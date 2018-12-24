等了500多天才有校長！教育部「勉予同意」管中閔擔任台大校長

教育部長葉俊榮今（24）日主持記者會說明「台大校長遴選進度說明記者會」，在祝大家耶誕快樂後，葉俊榮宣布對台大遴選委員會的決議勉予核定，但要請台大提檢討報告，意即教育部將發台大校長聘書給管中閔，也結束了台大500多天沒有校長的日子。

台大前校長楊泮池去年6月21日卸任後，校長遴委會在今年1月5日選出財務金融學系講座教授管中閔為新校長，但當選後爆出管未揭露兼任台灣大哥大獨董，與台大遴選委員富邦金董事長蔡明興有利益衝突等爭議，教育部則拒絕聘任。

此舉也引發不少爭議、批評教育部干預學術自主，期間教育部先後折損潘文忠、吳茂昆等兩任部長。現任教育部長葉俊榮今天臨時開記者會表示，勉予同意管擔任台大校長，也讓台大校長懸缺案暫告一段落。

（原音）「我們決定，勉予，勉強的勉，勉予同意管中閔教授擔任台大校長，但是，但是，我們非常強烈的要求，台大必須在三個月內，針對此次大學遴選過程當中所產生的程序上的瑕疵，以及過程當中的爭議，包括兼職制度本身的不完備，以及實行的過程當中竟然是多數都不合乎規定，這樣一些現實上運作的問題，加上行政部們組門去支援遴選委員會辦理遴選，以及遇有類似的程序瑕疵的時候，學校本身應該怎麼去承擔，溝通、說明、闡述、處理這樣的義務，全盤做程序上的檢討、報告，三個月內對外充分說明，也向教育部報告。」

葉俊榮在記者會上表示，台大校長遴選時，有二項爭議。程序有瑕疵，他7月16日上任後一直希望台大校長遴選委員會面對爭議，處理問題，主動積極的補正瑕疵，校長上任才可坦然面對社會的指責。葉俊榮說，從來沒有否定管中閔的當選資格。並呼籲遴選委員會要坦然承擔、勇敢面對程序爭議。

葉俊榮說，台大校長遴選案的爭議在於管中閔擔任台哥大獨立董事，這樣的事實有無揭露？讓遴選委員會知道、列入考慮，這是典型程序上的爭議，不是實質上誰當校長的問題。

但若遴選過程中有疏於處理，以至於引起社會爭議的部分，應按照大學自治的精神，尊重遴選委員會，針對沒有處理好的地方對外界以所交代。教育主管機關的角度，就是希望遴選委員會再次開會澄清處理，合乎形成議案、實質討論、做出議決的程序義務，積極處理。主要遴選者、決策者不是教育部、行政院，而是大學本身的遴選委員會，只要沒有明顯違法，教育部原則上都應該尊重。

不過，葉俊榮強調，整件事情從法理上就是行政程序瑕疵能否補正的議題，尤其處理程序的方法不夠到位，而引起社會各界討論成了「挺管」、「拔管」的爭議，相當不幸，甚至把程序瑕疵擴大解讀成否定當選資格。葉俊榮說，教育部從來沒有否定管中閔的當選資格，而是不斷要求從程序面解決，希望遴選委員會勇敢承擔、坦然面對，不要逃避。

Photo Credit: 教育部

葉俊榮指出，教育部對台大遴選委員會再度開會一事已經不抱期待，台大代理校長已經這麼多天，衡量學生權益和高教發展，加上社會紛擾，決定勉予同意管中閔擔任台大校長。

至於管中閔何時可以上任，葉俊榮表示，由台大訂定新校長就任時間並報教育部，教育部會尊重台大決定；對於台大校長遴選案未來的訴訟結果，教育部也會予以尊重。

葉俊榮也表示，教育部標準一致，針對同樣在校長遴選過程中產生爭議的陽明大學，也會要求陽明校方在3個月內提出檢討報告

也由於教育部遲遲不發給管中閔台大校長一職的聘書，台大已逾500天無校長，支持管中閔的「台大自主聯盟」本月18日才到教育部前遞交陳情函，並稱要申請「全世界沒有校長最長大學」金氏世界紀錄，要把這份榮耀讓教育部與台大共享。

對於教育部今天的聲明，台大遴委會發言人袁孝維表示，遴委會尊重葉俊榮發言，對於管案，相信社會自有公斷，也感謝社會大眾對於遴委會過去對於大學自主、依法行政的支持，相信歷史會記住此事相關的人事物。

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核稿編輯：楊之瑜