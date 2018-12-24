【圖輯】沒有地震卻出現海嘯？「山崩型海嘯」的成因與預警

最近印尼發生海嘯後，很多人來問我們：「都說海嘯可預警，但為什麼這次沒有呢？」

我們用這則過去的漫畫貼文，重新理解山崩相關的海嘯。當然，本次印尼海嘯的成因還有待解釋，但確實不是傳統大型地震與斷層造成的。

這系列組圖跟大家簡介了一下「山崩型海嘯」的成因，並且以一個關於台灣的研究成果，說明未來可針對這類型海嘯的預警方式。

這種類型的海嘯因為不是來自大地震，所以特別麻煩，即使山崩是來自火山爆發引發，也沒人想到火山造成山崩接著引發海嘯。要像這篇以地震儀監測，實現預警這樣類型的海嘯，勢必要裝設更多「以偵測特定區域山崩現象或是其衍生海嘯為目的」的地震儀，但其實我們很難「早知道」。

因為這樣的災害罕見，我們對它的了解甚少，只能說未來防災的研究和準備，是永遠不嫌多的。

Photo Credit：震識 X 不會冷

談到海嘯，或許有些人會想到2011年東日本大地震、2004年蘇門答臘地震，但有一種可怕的海嘯不是因為地震引起的，那就是山崩型海嘯。

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等等，山崩型海嘯是什麼？

我們用另一個比喻說明好了，請大家先想像一個人跳進水裡的情況（會產生水花和波動）。

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山崩型海嘯就是像這樣，一個很大的塊體落入水中產生的衝擊，讓海水產生巨大的波動，形成海嘯，這是種非因地震引起的海嘯。

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既然不是地震引起，就無法靠傳統方式來預警，但好在山崩塊體不只會造成海嘯，還是會有獨特的地震波以供科學分析。

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這時就如同以地震波時間差進行地震預警一樣，可以利用波到達的時間差，搶得預警的先機。

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這類山崩型海嘯不像2011年東日本大地震引發的海嘯，這種是因為山（或冰山）崩入海中才造成的海嘯，震波的分析不易、時間緊迫，對科學家亦具有相當大挑戰性。

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最近，有突破性的研究，這項研究來自臺灣的科學家研究格陵蘭冰山崩移引發的海嘯，已發表在國際期刊《Seismological Research Letters》上。研究的第一作者，是年輕有為的趙韋安助理教授（任職於國立交通大學）。

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其基本的原理和地震預警類似，但是分析和計算的方式不同，這些需要以大量山崩造成海嘯的震波特徵紀錄資料，進行歸納分析，才能做到提前預警。

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此外，由於海嘯還會持續產生地震波，後續震波也能用來修正與驗證海嘯到時的計算結果。

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本文經震識授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航