高雄立委反對選區變更，卻變相懲罰了新竹

文：楊峻閎（新竹縣新豐鄉居民／國立中正大學政治學系三年級學生）

每10年調整一次的區域立法委員選區變更案，根據中選會5月份所提的建議案，高雄市、屏東縣減1席，而台南市、新竹縣增加1席。根據自由時報報導，立法院內政委員會遲遲未將立委選區變更案排入議程進行審查。內政委員會召委、民進黨立委管碧玲委員表示，這是對高雄、屏東等地居民的懲罰，而且台南與新竹具備科學園區的產業優勢，因此減1席立委對於高屏來說是「雙重懲罰」。針對此案，同為內政委員會召委的國民黨籍委員黃昭順也表達同意，並強調不會排審此案，藍綠難得有志一同。

以新竹縣為例，新竹縣在第7屆立委總席次減半後，僅剩1席立委，尤其目前人口超越56萬，比苗栗縣、南投縣、嘉義縣都來得多，但上述縣市都有兩席立委。區域立委代表該選區的民意，席次數量的多寡會影響到在立法院的話語權，黃昭順與管碧玲都是來自高雄的立委，對於高雄不利的選區劃分表達不滿，實屬合理，但對於人口增長相對快速的新竹縣與台南市的人民，難道不是懲罰嗎？

筆者身為新竹縣民，對於立委們「懲罰高屏」的說法誠然無法認同。以筆者家鄉新竹縣為例，目前55萬人1席立委已是全國最多，一名立委要負擔全新竹縣的公共事務，實為繁重，而且新竹縣受惠於竹科外溢效應與縣內產業升級，近年人口仍持續增長、出生率於全國名列前茅，人口不斷增加，相對公共事務也日漸繁重，若此時無法增加一席立委，豈不又要再等10年？ 這對新竹縣民來說，何嘗不是懲罰呢？

本次立委選區變更的最大爭議為，該用第4屆的立委選區計算公式還是第7屆的計算公式，這兩種計算公式會造成不同的結果。

所謂的第四屆立委選區計算方式，俗稱「漢彌爾頓法」，漢彌爾頓法是人口數除以總名額算出基數，各縣市都依照同一基數換算；第7屆立委選區計算方式為「一席保障」加「漢彌爾頓法」。一席保障是指各縣市保障至少一席區域立委，其餘席次再用漢彌爾頓法去分配。而這樣的算法會有不同的結果，若依第4屆計算方式試算，桃園市、台中市及台南市將可望各增加1席，南投縣、嘉義縣及屏東縣各減少1席。

先前黃昭順委員曾質疑，中選會提報以第7屆公式計算，是對於賴清德院長曾執政的台南有利，有政治動機。但筆者認為，雖然選區變更的計算公式未實際入法而造成此爭議，但第4屆立委總席次為266席（減半前的多席次時代），第7屆則為113席，目前總席次亦為113席，中選會採用第7屆公式算法尚屬合理。而新竹縣的立委席次，因縣內人口數遽增，1席立委不足以著實反映地方民意，筆者認為確實有增席的必要。

雖公式計算仍有爭議、也有立委指出目前算法有「票票不等值」的疑慮，但選區劃分公式入法或是適度增加立委數量的做法，仍有待立委修法修憲解決。不過就目前法規下，中選會已就其職權提出立委選區變更建議案，立委們應就目前法規進行審查，並盡速通過法案。因為立法委員除代表該選區民意，也要考量全台人民的福祉，而非僅考量個人或黨的政治利益。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航