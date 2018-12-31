《讓我把日子過得明朗一點》：三個方式製造獨處機會，學習優雅說「不」的藝術

文：香娜・甘迺迪＆琳黛・密契爾（Shannah Kennedy＆Lyndall Mitchell）

獨處：給自己空間

沉默是強大力量的來源

我們留給自己的時間不夠，其中一個原因是，這樣會讓我們有罪惡感——覺得應該在家裡做更多事、在工作上更投入、更常陪伴家人，還要好好運動和注意飲食等等。就像手上那張永無止境的待辦清單，想做更多事情的念頭始終揮之不去。當然，總有些人與事需要我們投注更多的時間和精力，可是為了自己，我們必須從扎實的根基開始。

在過去的世代，「事事以別人為優先，最後才想到自己」是一種美德，可是近年來，我們知道這麼做會讓人身心俱疲、沮喪忿恨。為了成為最好的伴侶、榜樣、朋友和員工，你一定要找個方法，定期讓自己重新充電，在不帶愧疚感的狀況下，依照個人需求，把時間留給自己。

在安靜的時光裡，你可以關機、降低噪音、自省、休息與恢復元氣，還可以活在當下、保持覺察、找出解決之道。隨著你逐漸成長，人生日益複雜，你會變得更嚴肅，過度專注在工作上，放棄獨處，不再花時間追求嗜好和個人興趣，然而，嗜好和興趣才能點燃你的熱情。我們常跟最親近的人說，如果事情的進展慢下來，我們就會更活在當下、更能付出愛。我們老是給自己開空頭支票，總是說只要以後有多一點時間，就會好好鍛鍊身體，吃更健康的食物。可是，每個人內心深處都清楚，想追求最快樂、最關鍵的生活，不會有比現在更好的時機。

關機並給自己時間，就是給身體休息的時間，投入補充能量的活動，從中獲得靈感。對有些人來說，第一步得先允許自己停下來，在日記裡撥出一點時間給自己。若想提升你的幸福和整體健康，就得先允許你的自我感覺變好，還要活得更好，變成更好的人。自我照顧是每個人都需要精通的基本能力。

擁抱你對安靜時光的需求，是你送給自己和身邊的人最棒的禮物之一。所以，爭取一些空間，做點有創意的事，走進花園，或是專注在一項嗜好上，撥時間運動。一旦你有機會享受安靜平和的時光，覺得再次充飽電，就會更有能力善待別人，照顧親人，對世界做出貢獻。

有三個方式可以製造獨處的機會，同時擺脫罪惡感：

❶ 克服舊有的恐懼：將獨處視為安靜的機會，以及帶來啟發的體驗。只要鼓起勇氣，嘗試你真心想做的事，就能踏出舒適圈。你會在舒適圈之外綻放光芒。

❷ 拋開罪惡感：社交互動和外來刺激可以為某些人注入精力（外向者）。有些人則唯有安靜獨處才能再次充電，等他們恢復活力之後，才能準備好再度面對世界（內向者）。外向者和內向者各自擁有獨特的強項。所以，如果你偏向內向陣營，需要時間獨處才能恢復元氣，又何必覺得愧疚？那只是你的一部分，請接受並尊重這一點。

❸ 改變心態：不要覺得安靜時光是帶有罪惡感的快樂，而是當成自我照料、重新提升能量的關鍵做法。獨處可以提供具修復力的靜謐和安寧，在度過步調快速、充滿挑戰的一天之後你會需要這種重要的時光。

大音希聲。——老子 編按：意指人們對於最重要的聲音往往聽而不聞，正如天籟無聲，其實並非無聲，而是外在的聲音不足以表達其意蘊，故世人往往聽而不聞。此句原文為：「大方無隅，大器晚成，大音希聲，大象無形，道隱無名。」（《道德經》）

界限：保護你的資產

為了實現你想要的生活，你必須學習優雅說「不」的藝術。

設定界限是一種藝術，唯有精通這種能力，才能保護資產——而資產就是你。要成為健康的成人、有效地平衡工作和私人生活，界限至關緊要，你對自我有多敬重，從你的界限就看得出來。

個人界限就是我們為了保護自己不受他人擺布、利用或侵害，也為了不要扯自己後腿，而劃定的身體、情緒、心靈界限。這些界限將你是誰、你的想法和感受，跟別人的想法與感受區分開來。學習設定個人界限，對於向別人傳達你的自我價值，相當關鍵。

在自己的四周設定藩籬或界限，最大的好處是這麼做可以帶給你時間、空間和能量，讓你全心投入自己熱切追求的事物上，包括你的願景、夢想、目標和抱負。界限定義責任的起點和終點，讓你清楚何時該負起責任、何時可以放下，還能釐清你在人際關係與工作人脈上有哪些需求。

很多人覺得很難劃定界限，最後整個人淹沒在忿恨、挫折和淒慘的感覺裡，因為他們重視其他人的需求勝過自己。一提到設定有益的個人界限，他們的心裡總是有障礙，主要原因有三：害怕受到排擠、因為讓他人失望而愧疚、對於如何設下有效界限有所誤解。

這項絕佳的生活技能極為重要，原因很多。首先，界限定義了你這個人，是你實踐自我照顧和自我尊重的基礎。另一個原因是界限可以幫助你有效溝通，讓你學會優雅說「不」的藝術。你還可以透過界限在人際關係裡設下有益的限制，把時間和空間留給自己，用來涵養情緒、與他人互動。

為了實現你想要的生活，關鍵步驟是建立有益於自己的界限。界限會保護你的身體、心靈和情緒。你可以把界限想像成虛擬的一條線，讓你免於受他人的舉動、行為和要求所傷害，也不會因此而分神、惱怒或勉強自己。而且，一旦你依照自己的願景、價值觀和目標，設下個人界限，還可以免於扯自己後腿。

設下個人界限，讓自己擺脫「取悅別人的毛病」

你可以在生活中的諸多領域裡設下界限。

情緒方面——對自己誠實，滋養自己的能量。

心理方面——掌控自己的思緒和信念。

身體方面——針對你的環境、金錢、職場和科技產品培養好習慣。

性愛方面——在兩人的關係裡擁有說「不」的權利。

社會方面——對於自己要投入多少時間在人生中扮演的每個角色，以及每種人際關係上，全都由你決定。

靈性方面——守護自己的本質、價值觀和願景。

設定界限的絕佳竅門：

知道自己的限制。運用前一頁的清單，幫助自己清楚定義個人的界限。只要你心中浮現不自在的思緒或感受，界限就會鮮明起來。這些就是你針對運動、飲食、金錢和環境等方面，在他人和自己周圍設下的界限。

要果斷。你可以這麼說：「抱歉，我現在不行，不過等我有辦法的時候，會再告訴你。」或是：「很謝謝你找我幫忙，可是我現在分身乏術，實在撥不出時間好好幫你。」

要堅定。如果有人無法接受你的拒絕，那你就知道對方可能不是真心的朋友，或是不尊重你。堅守自己的信念，不要為了他人的人生旅途，而背離自己的本質。

騰出空間。設下科技宵禁，為自己騰出空間，讓你能夠理理思緒，從一天的奔忙中恢復元氣。在一口答應別人提出的要求之前，請先花時間檢視自己的行程。為了自我保護，取消訂閱所有闖入你生活中的訊息，那只會讓你分心，你必須擬定屬於自己的必要清單。

有界限的生活不代表僵化死板或了無彈性，而是善用良好界限，耕耘方向明確的人生，享有深刻的意義和快樂。界限讓你擁有駕馭人生的能力。

直言無諱地回答——你是不是為了取悅別人，犧牲自己的快樂，因此而受苦？如果是，你的時間、健康、心情和個人承諾為此付出了多少代價？如果你覺得哪裡不對勁，就開口拒絕。

掌控自己的人生。

對自己說「不」的能力懷抱信心。

充滿自信地溝通你的想法和意見。 重要的是，誠實對待自己。——莎士比亞

書籍介紹

本文摘錄自《讓我把日子過得明朗一點： 20個從內到外的生活約定》，時報出版

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作者：香娜・甘迺迪＆琳黛・密契爾（Shannah Kennedy＆Lyndall Mitchell）

譯者：謝靜雯

從最簡單的飲食、呼吸、獨處、時間管理等20個和自己的約定做起，

找到「我」的想法、「我」的能力、「我」的品味……

化為美好生活的力量，從內到外，整頓身心，為生活注入屬於你的清明微光。

你可以這樣喜歡生活——

日日安眠，對生活的期待讓你自然醒；

認真呼吸，吸進平靜，呼出煩悶；

好好吃飯，把營養變成你的力量；

動動身體，別再把沉重背在身上；

減少雜物，把空間留給自在與舒適；

靜靜獨處，聽聽自己內在的人生智慧；

拓展見識，培養品味與好習慣，讓生活精采不無聊；

真心感恩，當你領悟到什麼都不缺的時候，整個世界都屬於你；

設定界限，別讓阿貓阿狗都能攪亂你的生活；

釐清價值觀、設定目標與願景，別用你的生命活出別人的夢想；

發掘潛力，盡情過你最想要的生活；

培養正念，享受每個當下；

書寫手帳，日日與自己對話；

掌握時間，才能把時間用在美好的事物上。

如果你像他們一樣

對有關人生意義的提問避而不答，

或是陷入自己做不到、對生活感到挫折和壓力的負面情緒裡。

不妨按照本書，實踐20個簡單、基礎的生活約定，

就可以變得更開朗自信，從容駕馭生活。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航