺（依德國狩獵協會報告，前述3種動物的總合約為180萬隻），仍然持續有不少牠們的同類是死於自然因素。這些屍體後來怎麼樣了呢？我們可能會理所當然地說腐爛了，而這意味著它們消失了，在一段時間的惡臭之後終究變成了腐植質。不過，究竟是誰設法完成了這個過程呢？

就讓我們從體型最大的開始說起——熊。熊有個超級靈敏的鼻子，能從好幾公里外就循線聞香而來。與其他像狼這樣的大型食肉動物一起爭食，牠們可以在不到幾天之內就把大部分的肉吃光；而胃一時裝不下的，會被草草掩埋，以避他人之耳目存作備糧。

會飛快地聞風而至還有鳥類。相較於禿鷹會盤旋在非洲莽原的新鮮獸屍之上，且立即以尖銳刺耳的叫嚷聲宣告所有權，在緯度較高的地區，替代這個位置的則是烏鴉。牠們是北方的食屍禿鷹，在那些有狍鹿或野豬倒斃的地方，同樣會以長途飛行來標記自己的領域。

在動物屍體旁，經常紛爭不斷吵鬧不休。當棕熊出現時，狼便得自認倒霉；這裡適用的原則，是若沒把握，最好趕緊夾著尾巴逃開，尤其是當身邊還有幼狼同行時，否則這棕毛老大可能一眨眼就會把牠們當開胃菜一併吞下。這裡烏鴉會再度登場，由於牠從空中遠遠地就能發現危險，並讓狼群對此提高警覺，因而此刻烏鴉是狼的盟友。牠所得到的回報，是之後獲准在這個死屍戰利品上分一杯羹——這可一點都不理所當然。事實上，狼也可以毫不費力地吃掉烏鴉，然而，幼狼從小就被訓練，要特別把這種大鳥看作朋友。這樣的關係，我們可以在幼狼與這些黑不溜秋的傢伙玩耍時觀察到，幼狼在這過程中，會把烏鴉的氣味深印在腦海，並將其內化為是自己群體成員的一部分。

相對於狼與烏鴉可以和平共處，其他物種大多會為食物來源爭鬥不休。除了這黑色大鳥之外，當然還有其他對此也深感興趣的鳥類，像海鷹和鳶，牠們也都自認該分到一份。死屍旁的在大聲吵鬧，外圈的則在等候機會，結果是四周的地面被翻攪得一團糟。這裡的植物會重新洗牌，那些雜草堆中原本就要窒息的種子，現在也有了發芽的機會；此外，即使是那些沒有受到擾動的植被，情況也有所改變。腐敗的肉，作用等同於肥料——狍鹿和紅鹿的屍體，對植物而言，與有點太大的鮭魚沒什麼兩樣。從方圓一公尺內禾草類與草本植物的強勁生長與更濃綠的顏色，顯示這裡得到更多養分的灌注。

不過那整具骨骸後來怎麼了呢？即使那上面的肉都以前述的方式被利用了，在森林與田野裡，必定還留著無數在太陽底下森然發白的骨骸。可是事實並非如此，即使身為天天遊走在森林裡的森林看守人，我也不曾遇到過動物墳場，只有很希罕地見過一次頭骨。

這與兩件事有關：生病或衰弱的動物會自動與同伴隔離，牠會躲到灌木叢中或在炎炎夏日裡待在小溪附近，有時乾脆直接泡在水裡，因為如果有傷口，這能使傷口清涼一點。牠會在這裡等待死神降臨，而這麼做有其道理：體質虛弱的個體會吸引獵食者注意，因此只有自我隔離才不會危及同儕；此外，在靜僻的地方，沒有人能攪擾身處痛苦中的自己。所以我們頂多只能在這裡用鼻子發現死掉的動物，而牠們所遺下的白骨，是安息在眼睛看不到的灌木叢裡。骨骼實際上並不會腐爛，且有些動物肯定也會倒斃在隱密的植被之外，因此隨著時間流逝，整個地表理應到處覆滿骨骸。可是事實並非如此。因為對這些動物最後的殘餘深感興趣者，同樣也不少。比方說老鼠，牠們似乎熱愛骨頭，總是圍繞著它又啃又咬，直到一根都不剩。尤其石灰和其他礦物質是牠們渴望的目標，這具有舔鹽磚之於牲口（或鹹餅乾棒之於我們）的類似效應。

如果那些骨頭還很新鮮，就會是熊喜歡喀啦一聲咬碎的美味。畢竟那裡面有富含脂肪的骨髓——一種沒有任何人會與這毛老大爭搶的珍饈，包括狼。相對於有些狗喜歡在骨頭上四處又啃又咬，我們的灰毛獵人顯然並不樂意在這種費勁的小事上浪費時間。不過熊老大咬碎骨頭的這個舉動非常重要，特別是對其他物種而言。究竟有多重要，在所有那些熊已經滅絕了的地方，都能夠清楚顯現出來，包括在德國也是如此。因為這些骨頭的硬殼必須先被破壞，比較瘦小纖弱的生物才有機會接手，例如骨蠅（Linsenfliege）這種已在全世界消聲匿跡，直到2009年才又再度被發現的生物。

這種奇怪的昆蟲有顆小小的橘紅色的頭，看起來就像人所虛擬出來的產物；即使在行為上，牠也與其他種類的蒼蠅有異。骨蠅喜歡寒冷的天氣，還特別喜歡在冬天的夜晚行動。牠們尋找動物的屍體與暴露在外的骨骸，以便津津有味地吃上一回，並在那裡產卵。然而19世紀時，在開闊的鄉野間動物屍體不再可見——這是執行了更嚴格的環境衛生法規的成果。緊接著熊也滅絕了，這讓骨蠅的前景更是一片黯淡。牠們自1840年起就被認定已經滅絕，然而在2009年，西班牙攝影師胡利歐．瓦度（Julio Verdú）拍到了一隻色彩繽紛的蒼蠅，並推測這是隻從熱帶地區被夾帶進來的不速之客。所幸在西班牙馬德里的阿卡拉大學（University ofAlcalá）的研究人員認出了這種消失已久的昆蟲，也因此得以將骨蠅從已滅絕動物的清單中除名。

如果我們之前提過烏鴉是北方的禿鷹，那似乎也該來聊聊禿鷹本身，畢竟不斷有高山兀鷲（Gänsegeier）為了尋找動物屍體而飛越德國上空，在club300這個網路平臺上，每年就有好幾筆業餘鳥類學家觀察到這種稀客的紀錄。如果牠們在這裡能有所斬獲，其中一些肯定有機會再度以此為家，不過目前情況還是停留在幾乎不受重視的短暫來訪。因此與骨蠅一樣，高山兀鷲在許多地方依舊被視為處於滅絕狀態。

對於這個主題，我們目前只提到了大型動物。相較於牠們的屍體無論如何都會被鉅細靡遺地加以「處理」，情況在體型小於某種標準以下的動物身上，卻不再如此。也因此小型哺乳類動物會遺留下無數的殘骸，譬如說老鼠。假若我們到田野間看看，那甚至會比大型動物所留下的要多得多。在那裡每平方公里的土地上，最多可以有10萬隻這種小囓齒動物在活躍著，而牠們的平均壽命只有4個半月長。出生後只要2週的時間，1隻幼鼠就可以達到性成熟，而再兩週之後，這個世界便又會迎來10隻小生命。

假設在每個生長季中，每對老鼠都可以製造出5個有10隻幼鼠的世代。那麼在一個極端多產的「鼠」年裡，每平方公里就會有10萬隻（或5萬對）個體，稍後再加上鼠子鼠孫共250萬隻的後代——當然不是全部同時，因為這段期間牠們大多會因病早夭或直接被吃掉。所以在整個生長季期間，這些小囓齒動物死亡後會累計出250萬個屍體，以平均每隻30公克重計算，合計總重75公噸。這大約相當於3000隻狍鹿的重量，如果現在這些小小的屍身沒全被普通鵟（Mäusebussard）、狐狸或貓帶走，留給其他「愛用者」取用的其實還很多。

牠們當中有一種身上帶著漂亮的黑橘色條紋的甲蟲，而牠的名號已經說明了一切：埋葬蟲（Totengräber）。我在森林裡散步時經常與牠打照面——如此醒目的長相，實在令人無法忽視。牠的成蟲雖會捕食其他昆蟲，卻還是抗拒不了新鮮屍體的「迷人氣味」。

老鼠的屍體對牠而言，除了是痛快的一餐，也是養育下一代的搖籃。會搶得先機佔有戰利品的經常是雄蟲，為了引誘雌蟲前來，牠會以勝利之姿朝空中舉起下腹部，並分泌出一種氣味訊息。牠的目標很明確，那就是交配。可惜，牠的情敵也會察覺到這個訊號，同樣會疾飛而來，於是一場激烈的苦戰就此展開，落敗者最後必須退出戰場。不過，如果此時出現的是雌蟲，下一步展開的便是幹活了。

牠們會孜孜不倦地挖掘老鼠屍身下的土壤，然後咬住屍體往下扯，於是屍身上的毛髮紛紛掉落，整具屍體也會被相當分量的唾液包覆起來。這聽起來雖然不怎麼美味，卻能讓屍體較容易滑動。這隻死去的動物會慢慢往下沉，最後完全從地面上消失。這樣一來，就不會有其他食屍者再來爭食。

不過，因為這對埋葬蟲還得交配，以上的工作也就經常必須中斷。而工作完成後，這隻老鼠看起來也不再像是老鼠，不斷的拉扯與推移使它變成一顆形狀略長的屍球。現在雌蟲會在它旁邊產卵，而當幼蟲孵出時，與許多其他昆蟲不同的是，成蟲並不會就此拍拍屁股走人。幼蟲的口器還不適合吃肉，因此會由甲蟲媽媽來餵食這幫吵吵鬧鬧的小傢伙；牠們把頭抬高哀求著食物的樣子，完全就像鳥巢裡的幼雛。

甲蟲媽媽的身上還會出現其他的變化：據德國烏爾姆大學（Universität Ulm）的研究人員在德意志廣播電臺（Deutschlandfunk）受訪時所指出，牠們會對交配失去興趣。而且不僅如此，即使雄蟲有機會得手也沒用，因為牠的愛人此時完全處於「不孕」的狀態。不過這種現象，只會出現在牠的孩子們數量完整時；一旦少了幾隻（可能是夭折或被其他動物吃掉），主導牠對交配興致的荷爾蒙就會再度分泌。雄蟲會立即察覺到情況有異且變得極度興奮，科學家觀察到在這之後的交配可達三百次——比牠們剛佔領一具死屍時的交配次數還多。為了彌補損失，雌蟲會很快地再度產卵。如果在這場騷動混亂中孵出了太多幼蟲，雌蟲則會採取極端手段來尋求平衡—處死超額的幼蟲。

如果一具動物屍體既沒有熊、也沒有狼（小動物的屍體則是像埋葬蟲）來眷顧，那更小的生物就會接手這個任務。這批隊伍中的頭號代表是黑蠅（Schmeißfliege），這種抵擋不住死屍氣的魔力的蒼蠅，僅僅在德國這裡就超過40種。不過也不見得非得是發臭的肉，牠其實更喜歡光顧還很新鮮的目標。就像在夏天時，把烤肋排放在盤子裡不管，通常不到幾分鐘，第一批食客便會聞風而來。

這種全身閃耀著藍色光澤的蒼蠅，以另一種喜好向我們展示牠可以接受「多新鮮」的肉。幾年前一個炎炎夏日裡，我在一處灌木叢下發現了一隻蹲臥著的狍鹿，牠傷得非常嚴重，臀部有一個很大的傷口，傷口上則已有數百隻白白胖胖的蛆在蠕動——黑蠅的幼蟲。懷著沉重的心情，我讓這隻狍鹿從痛苦中解脫了。

而有些像蟾蜍綠蠅（Krötengoldfliege）這樣的蒼蠅，甚至會侵襲完全健康的動物。牠們會把卵產在蟾蜍的皮膚上，孵出的幼蟲會移動到蟾蜍的鼻孔裡，然後開始向內吃掉宿主的腦袋，因此在短時間內，這隻蟾蜍會像僵屍一樣在附近爬行，直到突然倒斃。

不過一般而言，黑蠅確實會是第一批趕到新鮮死屍旁的食客。幾百隻蒼蠅產下幾千顆的卵，特別偏好的是像眼睛這樣開放的位置；那些很快就會孵化長胖的幼蟲，會迅速擴散到死屍的整個身體，牠們會密密麻麻地覆蓋著它，讓其他想在這裡找到一小處空間產卵的昆蟲，半點機會都沒有。負責收尾的則是骨蠅，「殘羹剩飯」與幾根舊骨頭，已經可以讓牠滿足。

要想幫助上述以及其他無數得仰賴大型動物屍體為生的物種，可能有個簡單的做法：至少在國家公園裡，放手不管那些曝屍荒野的紅鹿和野豬。為了調整野生動物數量，那裡至今都還進行著針對性的狩獵，那些被獵到的動物屍體之後也會被林務員運走。然而，任由自然發展，不是這些園區最該優先奉行的理念嗎？那麼，動物的屍體當然也是這循環中的一部分。

我們自己大概沒機會跟紅頭骨蠅直接打照面，因為牠們多半在寒冷的夜晚裡行動。然而，即使這個生態系統的某些成員極其古怪，知道它也能再度贏回一絲生機，感覺還是很美好。

說到夜晚，昆蟲王國裡的某些成員雖然同樣熱愛擁抱黑暗，卻喜歡點上一盞燈同行。這盞燈是為了愛與謀略而亮，有時卻也是為了殘酷無情的死亡。

相關書摘 ▶《自然的奇妙網路》：為什麼演化出「森林」這種等同於無蓋汽油桶的產物？

書籍介紹

本文摘錄自《自然的奇妙網路》，商周出版

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作者：彼得・渥雷本（Peter Wohlleben）

譯者：鐘寶珍

「自然是座大鐘，天地萬物都是其中的小齒輪，相互依存、循環不息。」

——德國森林看守人 彼得・渥雷本Peter Wohlleben

在數位時代的快速更迭中，重拾人與自然的珍貴連結

你知道當陽光灑落樹冠，針葉樹便會散發造雲降雨的香氣嗎？

你知道當我們轉開水龍頭，微生物便展開了一場從地下水到咖啡杯的冒險嗎？

在生活周遭，類似的循環無所不在，只要品味書中十七篇故事，傾聽宇宙萬物的聲音，便能明白自然的循環機制有多奧妙無窮。

繼《樹的祕密生命》、《動物的內心生活》傾訴萬物皆有情後，《自然的奇妙網路》是渥雷本對自身理念的總闡述，也是渥雷本自然三部曲的壓軸鉅作。

熱情洋溢的森林看守人渥雷本這次要讓我們睜大眼睛瞧瞧，在自然這座精巧的大鐘裡，植物、動物與環境的互動到底有多迷人：狼群改變了河流的流向，還解救了美國黃石公園？攸游水中的鮭魚，要如何介入森林的齒輪傳動世界？身處地底王國的蚯蚓，不但能操縱野豬的胃，還能呼風喚雨？闊葉樹能讓地球旋轉得快一些，而白晝也因此短一點？

渥雷本除具備專業生態知識、長年的自然觀察經驗，亦深富人文底蘊，書中不乏對人類行為的深刻思索，推敲我們的所作所為，會如何影響自然界中的每一個生命。

渥雷本用大眾可以理解的語言，為我們的肉眼和心靈都開啟了一個全新的世界，並重新建立起我們與自然的珍貴連結。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航