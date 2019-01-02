《日本思想全史》：丸山真男戰後價值的思想與近代主義

文：清水正之

戰後價值的思想——丸山真男

筆者以回顧柳田國男、鈴木大拙在敗戰前夜的文章來結束前一章，特別是觸及到本次大戰這一前所未有的體驗所引起的歷史意識及思想史意識。

從思想史意識這個角度來看，我們也不能或忘，有關戰後價值的思想和考察在戰時已有所準備了。其中一個例子就是丸山真男。

在戰後的言論和思想界倡導戰後價值的丸山，發表了兩篇論文（《國家學會雜誌》）：〈近世儒教發展之徂徠學的特質及其與國學的關聯〉（近世儒教の発展における徂徠学の特質並にその国学との関連，一九四○）以及〈近世日本政治思想的「自然」與「作為」〉（近世日本政治思想における「自然」と「作為」，一九四一～一九四二）。他探討近世荻生徂徠的儒學意義這篇論文分析指出，本居宣長裡典型可見的「自然」優位思想在徂徠學那裡開展為「作為」的思想，並成為近世日本思想的轉捩點，提出從自然到作為的轉換是日本近代思想的萌芽這樣的觀點。

自然與作為

以下進一步從其學問的觀點詳細來看丸山持續至戰後的工作。在前一篇論文〈近世儒教發展之徂徠學的特質及其與國學的關聯〉裡，他將儒教在日本的受容溯及到古代，並在探討近世儒教在何種主客觀條件下成為幕藩體制「教學」的視野之下，考察了近世儒教及朱子學。朱子學的「理」是「物理」，也是「道理」。理既意味著「自然」，也包含著「當然」的意思。丸山的理解是，與其說朱子學的人性論「因倫理與自然是連續的」所以是理想主義的，毋寧說是「自然主義式的樂觀主義具有支配性」的傾向。在那裡可以看到規範與自然是連續性的，也就是「連續性思維的表現」。

另一方面，朱子學也同時具備「靜坐讀書」、「窮理」等「觀照性特質」。但是，近世生活的「活動性」無法使朱子學安頓在這樣的思維上。因此，近世的朱子學終將走向解體的過程。丸山一方面以思想史的方法追溯徂徠之前的山鹿素行、伊藤仁齋、貝原益軒的發展，並指出他們分別切斷了朱子學之自然與道德的連續性以提倡道德的獨自性，建立起「朱子學思維方法的分解過程」的脈絡，而徂徠學正是在這樣的脈絡之中。

徂徠的獨特性在於他切斷了「天理」與「本然之性」之間的聯繫，認為天是不可知的，而道是古代聖王「作為」的產物。徂徠所理解的「道」是「先王之道」，而「先王之道的本質」在於「治國平天下這樣的政治性」之上（第三節〈徂徠學的特質〉）。

徂徠學對儒教的政治化同時也帶來了非政治性之分離的契機，那就是公與私的分裂所呈現之「私」的非政治性。個人道德的領域是建立在與政治斷開之處。在這點上，徂徠學的古文辭學影響了國學。國學是將非政治化的私領域以及內在的心情「直接加以積極化為『道』了」。丸山指出，其對規範性的否定在國學裡獨自開展，最終「古道成為一種積極性的規範」。如上，這篇論文為近世中期為止的思想史描繪了思想史的示意圖。

何謂近代的主體？

後一篇論文〈近世日本政治思想的「自然」與「作為」〉將對象延伸至幕末，把徂徠學從「自然」到「作為」的特質放在更為廣泛的視野裡，並在與「和現實社會的接觸面」的關聯性中來把握徂徠以降的思想史展開。丸山一方面參照西洋政治思想，一方面將徂徠學理解為論述「作為的主體」之「近代性主體」的思想。尤其，他認為德國的社會學家斐迪南．滕尼斯藉由「禮俗社會」（Gemeinschaft）和「利益社會」（Gesellschaft）的分類，並將「利益社會」視為近代市民社會的原理的看法，與徂徠的「作為」邏輯有異曲同工之妙。在這篇論文裡，宣長的自然性被更進一步地強調，而宣長被描繪成從受支配的地位來仰望徂徠式的絕對主義。丸山還提到安藤昌益，認為其將「法世」的規範視為「聖人的私作」這樣的制度觀，是與徂徠學屬於同質性的想法。

但是，近世思想並不是單純地推進的。幕末的思想中還遺留著儒教的內部化，也就是以成為道德性主體為目標之昔日的「主體性作為的思想」，而思想是在對這些「自然秩序思想」的抵抗之中開展出來的。

丸山的這些論考可以說是，在戰時體制下夢想著「未完的近代」的作品。他為前近代思想的把握與思想史觀帶來了很大的翻轉，然而他對作為及其主體的著眼則在在凸顯了戰後思想的傾向，名符其實地成為一個代表性的出發點。

這個時期致力於思索戰後的思想價值者，並不限於丸山真男。大塚久雄（一九○七～一九九六）出版了《近代歐洲經濟史序說》（一九四四），批判性地繼承韋伯而提出了獨自的近代化論。戰後，其學問被稱為大塚史學，與丸山並列為戰後民主主義的代表性人物。一九四八年的《近代化的人性基礎》（近代化の人間的基礎）是其續作。在歷史學領域方面，石母田正（一九一二～一九八六）的《中世世界的形成》（中世的世界の形成，一九四六）是在戰前即脫稿的作品。站在唯物論立場的石母田這部著作的出版，成為戰後日本史蓬勃發展的契機。這些思想的萌芽都是發軔於同一個時期。

戰後思想的展開與轉換

截至目前對明治到敗戰為止的思想史敘述，一方面回顧了社會思想史觀點出發的思想以及與學術圈分離的歷史，並沿著近代思想的主題事項，說起來是採用以社會思想的展開為主，同時又輔以追溯學術圈哲學脈絡的方法。

比起戰前，戰後是各式各樣的思想立場自由展開的時代。與當時的政治性有強烈關聯性的社會思想伴隨著價值的多樣化，擁有了相當廣泛的影響和意義。另一方面，由於哲學的專門化，社會思想與哲學的乖離有更形增強的趨勢。

本書以列島的思想這個形式來敘述思想史，故不得不放棄對戰後思想可說百花齊放之錯綜複雜的脈絡做細部的爬梳。另外，僅就學術圈的觀點來看，戰後的哲學思想有著多元方法的受容，或者由於對象與事項本身的全球化，有超越一國思想史畛域的面向。筆者以如上的侷限性為前提，試著做以下的敘述。

丸山真男在戰後論壇的登場之作〈超國家主義的邏輯與心理〉（超家主義論理心理，收於《世界》一九四六年五月號）正是彰顯戰後價值的一篇。這篇論文處理了天皇制本身，他認為天皇制與以自由的主體意識為前提的獨裁不同，如同重臣政治所顯示的一樣，愈是離開以天皇為中心之同心圓的軸心，「由上而下的壓迫感」就會轉讓給下位者，藉由壓抑的轉讓來「保持精神的平衡」。「發自中心的價值」會無限地釋出，但是居其中心者是以「天壤無窮的皇運」為實體的「縱軸」。

丸山將軍國日本理解為超（ultra）國家主義，並且評述其統治和實態為「無責任的體系」，根本性地批判至今為止的戰前日本的體制，認為它是自封建時代留存下來的「遺產」。順帶一提，津田左右吉在《世界》同年四月號發表了〈建國的經緯與萬世一系的思想〉（建国の事情と万世一系の思想）一文，論述了與「國政的實權」區別開來的、在「精神權威」傳統上的皇室及天皇的形態。津田又在翌年一九四七年的論文〈關於明治維新史的看待方式〉（明治維新史の取扱ひについて）裡批判了丸山的這篇論文，津田寫道，將國家視為「道德性價值的決定者」的思想是「超國家主義者軍國主義者」所創造的，這是明治期或是古代以來的傳統所沒有的。這是在戰後不久的思想渾沌期中，讓人感受到當時不同價值觀熱烈討論景況的一件事。

迎接盛況的論壇在新憲法公布實施的前夜，討論了天皇制議論、戰爭責任論或者是和平革命的可能性等主題。所有的問題匯聚到擔負自由、人權及和平主義的主體上，或是談論了作為全新的文化國家的重生。

丸山提出作為的主體才是近代的主體，是為了探究戰前天皇的國家之所以帶來慘禍的原因。關於丸山真男對於戰中至戰後之間的民族主義與近代的評價，有學者已指出見解上微妙的變化（田中久文《重讀丸山真男》〔丸山真男を読みなおす〕、部直《丸山真男》等）。

何謂近代主義？

本書對於戰後的價值也想試著將其放在思想史的展望中來觀察，而戰後的諸多問題有些也應該放在日本近代的連續性之中來探討。到目前為止尚未談到近代主義的定義。丸山真男確確實實地被視為是近代主義者。然而，近代主義並不是自稱，而是他稱。之所以說是他稱，是因為這是馬克思主義者對帶有某種傾向的思想動向所使用的稱呼（日高六郎，《現代日本思想大系三四：近代主義》解說）。

但是，被稱為近代主義的東西裡的確有一定的傾向和共通點，那就是對日本近代化的關心以及近代性人格確立等問題意識。隨著敗戰之後，開始認為近代正是西洋化的時代，必須拋棄前近代的東西，並追求樹立個人主義式近代主體性的人類改革。只是，「近代」的圖像並不是單一的。馬克思主義的立場批判認為，近代主義是小市民及個人主義的，而且革命的主體不是放在勞工階層而是放在小資產階級（petit-bourgeois）上等等。

近代主義提出了近代性人格圖像，述說擔任改革的主體性，試著從近代化的價值來批判並跨越傳統。這個立場出現了對講和問題、和平問題等蒙性的發言。

相關書摘 ►《日本思想全史》：和歌與幽玄，《徒然草》與無常觀

書籍介紹

本文摘錄自《日本思想全史》，聯經出版

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作者：清水正之

譯者：田世民

紀伊國屋2015本屋大賞讀者票選人文書

一本從古代、中世、近世、近代、現代角度，掌握日本從古至今最具代表性的思想

細查過去的選擇與受容，思考如何在過去的積累上建構未來，正是日本思想的課題

揭舉從古代至現代之代表性的思想、思想家以及思想性的作品，著眼於共性基礎的思想史

日本為何有那麼多認真的職人，嚴守自己的崗位做出令人讚嘆的作品？

日本人面對天災為何總能冷靜自處，並在災後迅速復原？

讓日本人自己來告訴你，他們究竟在想些什麼！

日本思想史學者清水正之帶我們逐一檢視日本每個時期的重要思想，從古代到現代，全面了解這個國家的思維方式。他試圖告訴我們的是，願意接受外國宗教與哲學的日本人，其思想的底蘊為何？

這個國家的人們選擇性地接受外部思想，並提出了「什麼是人」的問題。這種思維模式是基於什麼樣的文化背景？為了不淪於意識型態的歷史與探索，有必要同時從日本國內與國外的多重角度來全面思考這個問題。

為了掌握日本思想全貌，清水正之列舉了從古至今所有具代表性的思想、思想家以及思想性的作品，同時有別於一般重視學派或學統的個別思想史，全面地探討日本文化脈絡。

日本的思想性作品既有合乎哲學內涵的東西，當然也有採用詩或文學形式的表達，或是歷史敘述等也都在此對象的範圍內。將這些多樣類別所共有之廣義的人類觀、世界觀作為對象，始得以展現它的樣態。本書一方面將闡明這些日本思想的實質內涵，同時也希望從倫理思想史的觀點來思考日本的思想。本書裡的思想史，也是以讀解包含思想內容的文本為主軸。正如同國學重新參照《古事記》、《日本書紀》，阿羅羅木派重新評價《萬葉集》一樣，日本的思想其實也是不斷地想起和反覆。本書特別描繪了這種思考的糾纏，以此而言實足以稱之為全史。思想史當中還有一些未解決的問題，對其加以探討也是全史的課題。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九