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2018/12/24, 生活
【插畫】拜託！交換禮物不要再送這個了
10 Seconds Class - 10秒鐘教室
我們想讓你知道的是
一個人的垃圾可能是另一個人的寶藏，只要送的人有用心，就是好禮物。
唸給你聽
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每到耶誕節的前後，交換禮物總是幾家歡樂幾家愁，有些人精心準備卻抽回不知所云的禮物，也有些人只是把家裡的垃圾包一包，卻能帶回當日的最大獎。
各樣禮物中，大家又最不希望抽到什麼呢？根據10秒鐘教室不科學也不官方的統計，大部分人最不想收到的就是杯子，抽屜裡堆滿的護手霜則名列第二，另外包括布偶娃娃、面膜、環保餐具甚至是保險套等都名列其中，而活在2018年的我們，傳統相框竟然也驚奇入榜。
這個耶誕節包了上述禮物的朋友也不必氣餒，一個人的垃圾可能是另一個人的寶藏，只要送的人有用心，就是好禮物囉。
本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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