財政部「基本生活費」調高5千、排除部分扣除額：177萬戶「減稅」怎麼算？

去年12月，新法《納稅者權利保護法》（文後簡稱《納保法》）生效，首次立法保障國家不可對民眾「基本生活費」課稅。今日，財政部公告107年度基本生活費，比去年的調高了5000元。加上本週將修法生效的《納保法》子法《納保法施行細則》，預計將有177萬戶能因此減稅。

基本生活費提高5000元，2019年5月報稅就能適用

《納保法》去年12月28日上路，其中的第4條，首次立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，因此財政部將訂立「基本生活費」，部分民眾可以適用「基本生活費不課稅」。

《經濟日報》報導，安永會計師楊建華表示，只要「基本生活費總額」大於「免稅額＋扣除額」時，差額部分，就得在綜合所得總額中予以扣除。

因此，綜合所得總額「扣除」就分成兩種方式：

適用「基本生活費」：

基本生活費總額－（免稅額＋扣除額）＝差額，如果差額為正，就可以適用「基本生活費不課稅」。

而所要繳的綜合所得稅＝（綜合所的總額－差額）＊稅率。 不適用「基本生活費」：

基本生活費總額－（免稅額＋扣除額）＝差額，如果差額為負，則不適用「基本生活費不課稅」。

所要繳的綜合所得稅＝綜合所的總額－（免稅額＋扣除額）＊稅率。

若適用「基本生活費」，「基本生活費用」越高、「免稅額＋扣除額」越低，兩者的差額就越高，能從「綜合所得總額」中扣除的額度也越高，也對納稅人越有利。

而根據《納保法》，「基本生活費」是依主計總處最近1年「全國每人可支配所得」中位數的60%計算。以106年度標準計算，每人不課稅的保障額應為16.6萬元。《中央社》報導，根據今年8月發佈的107年度資料，每人基本生活費用推算為17萬537元，四捨五入後為17.1萬元，較去年標準增加5000元。財政部今天正式公告，107年度基本生活費用為17.1萬。

修正《納保法》，排除20萬「薪資所得特別扣除額」

但，針對「基本生活費」中「扣除額」到底該是哪些，有過不同討論。根據財政部107年度資料，目前綜合所得稅所有「扣除額」項目如下：

標準扣除額：每人12萬，配偶合報兩人24萬

薪資特別扣除額（是針對薪資所得者提供的項目，因為上班也必須付出一些成本，比如治裝費、交通費等，「薪資基本扣除額」用意在讓薪資所得者扣除上班的基本開銷）：薪資所得者每人20萬

儲蓄投資特別扣除額：每戶上限27萬

教育學費特別扣除額：在學學生每人2.5萬

幼兒學前特別扣除額：學齡前幼兒每人12萬

身心障礙特別扣除額：身心障礙者每人20萬

2017年9月，《納保法》的子法《納保法施行細則》公告時，規定「基本生活費」中的「扣除額」只計入「標準扣除額」和「薪資特別扣除額」。

但綜合《ETtoday》、《聯合報》報導，財政部今年8月底，預告修正《納保法施行細則》，研議修改基本生活費用中「扣除額」的計算方式，因外界無太大異議，決定維持預告版本，這項修法將在本週公告，正式上路。根據預告的修法內容，未來計算基本生活費時，不再計入20萬的「薪資特別扣除額」，有利納稅人。

《鉅亨網》報導，財政部賦稅署副署長吳蓮英解釋，身心障礙、教育學費及幼兒學前等特別扣除額，本來就是為支應他們生活所需而設的扣除額，因此屬基本生活費用性質。而儲蓄投資特別扣除是基於鼓勵儲蓄目的，就金融機構存款利息所得，在限額內免稅，該部分免稅所得仍屬可支應基本生活所需費用的所得。

177萬戶受惠，扶養人數較多的民眾受惠大

財政部之前估算，《納保法施行細則》上路後約有149萬戶可享有減稅利益，但當時是以每人基本生活費16.6萬元計算。隨著基本生活費金額調高為17.1萬元後，受惠戶數也隨之增加。

根據財政部今年預估，基本生活費用調高為17.1萬元後，約有177萬戶可享有減稅利益，其中以單薪、扶養人數較多的納稅義務人受益最大。稅損則從42.56億元，預估將增加至55億元。

《聯合報》以1家4口，家長1人單薪，育有2名大學生子女、儲蓄1萬元、家中沒有身心障礙家屬為例，計算新舊制差別：

現制 新制 免稅額 35.2萬（8.8萬*4人） 35.2萬（8.8萬*4人） 標準扣除額 24萬（配偶合報2人24萬） 24萬（配偶合報2人24萬） 薪資特別扣除額 20萬（受薪者每人20萬） 新制中不納入計算，無 儲蓄投資扣除額 舊制中不納入計算，無 1萬 教育學費扣除額 舊制中不納入計算，無 5萬（2.5萬*2名小孩) 幼兒學前扣除額 舊制中不納入計算，無 沒有學前幼童，無 身心障礙扣除額 舊制中不納入計算，無 沒有身心障礙家屬，無 合計「免稅額＋扣除額」 79.2萬 65.2萬 「基本生活費」總額 66.4萬（16.6萬*4人） 68.4萬（17.1萬*4人） 基本生活總額 −（免稅額＋扣除額） -12.8萬

結果為負，無法適用「基本生活費不課稅」 3.2萬

結果為正，適用「基本生活費不課稅」，可從綜合所得總額中扣除3.2萬

依照財政部台北國稅局，107年度的免稅額部分「納稅義務人、配偶及受扶養親屬」一人8.8萬、「年滿70歲之納稅義務人、配偶及受扶養直系尊親屬」一人為13.2萬；薪資扣除額一人20萬（全年薪資所得總額未達者，僅得就其全年薪資所得總額全數扣除。）

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺