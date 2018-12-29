為什麼有人吃再多也不會胖？想減重不能不知的「基礎代謝率」

王小姐：最近去健康檢查完，醫生說我的基礎代謝數值（BMR）偏低，建議我應該要運動，我從上個月開始一周3次去健身房運動，這周三在健身房重新量測基礎代謝率，怎麼都沒增加？應該如何增加基礎代謝率？

別急，讓我一步一步的來解說。

首先我們要來了解什麼是基礎代謝率（basal metabolic rate, BMR）。基礎代謝率是維持身體機能所需的最低能量需求，你可以這樣想：

身體肌肉量越高＝（基礎代謝率）越高

肌肉量多＝你可以多吃一些

這也是醫生會建議你應該要運動的原因。

但隨著人體老化，基礎代謝率（BMR）大約每10年就會降低2％－3％（特別是久坐少動的人、降低的速度會再快一些）。

究竟到底該如何增加基礎代謝率？為什麼有些人多吃也不會胖呢？

增加基礎代謝率（BMR）的運動

運動主要可以分為2種：

有氧運動：為跑步、腳踏車、游泳 心肺為主的運動方式。 重量訓練：是透過槓片、啞鈴以增加肌肉強度及體積為目標的運動方式。

我的建議是，做「重量訓練」對於增加基礎代謝率會有正向幫助，因為肌肉受到刺激需產生強大能量的時候，肌肉就會增加。新的肌纖維被生成，取代老化或受傷的肌肉，稱為肌纖維生成作用（myogenesis）。有研究顯示，經過24周的重量訓練後可使基礎代謝率提升9％。

當你身體的肌肉量越高，自然基礎代謝率也會提升。要注意的是，肌肉生長不可能是速成，也不是泡麵，或微波加工食品，請保持耐心，就會看到進步。

增加基礎代謝率（BMR）的飲食選擇

重量訓練是增加基礎代謝率的好選擇，另一個重要的的指標就是食物。

這裡我喜歡用蓋房子來比喻：

選擇好的食物對於肌肉的生長，好比你用了頂級的水泥和鋼筋來蓋房子。

選擇不好的食物對於肌肉的生長，好比你用海砂蓋了間搖搖欲墜的海砂屋。

這兩者居住的安全性，可想而知頂級水泥和鋼筋蓋出來的房子，在颱風或強震來襲時能更好的保護住在裡面的人。肌肉生長的道理也是一樣，偷工減料換來的就是糟糕的居住品質。

食物選擇可大致分為：

蛋白質

碳水化合物

脂肪

食物選擇重點就是「選擇食物的原型」。雞就是雞，不要變成雞排、雞柳條......少吃加工纇的食品，你就可以減去很多不必要的熱量。

這邊要再介紹一個日常需要熱量和每日總消耗熱量（Total Daily Energy Expenditure, TDEE）的計算方式。

基礎代謝率（BMR）*日常活動度＝日常總熱量攝取

你也可以透過下表了解你的每日總消耗熱量 （TDEE）：

圖片來源：作者提供

算出來的TDEE就可以當作一個參考值，之後的熱量攝取可以參考下面的方式做調整：

維持體重：每天吃到TDEE的熱量

增加肌肉：每天吃到TDEE＋200卡路里的熱量

減少脂肪：每天吃到TDEE－200卡路里的熱量

如果你現在本身過瘦要增肌 可用熱量盈餘＋200的方法。但我在我遇到的學生中，很多是基礎代謝率（BMR）不高，但脂肪很多。這時候增加熱量攝取，就會轉換更多的脂肪囤積。

我的建議會是先把每天蛋白質的需求量抓出來，配合1周2次的重量訓練，效果比較好。

你也可以依照下面的準則，算出每天你所需要的蛋白質量：

不常運動的人：0.8 g/kg

經常進行重量訓練的人：1.2～2 g/kg

每天不要超過，不然會增加腎臟的負擔：4 g/kg

例子：雞蛋為8克的蛋白質，一天可以吃幾顆蛋就可以換算得出來。（如在飲食上有疑問，請諮詢專業營養師）

訓練後進食是重點，可加速蛋白質合成速度，能減少肌肉組織的分解，同時也有助於肌肉生長。一匙高蛋白乳清的份量或一顆雞蛋和半個地瓜，都會是好選擇。

以上是增加基礎代謝率很有效的方式，方向選對了再來就是時間，請保持耐心。訓練中所有的安排都是有計畫原則的，肌肉量多＝你可以多吃一些，就是這麼簡單。

今天增加基礎代謝率的實作方法就教到這邊，即刻開始做些改變，你也可以做自己的教練。

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航