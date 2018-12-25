「找到了！開醺嗎？」味全飲料的自嘲行銷恰當嗎？

文：在宇宙牧羊的擺渡人

味全旗下最新推出的「開醺」酒香咖啡系列，兩款商品威士忌咖啡及清酒拿鐵，在包裝背後印上了創意標語：

「找到了！開醺嗎？」 「除了背面，哪都不去」 「Hi！又是我」

這些文字，讓網友覺得「被嘲諷」了，暗示消費者現在都會看背面找品牌的行為。果不其然在網路掀起一波討論。

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正向的網友覺得設計師很有創意，成功的引起消費者的討論和注意，但也有人覺得味全的操作手法把無聊當有趣。

不過在過去的行銷案例上，其實也不乏利用負面新聞或負面印象，反轉品牌形象的案例。從2014年滅頂行動，網友們呼籲拒買飲料。如今味全反將一軍的舉動，看似一步險棋，但真的是失敗的行銷嗎？

群眾滅頂？想太多，其實是憤青們的同溫層太厚

身為網路世代的我們，講到頂新、味全這樣的大廠牌，經常會有這樣的印象：

我周邊的人都好討厭他們，這樣做真的有用嗎？

這樣的說法，其實是非常不負責任的。利用「感覺」當作現實，如果不經過一番詳細的調查，就突破不了厚厚的同溫層，產生認知偏誤，進而誤判整體市場的價值和方向。

猜猜看，現在台灣賣得最好的牛奶是什麼牌子？翻出食品業的財報看看，你可以很清楚地看到答案是「林鳳營」，味全出品。

多數人在經營品牌社群，往往會以取悅所有人為目標。但實際「轉換率」的質量也就被忽略掉。在行銷上最大的價值，應該是「銷售」為最終目的，「曝光」只是一種手法。

所以這次味全飲料的戰略，就是以年輕人的網路怒火作為動力，進行新聞和社群的擴散，將新產品的訊息更有效的傳達到真正會購買產品、年齡在40～55歲之間的主要用戶，亦即所謂的「長輩客群」。

所以囉，林鳳營銷售量全台第一、擺脫3年虧損，味全也逐漸平息滅頂風波。這次的新飲料推廣案上，年輕人再度成為味全行銷部門達到「關鍵績效指標」（KPI）的絕佳助力。

本文經飴-關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航