《日本思想全史》：和歌與幽玄，《徒然草》與無常觀

文：清水正之

中世歌論的美感意識——和歌與幽玄

在將目光轉向室町期文化和藝術所呈現的思想時，先簡單介紹一下對中世整體的藝術思想產生莫大影響的「歌論」這個領域。幽玄、「物之哀」等中世美學的概念常被說是日本之美。雖然應該將其置於鎌倉時代，不過在此首先探討這個及於室町期的王朝美學，並從中世的世界來思考近世的美學觀點。因為，這件事與室町期各種文化範疇的規範息息相關。

如前所述，歌論創造了日本思想史上堪稱哲學性的獨特範疇，並且下逮於近世。歌論所揭示的理念影響了其他的藝術。在此，暫時先回溯時代，提一下院政期極為活躍的藤原俊成（一一一四～一二○四）。他編撰獻上了《千載和歌集》，並且以幽玄體的歌風為古典歌風及其後的《新古今集》搭起了銜接的橋梁。這裡來看一下俊成的歌論《古來風體抄》（一一九七，建久八年）。

前面提到「やまとうた」（和歌）在《古事記》裡有古層的出現，但是體系性的作品仍屬《萬葉集》為最早。先前也說過，歌的形式不限於短歌而有若干種形式。《萬葉集》以降，中間隔著漢詩興盛之以漢風為文化中心的時代，爾後完成了最早的敕撰集《古今集》（九○五年）。《古今集》裡有多種形式的歌，不過仍以五七五七七的短歌為典型。《古今集》附有假名序及真名序（漢文序）。對峙於「からうた」（漢詩）之「やまとうた」（和歌）的自我意識業已為《古今集》序、特別是紀貫之所作的〈假名序〉所揭示出來。在唐風文化影響裡開始的平安朝的變遷之中，一方面參照漢詩的詩論、確認沒有脫離其規範（《詩經》的六義），另方面以和風的方式接受它並以此闡述和歌的本質。可以這麼說：王朝社會所流行的「歌合」（歌人分為左右兩組以競爭所詠詩歌的優劣），以及判別其優劣的「判詞」，產生了論評歌的優劣美善的歌論的表現。《古今集》是以國風文化的生成為背景的和歌集，是歌論成立的端緒。其後有藤原公任的餘韻之論等歌論的大量出現。

在院政期，一方面發展回歸《古今》序的精神、並闡述和歌變遷及本質的歌論，同時還開拓嶄新歌風的人物，正是藤原俊成。他以歌人及歌合的判者奠定了名聲，並且以《千載集》的編者而聞名。其歌論作品《古來風體抄》的初撰本是應式子內親王之求而奉上的。他說此書的旨趣是為了回顧「自萬葉始，而至古今，後拾遺集」之和歌的歷史，並且記下歌「隨時世之遞嬗，姿態和用詞也跟著變貌」的「細微之處」。同時，他還揭舉了自己選出的優秀和歌以作為參考。以回顧和歌傳統的形式，來掌握「心」及「姿」、「詞」的樣態，也就是自古以來「風體」的變化，這種歌論的傳統意識、歷史意識的形式不限於此後的歌論，還成為藝術論的一個骨幹，並從中世一直連綿延續到近世。所謂不可或缺的和歌教養，也是一種將自己的位置有意識地定位在傳統之中、那種知識與感性的樣態。

《古來風體抄》開頭首先揭櫫《古今集》的序對歌的定義：「既以人心為本而成各種歌，探尋春花、欣賞秋紅，若無歌的話，則無人知其花色及芳香，又如何見其本心乎？」這裡的闡述可以舉出兩點較大的特徵。第一，將歌視為是對春天的花、秋天的紅葉等自然、花鳥風月情趣更加深入的欣賞方式。換言之，花鳥風月如果沒有歌這個手段，既無法具象化，也無法對象化。

第二點是佛教的點綴增色。和歌的變遷本身即揭示了和歌的真正意義，歌論則述說其與天台止觀談論佛法的生成及法的傳入是相同的事情。從佛教的角度來看，和歌是虛偽而不真實的東西，然而正是這樣的東西才能顯現出以此為緣的佛教之法、煩惱即菩提的真義，也就是說，彰顯兩者相反之物能夠圓融而不二的佛智。事實上，俊成對於和歌的歷史由來，並不只是單純對照歌集而已，還揭舉在佛教史上扮演重要角色的聖德太子、行基、空海、最澄等人的歌，並且描述其成立的次第，主張佛法與和歌是緊密相關的。

眾所周知，這篇歌論中的一節「（雖然不同於美麗如錦的女紅）歌只要開口朗讀吟詠，就能聽出其優美而饒富情趣的韻味」（《古來風體抄》）最能代表俊成的歌觀。在這部書中沒有出現「幽玄」這個詞，但是之後這個部分被替換為「優美而幽玄」，進一步提出了「幽玄」的概念。幽玄在《古今集》真名序中即已出現，而原為漢語的「幽玄」含攝了「哀（あはれ）」等先行的美感意識，並且作為帶有新意涵的價值語彙而成為和歌論的中心概念。此一概念帶有「隨語言而生發幽微而深遠的情趣」的意義，一方面具有時而具象化、具體指涉王朝的美感意識等面向，另一方面這個中世的美的理念也延伸至其他的藝術領域，並且不斷變化而延續至近世。

將幽玄視為是和歌以及與和歌息息相關的藝能思想的核心，如此的中世美感意識，在主張「有心體」的藤原定家（一一六二～一二四一）那裡獲得了更進一步的深化。其和歌得到父親俊成的指導，在十餘歲時即出席歌合並嶄露頭角。與西行法師及平忠度等人交遊。十八歲時遭逢源平二氏的爭亂，但在其十八歲起筆、寫了五十六年的日記《明月記》裡的一節：「世上亂逆追討雖盈耳，不注之。紅旗征戎非吾事。」這句廣為人知的話充分顯示了他的藝術至上主義。定家的《近代秀歌》、《每月抄》等歌論作品揭示了更為嶄新的當代意識及感覺。

定家指出：紀貫之喜好「詞句強勁而姿態優美的」歌，但是時代變遷，在這「人心不古」的當世，有必要追求「姿態、詞句的情趣」。此時，使用的詞句雖然是古老時代的語言，但是要在舊瓶裡添入新酒。他說：「詞雖慕古，心則求新」才是正道。具體來說，他認為仿效「寬平以往的歌」，自然能夠詠出好的和歌。

定家是《新古今集》、《新敕撰和歌集》的編撰者。自有名的古歌中節引詞句至自己的作品，這種「擷取本歌」的做法自《新古今集》開始普及並興盛於鎌倉期，然而這卻是符合定家的宗旨的。定家重視選詞及連帶關係的歌風成為講究技巧的方法，所謂的新古今調在此後興盛一時。

定家一方面繼承先父的遺言，一方面揭舉「和歌本來形態」的十體，其中尤其高度評價「有心體」（《每月抄》或〈定家卿消息〉）。相對於無心的有心，指的是內心及語言可以雙管齊下一併表現的意思。正如定家說有心的其中一種形式是幽玄，可知其意義非常廣泛。有關「和國之風」的和歌，他教導說：「靜心閱覽萬葉以還的敕撰，細心體會其變化的姿態」，要歌人不要拘泥於個別的歌，而應該宏大地俯瞰歌的興廢，並且提醒萬葉風的「古體」須在「反覆練習之後」等注意事項。他對初衷、磨練及反覆練習的強調，可以說已初具歌論之「道」的原型。《近代秀歌》等作品裡收錄了「立春是徒名，冬雪仍深覆。吉野山朦朧，今朝能見否？」等秀逸和歌的例子，並且例示了定家自己編撰的《百人一首》裡所收錄的幾首歌。定家有關擷取本歌的論述及有心的主張，可以說已經切入了和歌的本質：距離原始和歌切實況味已遠的詠歌者，如何立足於虛構而做出真實且能引起共鳴的和歌？

這些歌論從中世到近世反覆地為人所讀及引證，而獲得了古典的地位。後面將提到的鴨長明既是實作者、又有歌論存世，而《徒然草》也讚美了王朝的美感意識，同樣也在這些歌論的系譜上。進入室町期以後，中世美感意識一方面改變形式，一方面得到二條良基的連歌理論書及世阿彌能樂的藝能論等理論所繼承。閑寂（わび）、樸實（さび）及芭蕉俳句的理念，也都是在這個脈絡下出現的。

還有，近世國學的歌論，是將中世歌論所具有的佛教色彩逐漸解構而形成的。本居宣長在其歌論裡說當代人想要吟詠古今風的歌，結果詠出了卻是新古今風的。時代更晚的富士谷御杖則主張，謳歌吟詠者的切實況味才是和歌的本質，認為《百人一首》絕大部分作為歌是沒有價值的。

《徒然草》與無常觀

《徒然草》是遠近馳名的，表現無常觀之隨筆式的文學。吉田兼好（一二八三？～一三五○？）本名卜部兼好，是鎌倉末期至南北朝時代的知名歌人。最初侍奉於宇多天皇，不久後出家，據傳隱居於雙岡一地。兼好法師的《徒然草》（一三三○～一三三一年間）雖然完成於鎌倉時代，但是從室町式感性的成立這個意義上來看，說它是為室町初期增色的作品或許較為合適。在此，順著這部作品，來探討「無常」這經常為人所用的語詞的意義。佛僧屢屢以無常來述說人生及世界的種種。無常既是佛教所說的理法，也是表達人世遞嬗頻仍的用語，也用於最具象徵性的事情，表達死的必然及驟然到來。

從日本的思想脈絡來看，死的到來是任誰都自明皆知的道理，因此在生的面前不應該特別去討論它，這樣的論法在此後朝向近世有顯題化的情形，不過在這部《徒然草》裡已初見其端倪。

同時，也可以說：無常從佛教作為把握世界之根本的無常觀，逐漸變質為情感的無常感，這個事態早已包含在無常觀裡面了。

《徒然草》裡的無常，指的是世間所有事物的榮枯盛衰，以及雖無定式但一定會降臨在每個人身上的生老病死（四九段）。更直接地說，是「終命之大事」（一三四段），也就是死之到來的不可確定性。由於其到來的不確定性本身是具普遍性的，所以必須視為是「變化之理」（七四段），即所謂的法則來看待。

但是，這個哲理並無法超越眼前所展開的光景（忘卻無常的「世間」以及人們的百態，例如邊觀賞祭典邊在樹上打盹的和尚等），或者是無法在這之外去具體地理解它。或許可以說是一邊眼前望著無常的光景，並且一邊彷彿透視般地在眼簾背後想起它。兼好主張，由於無常，故「跟隨世間」並「與人交往」是無意義的，認為拋棄「諸緣」、「離緣身閑，不與事而心緒安然」（七五段）才是樂，並且勸人不要為人情世界所束縛或拘泥其中，而應該進入佛道的修行。此外，還引述《摩訶止觀》說：「停止生活、人事、技能、學問等諸緣。」

但是，這些並不直接等同於一味的棄世。《徒然草》認為人的理想典型是「誠實之人」或是「賢人」，所謂「誠實之人」是指活在俗世、無常光景的漩渦中，卻能規律自己人生的人。也就是說，只要活在俗世之中便不可能全然自外於名利、欲望，相對地，能夠以節制的形式而生活的意思。兼好在二一七段介紹了某位有錢人（「富裕之人」）的教誨，並說那有錢人列舉做人必須留意：千萬不可感受「無常」，不可滿足所有的欲望，不能用錢如「奴僕」，必須正直，不可盡情宴飲、聲色（享受杯觥交錯、陶醉於美聲、追求美色），不可裝飾住宅，如此一來就可永遠心安地樂在其中。而且，兼好還評論說，這個強調「不可觀無常」的富者之教，與了悟無常的生活方式是一致的。

悟知無常

所謂悟知無常，指的是與現世保持一定的距離；既然「良好」典型同樣也是這人世間事，因此在對現世執著的否定與一定程度的肯定之雙重意識之中，保持「凡事勿涉入太深」（凡事不要深入參與），或者是「等閒」（灑脫的、適度的、不牢牢掛心。一三七段）而住才是最理想的。

這樣的無常的雙義性，在《徒然草》裡與全篇對世俗旺盛的關心結合，乍見之下給人「拘泥」或是執著於無常之世的印象。兼好本人指出最低限度必要的東西是食物、衣物、住宅、醫療及藥品；如果說在「拘泥」的地方所形構的是《徒然草》流的美感意識的話，可以說他一貫的關注是對藉由規律化而建立形式之生活簡樸的美所投注的關心。他對典章制度具有濃厚的興趣，與其說是美好時代的復古或尚古，毋寧說他是認為藉由想起這些典章制度而將自己的生活規律化，這件事當中是有其意義存在的。換言之，對兼好來說，作為世俗的世間是無須牢牢掛心，但又必須以仍未掛念的形式來加以規律的場所。

對世間之如此形式的關心，與其對圍繞世間之花鳥風月等自然的態度息息相關。自然的空間與無常亦非完全無涉。與死的到來的不確定性比起來，自然猶有其「序」（順序、秩序）存在。在佛教的世界觀裡，無常原本即包含意味著「有情世間」（生命體）的毀滅與「器世間」（作為容器的物質宇宙）的毀滅這兩者的必然，所以對花鳥風月的愛好可以說是對「有情」與「器」的界限裡，所謂「環境」世界的相對恆常性的依戀。這個作為中世隱者的無常之器的宇宙空間整體的構造，在其世界理解中並沒有清楚地揭示出來。但是，例如下面這一節可以窺其端倪：

人者天地之靈也。天地無所限。人性又何異？寬大而不極之時，喜怒不障此，不為物煩。 （天地寬敞豁達而無界限的時候，喜怒等感情不會成為本性的障礙，也不會因為外物而煩擾。）

無常的世間是以無限的天地＝宇宙空間為背景，在抵達相對恆常的自然及被其所圍繞的世間這樣的空間，從不可視到可視、從漆黑到可視的明亮為止的濃淡中，以最逼近的近景之姿凸顯而現。

人的視線是在無常的世間之內，一方面從有「序」的自然獲得一定的慰藉，一方面又在其背景裡透視預定毀滅之無常世界、虛無空間的延伸，並且希冀在其深奧之處看透那產生無常的、非無常之物（「理」）。在無常漩渦中的生活，不管是佛道的修行，或是日常與他者發生關聯的形態，都會產生一定的規律。有規律的無欲的「反無常」的福者，在繞了一八○度之後會與悟知無常的知者站在相同的地平線上。

相關書摘 ►《日本思想全史》：丸山真男戰後價值的思想與近代主義

書籍介紹

本文摘錄自《日本思想全史》，聯經出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：清水正之

譯者：田世民

紀伊國屋2015本屋大賞讀者票選人文書

一本從古代、中世、近世、近代、現代角度，掌握日本從古至今最具代表性的思想

細查過去的選擇與受容，思考如何在過去的積累上建構未來，正是日本思想的課題

揭舉從古代至現代之代表性的思想、思想家以及思想性的作品，著眼於共性基礎的思想史

日本為何有那麼多認真的職人，嚴守自己的崗位做出令人讚嘆的作品？

日本人面對天災為何總能冷靜自處，並在災後迅速復原？

讓日本人自己來告訴你，他們究竟在想些什麼！

日本思想史學者清水正之帶我們逐一檢視日本每個時期的重要思想，從古代到現代，全面了解這個國家的思維方式。他試圖告訴我們的是，願意接受外國宗教與哲學的日本人，其思想的底蘊為何？

這個國家的人們選擇性地接受外部思想，並提出了「什麼是人」的問題。這種思維模式是基於什麼樣的文化背景？為了不淪於意識型態的歷史與探索，有必要同時從日本國內與國外的多重角度來全面思考這個問題。

為了掌握日本思想全貌，清水正之列舉了從古至今所有具代表性的思想、思想家以及思想性的作品，同時有別於一般重視學派或學統的個別思想史，全面地探討日本文化脈絡。

日本的思想性作品既有合乎哲學內涵的東西，當然也有採用詩或文學形式的表達，或是歷史敘述等也都在此對象的範圍內。將這些多樣類別所共有之廣義的人類觀、世界觀作為對象，始得以展現它的樣態。本書一方面將闡明這些日本思想的實質內涵，同時也希望從倫理思想史的觀點來思考日本的思想。本書裡的思想史，也是以讀解包含思想內容的文本為主軸。正如同國學重新參照《古事記》、《日本書紀》，阿羅羅木派重新評價《萬葉集》一樣，日本的思想其實也是不斷地想起和反覆。本書特別描繪了這種思考的糾纏，以此而言實足以稱之為全史。思想史當中還有一些未解決的問題，對其加以探討也是全史的課題。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九