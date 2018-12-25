2018牛津詞典年度代表字：Toxic

文：鄭貞茂（台灣亞太產業分析專業協進會院士、現任國發會副主委）

每一種語言都會隨著時代演變而產生不同的流行風格，以中文為例，古人習慣用的文言文，現代人不一定看得懂。同樣地，英文在各個不同地方或時間，用字遣詞也都會不一樣，因此學習英文一定要與時俱進，跟上時代的腳步。基於這個理由，每年牛津詞典公布的年度代表字，就變成我一定會注意到英文年度大事。

牛津字典公司每年所選出來的代表字（word）或詞彙（expression），並不是因為統計上的理由，反而是反映過去一年來的社會風潮（ethos）、氣氛（mood）、或是主流想法（preoccupation），因此引起廣泛的討論。

今年「Toxic」查詢次數上升45％

今年（2018年）牛津所選出的代表字是toxic，意味「有毒」的意思。從字源來看，toxic是從拉丁文toxicum（毒藥）轉變而來，而toxicum又源自於希臘文toxikon pharmakon，意思是在箭頭上所塗的毒藥。但有趣的是，希臘文pharmakon本身才是毒藥的意思，toxikon其實是指箭頭（bow）的意思，但如今反而成為毒藥一字的起源，可見得文字本身有時候會經過巨大的轉折而變成完全不同的意思。

話說回來，為何toxic一字會成為今年最流行的話題呢？根據牛津詞典的說法，過去一年，與toxic相關的詞彙（包括直接或間接的表達）在牛津網路字典中被查詢的次數較前一年上升了45％。牛津字典公司還特別挑出前十大由toxic所形容的名詞，分別為：

Toxic _______

Chemical 化學 Masculinity 陽剛性 Substance 物質 Gas 氣體 Environment 環境 Relationship 關係 Culture 文化 Waste 廢棄物 Algae 藻類 Air 空氣

俄間諜毒殺事件引起各國關注

排名第一的toxic chemical，顧名思義就是有毒的化學物品，但為何它會成為榜首呢？原來今年發生俄國前間諜和他的女兒在倫敦受到nerve agent poisoning神經毒氣的攻擊而引起全球騷動，各國政府開始注意哪些國家擁有且可使用的有毒化學物品。

與此相關的詞彙包括toxic substance（有毒物質）、toxic gas（毒氣）、及toxic waste（有毒廢棄物）。尤其是toxic waste之所以引起關注是因為美國今年在經過颶風侵襲之後，政府及社會各方極力防止有毒廢棄物的擴散。另外在印度也出現社會輿論批評企業燃燒有毒廢棄物的行徑，因為燃燒有毒廢棄物將產生toxic gases（有毒氣體），並導致空氣遭受污染（toxic air）。世衛組織在今年10月特別針對空污對兒童健康的危害出版報告，讓世界各國對空污的討論更為熱烈。

性暴力也是全球「劇毒」

排名第二的toxic masculinity（有毒陽剛味）會引發大眾注意，主要是與好萊塢著名導演的性侵官司，與伴隨而來的反性侵及性騷擾運動（#MeToo movement）有關。之後美國大法官提名人選也被控年輕時捲入性侵疑慮，而面臨國會聽證會的窘境，讓toxic masculinity成為熱搜的詞彙之一。

其實更廣泛的toxic relationship（有毒關係）可能擴及工作夥伴、父母親、及政客彼此之間的關係，甚至在工作環境形成toxic environment或toxic culture。Google公司今年大量員工出走，或是英國時尚品牌Topshop母公司Acradia董事長的性侵及種族歧視醜聞，以及英國下議院議長因為濫用權力霸凌下屬、而被迫詞職下台等新聞，都讓toxic environment或toxic culture成為熱搜的關鍵字。

知道了toxic成為2018年度代表字之後，或許讀者也想知道其他入圍的字有那些？如果讀者能夠知道這些字的意涵及其被挑選的理由，相信一定會對英文的世界更加充滿好奇。

看懂2018世界趨勢的入圍單字

Gaslighting 情感操控

操縱者用假信息蒙騙受害人，企圖讓被害人懷疑自己的判斷能力。今年常被拿來形容美國總統川普藉由指控媒體散佈「假新聞」，試圖操縱美國輿論的行為。

Techlash 科技抵制潮

Facebook、Google等科技巨頭影響力漸盛，卻接連爆發個資疑雲及干涉選舉等醜聞，讓政府與社會漸漸醞釀起了一波抵制科技巨頭的風潮。

Overtourism 超限旅遊

因旅遊成本減低，熱門觀光景點在短時間內湧入大量旅客，過度負擔傷害環境、古蹟等重要資產，也使當地居民生活品質驟降。

Incel 非自願處男

網路上一群自認對女性較不具吸引力，而往往求愛、求歡被拒男性。這個群體有仇女傾向，責怪女人剝奪了他們性交的權力，甚至鼓勵性暴力手段。

Orbiting 用社交媒體「跟蹤」愛慕對象

社交媒體時代下，廣泛出現在「被追求者」身上的現象。追求者突然斷絕了和你的直接聯繫，卻在社交平台上仍用按讚、回應等方式持續「監控」你。

如果還不滿意，過去幾年的年度代表字有：

Youthquake（註1）（2017）

Post-truth（註2）（2016）

“Face with Tears of Joy” Emoji（2015）

讀者是否能找到似曾相識的回憶呢？

註釋：

青年震撼：世界各地青年藉由選舉、社會運動為政治帶來改變。 後事實：在大眾意見的討論與形成中，事實的影響力下滑，取而代之的則是情緒的煽動與信念的凝聚。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航