「非洲豬瘟」6大防疫原則，中國幾乎是「完全反其道而行」

近期非洲豬瘟問題嚴重，但有些朋友認為我們過度醜化中國疫情，因此對我們抗議、檢舉，甚至是退訂。但有6個重大問題，讓我們不得不冒著被退訂、被貼標籤的風險，也必須特別強調中國的問題。希望各方立場的網友，可以花3分鐘，看完我們完整的論點與證據，還有一個曾發生在英國伊姆村的故事，看完如果你還是決定要退訂，我們絕對會尊重您的立場，但我們不能因此昧著良心不說真話。

以下是6個重要原因，3分鐘就可以看完，相信會讓你對疫情有更全面的概念，我們也會提出相關資料讓大家自行判斷。在提出佐證資料之前，請所有人先拿下統獨、藍綠或者是不管什麼顏色的眼鏡。如果你是某A國的民眾，在你的國家發生了非洲豬瘟疫情，正常狀況狀況下，你應該怎麼做？

多數防疫先進國家應該會這麼做：

在國內全面防堵疫情 向自家國民宣導正確防疫 呼籲自家國民勿攜帶有風險的物質出國 在邊境檢查自家國民有沒有偷帶有風險的物質出國 積極提供世界，特別是鄰國疫情資訊

但有大量的資訊顯示，這次中國的作法幾乎是「完全反其道而行」。這是我們不得不直指中國的6個論點，都會附上相關資料以供參考。

中國疫情擴散速度極快（資料1、2） 中國國內防疫漏洞百出（資料3） 近期查獲中國豬肉實際檢出病毒率甚高（資料3） 中國對民眾的宣導很可能不足（資料4） 中國不積極進行邊境控管（資料4） 中國政府違背防疫協議（資料5）

中國疫情從8月第一起在瀋陽的疫情爆發後，迄今不到半年，截至12月21日止，已經有99起疫情，幾乎中國各省都傳出疫情，遍及中國23個省份。擴散速度非常驚人（資料1）。因為中方的疫情一直不透明，但現正值美中貿易戰，中方仍在近日不得不向美國進口大量豬肉，這很可能是中國疫情已經失控。（資料2）

農委會副主委黃金城指出指出，近期進入台灣的中國肉品高頻被檢出豬瘟病毒，「顯見畜主發現豬瘟未主動通報、屠前屠後未有獸醫師檢查把關，所有豬肉，不論感染與否全拿去加工，政府也沒去管。」這代表整個中國的防疫系統漏洞百出。（資料3）

另外7例在台灣被檢出病毒的檢體中，有4件集中在12月被驗出，這顯示中國肉類產品已經全面性被病毒污染。（資料3）

而在這種狀況下，中國政府仍未對國民進行足夠的宣導，甚至沒有做好邊境控管。照理說中國不該讓豬肉被送到台灣，但光在12月19日一天，中華郵政就查獲25件從中國寄來的豬肉製品，並退回銷毀。（資料4）

另根據台灣與中國雙方簽訂的《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，雙方應及時通報進出口農產品重大疫情與安全衛生事件訊息。但台灣陸委會已經3次向中方請求相關資訊，但都遭到已讀不回。（資料5）

1665年黑死病期間，伊姆村居民的壯烈義舉

在看到許多防疫上的自私行為時，我不禁想起當年去英國交換時，看到的一個偉大故事。中世紀黑死病奪超過1.5億人性命的黑死病，這個偉大故事發生在距英國曼徹斯特東南側35英里的地方，一個叫伊姆村的小村落。

有一個倫敦商人把帶著跳蚤的布料樣品寄給了伊姆村的裁縫，一周內裁縫的助手就染上黑死病死亡。他們沒有人隱匿疫情，反而是告訴教區牧師，並在教區牧師的指引下，他們共同決定把自己的村莊隔離起來。用石頭壘起一圈圍牆，並一起發誓絕不會越過圍牆。其中，甚至包括了那些沒有表現出任何染病跡象的人。

最後在疫情結束後，344名村民中，有267名死亡。但他們的義舉，阻止了疫情的蔓延。迄今在伊姆博物館，仍詳細記錄了村民們是如何與黑死病抗爭的。

我們對有疫情的國家，要求的不是像伊姆村民們這樣的壯烈與勇敢，而是最基本的資訊透明，以及應做的防疫措施而已。

中國有一句諺語：「己所不欲，勿施於人。」但近期的狀況，似乎不是這樣。

沒錯，非洲豬瘟的疫情不只發生在中國，在非洲有29國，在歐洲有以俄羅斯以及東歐為主的17國，但在亞洲目前就只有1個，就是中國。針對這些國家，我們通通都要防堵豬肉製品流入台灣，但無論你從地緣關係、貿易流向，或從中國的疫情控制，或是中國政府對我方的回應，我們都不得不把防疫的矛頭指向中國。

我們不是仇視中國，多數台灣人應該比誰都更希望中國的疫情得到控制。因為這不只是中國人之福，也是所有中國以外的所有亞洲鄰國之福。

各位朋友，我們是醫療專業人員，我們只能根據事實，並且憑藉著良知，做出我們認為合理的推論，並提供大家防疫的建議。我們不是憑空杜撰，如果我們認為合理的推論，你認為不合理的話，歡迎提出更有證據的事實與你的邏輯推論，來進行有意義的公開討論，這就是言論自由的真諦。但我們真的不能，也不願意為了討好任何人，去寫出違背事實或良知的內容。

衷心希望大家不要為了特定的立場，而低估了這場防疫作戰的嚴重性。我們都生活在台灣，無論你的政治立場是什麼，我們都應該了解事實，並且一起根據事實想辦法解決問題。例如近期台灣政府在做的邊境控管、或正在研擬進行的「以飼料補貼取代未能加沸蒸煮的廚餘養豬」等方法，並且針對各種危急狀況沙盤推演，都需要全民不分立場的支持。

坦白說，這些退讚、退訂閱，甚至是檢舉的朋友們，真的讓我們感到「心寒」。我們都是台灣人啊！就算你想和中國統一，只要你是台灣人，應該都不可能想要台灣發生非洲豬瘟疫情。但為什麼在這種時刻，我們不能放下立場，團結一致打這場防疫的戰爭呢？

如果這些真話讓你不舒服，很抱歉，我們還是必須繼續說。台灣是生養我們的母親，也是我們要和所有台灣人共同生活，努力打拼的家鄉與夢土，我們，以及每一個台灣人，絕對都會用盡全力來愛她，保護她。

這個警訊也告訴我們，確實在台灣仍有一部分的人把豬瘟疫情當作一場政治鬥爭在看待，甚至是刻意在傳播錯誤資訊的。關於疫情資訊，我們還是要更努力把它推到同溫層之外，防疫才不會破洞。大家加油了！

參考資料：

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航