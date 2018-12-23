【機車族須知】明年加裝ABS每輛補助4000元、北市停車格未來將「不再免費」

交通部日前要求，明（2019）年推出的機車新款強制加裝ABS、CBS煞車系統，因價格最高增加8000元，引發民怨，交通部今拍板決定，將補助一半的費用，減輕民眾負擔。另外在台北市，繼2015年底汽車停車格全面收費後，未來機車停車格也將分4階段落實收費。

新款機車強制加裝ABS、CBS惹民怨，交通部承諾補助一半

交通部日前為提升機車道路安全，擬參考國外要求新款新機車自明年起，舊款新車於2021年起，126cc以上須強制加裝ABS，125cc以下可選擇加裝ABS或CBS，不過據估算，新款新車價格上漲約2000元至8000元不等，引發民眾反彈。

根據《自由時報》說明，一般機車的煞車系統，左手部分負責後輪煞車，右手部分負責前輪煞車，CBS（前後連動煞車系統，Combined Braking System）讓騎士能在使用煞車系統時，可以用一邊煞車就能同時煞著前後輪，降低單輪煞車時可能出現的打滑狀態。 ABS（防鎖死煞車系統，Anti-lock Braking System），則是能即時偵測輪胎狀態是否有抓地力不足問題，或是鎖死狀態，可透過ABS的重複短暫點放煞車，避免發生輪胎鎖死而摔車的問題。

《中央社》報導，交通部最新決定，原本2021年起新機車全面加裝ABS或CBS，暫緩實施。2019年起占市場93%的125cc以下新機車，可選擇加裝ABS或CBS，無論新舊款都提供補助，每輛補助金額為一半費用，車主至公路監理機關窗口登記申請，審核通過後，直接撥款至本人指定帳戶。

125cc以下機車每輛補助 ABS 4000元 CBS 1000元

不過，126cc以上新款新機車則強制加裝ABS，不予補助。交通部長王國材表示，這項措施規劃補助2年，明年的補助預算大約是3億元，由交通部、經濟部及環保署分攤，補助方案正等待行政院核定後實施。

收費停車格不到4%，台北市機車停車格擬分「4階段」全面收費

《中央社》報導，台北市停車管理處長張滋容下午表示，台北市機車停車格未來將全面收費，目前有信義商圈、南陽特區、內湖科技園區、台北車站、士林夜市、公館商圈、西門商圈、光華商圈以及木柵動物園等9個區域機車停車格收費，未來將逐步推動至捷運站周遭、市區主要幹道，最後至巷弄內，目標是全面、採計次收費，不過目前還未有時程表。

張滋容表示，台北市共有21萬3000個路邊機車停車格，僅1萬多個停車格收費，比例不到4%，下一步是推動通化夜市、迪化街等區域機車停車格收費，再來是捷運站周遭、市區主要幹道，最後擴及到巷弄內停車格。

《聯合報》報導，目前規劃在2021年前完成16個商圈全面收費的目標，完成第一階段後再往下規劃。

張滋容說，機車停車收費一次20元、一日計一次，其實收費不算高，且同一規定區域、同一天移動車位不另計費用，主要目的在管理及期望轉變民眾運輸習慣、進而推廣大眾運輸。

《蘋果日報》報導，停管處指出，今年4月實施1280元月票措施後，雖然人數微幅成長，但仍需透過其他方式讓大眾改變運輸習慣，若能鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，就可減少騎車開車的需求，機車格收費只是一個推力，希望能民眾能減少騎車開車，收費後發現可解決長期遭占用情事，也對當地環境秩序有所改善。目前已盤點其他7個商圈，預計將逐步收費。

交通局長陳學台強調，機車格收費是落實使用者付費，民眾在觀念上要逐步調整，且收費採計次20元費用不高，不會因民意反彈而不做。

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核稿編輯：楊之瑜