我是台中一中的學生，我搭的公車最近常會「人間蒸發」

文：紀宥任（高一學生）

近期，台中市公車500路的發車狀況極差，從11月中開始出現缺班的狀況。

500路公車是交通局規劃的「579跳蛙式公車」之一，於尖峰時段由台中客運與統聯客運共同行駛，10分鐘一班，路線與6號公車相同，但只停靠如學校及其前後站、市場、百貨公司等主要站點。因為路線停靠的站點少、速度快的特性，所以深受學生族群愛戴，許多學生因此可以多睡10到20分鐘。

作者提供／取自台中市政府交通局

然而，近期發現，此路線由台中客運行駛的時段從11月開始出現缺班現象（例：表定班距為10分鐘，台中客運將班距調整為15或20分鐘）。這件事對學生的影響最大，因為班距變大，所以可能要提早出門、車上也變得更擁擠；放學時段的衝擊更大，原有的塞車，加上班距拉長，回到家的時間也變長了。不過，因為原本行駛「大雅—台中」的其他路線（如：6、9、61等）仍有照表定時間發車，所以多少有消化客源，降低影響。

話雖如此，將班距拉長了當然要處理。因此出狀況的那天（11月22日），我就立刻透過交通局意見信箱反映，然而，等了一個多禮拜卻沒得到任何回應。於是，我打電話向議員反映（12月3日），但直到12月19日，交通局仍沒有回覆確切原因，議員也還未回覆我。

事情發生到現在，台中市交通局沒有辦公嗎？總不能說選舉輸了就無心於剩下幾天的市政吧！而且交通局王局長還要投入立委補選，這實在不是應有的態度！

公車班次人間蒸發，是因為司機太少？

2018年12月18日下午5時，此時段為放學、下班尖峰。當天500路公車不意外地又沒有按照班距發車（當天實際班次為16:30、16:50、17:10、17:30）。本想說16:45發車的6路可以稍化解危機（通常這班車會晚5到10分，因此可以銜接放學），然而，這班車當天卻消失了，沒有發車（9、61因原本班次而難以協助消化）。結果，17:10的500路在國立台中科技大學和中友百貨載客後已趨近於客滿（一中、女中、科大、新民等學校），當車子到二中時，多數同學無法上車，這些同學被迫等後來的公車，造成更晚回到家，影響自己原有的計畫。

而我，在當天幸運地搭上17:10的500，上車後接到中客的回覆電話（上車前我打免付費電話反映），內容是「因為我們現在缺少司機，所以才造成這個問題，我們會盡快補足，提供正常班次。」

得到這個回覆，我不是很滿意。既然人力問題已經浮現，那為何不請求交通局協助，或是和統聯客運（共同營運此路線的業者）協調呢？如果說有協調，而統聯方面也有困難，那至少還可以接受，因為至少有去尋求幫助，而不是像現在這樣擺爛，只做找人的動作。

Photo Credit: 中央社

最後總結台中市公車目前的問題：

一、人力不足：台中客運有支援花博接駁，所以市公車的司機勢必減少。再來，12月初，300路調整班距的公告出來，「人力不足」此推論就更有支持力。為什麼可以這麼說呢？因為300路是由台中、統聯、巨業三家客運共同營運，既然統聯負責500的部分按照班距發車，就表示台中客運的人力是有問題的。而這在12月18日那天的通話也證實了。

二、捨不得放下：承接第一點，當人力不足時，應該以民眾搭車方便性為第一考量。沒有足夠的司機，就應該釋出一些路線，轉由其他能夠負擔的客運營運。假如，缺少司機只是因為支援花博，那為何不跟交通局協調，改由其他民間通運公司協助，而是維持現狀？以豐原客運為例，前些陣子，好幾條路線都轉由其他客運營運；最近，巨業交通也有路線停駛、釋出。我想，這兩間公司真的有顧慮到整體狀況。

三、交通局態度消極：台中客運出包交通局怎麼可能不知道，況且，「579跳蛙式公車」還是林市長自豪的政績。但是交通局和客運對這件事的處理真的讓人無解。

也許，在交通局和中客之間，有很多我不知道的事。但，身為一個市民，這整體事件所反映出來的狀況，真的讓我無解。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航