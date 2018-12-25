「大巨蛋」在柯文哲眼下，其實一直蓋個不停

文：陳冠甫

近期，台北市長柯文哲因大巨蛋爭議頻與文化部交火，文化部長鄭麗君17日表示，請台北市政府先表達大巨蛋是否續建？對此柯文哲回應，「不拆就是要蓋，不然要幹什麼？」並說台灣社會已經不需要發現問題、解釋問題的人，當然更不需要製造問題的人，就把問題解決掉就好。

比較讓人非議的是，4年前台北市民讓柯文哲當選其中的一項原因，就是想看選前喊得震天大響的「五大案」弄出個結果，4年後柯文哲驚險連任，想必一部分選民仍抱有對柯文哲市長能夠落實一直以來的對大巨蛋處理的想像？

觀察2015至2017年柯文哲的發言，從「一個月內提結案報告」、「最簡單的方式是解約」、「終止契約是選項」這些言談中相信不用特別揣測，很多人台北市民都會誤以為柯文哲的立場應該就是要終止契約，不管之後要拆蛋還是接管，都不可能是現在發展的「不拆就是要蓋」。

就算在任期中柯文哲不斷放消息透露要「修正」對遠雄大巨蛋的路線，一再說出「把問題解決掉就好」或是講了十次以上「該怎麼辦就怎麼辦」這種不著邊際的話，仍舊不足以讓台北市民相信大巨蛋最後的結果，盡然是要靠中央協助撥出用地增設通道和容留空間替遠雄解套。

或許柯文哲如今沒有連任壓力，可以打開天窗說「實話」，原來之前說的弊案種種都不算數，大巨蛋是「歷史共業」，你蔡英文執政的中央不幫我，我就兩手一攤，擺爛在這裡。反正跟遠雄解約打官司也是擺爛一種，只是一種會擺十年，現在中央不力挺會擺爛多久是你民進黨的事。

而且說好的，大巨蛋因為「未按圖施工」而停工，台北市民看到的卻是大巨蛋逐漸完工，6月柯文哲演講時公開說「其實大巨蛋還是有在蓋」，雖然8月柯文哲利用直播的機會與法務局長袁秀慧一同說明時提到，現在千真萬確是正值停工期，部分施工完全是為工地安全的防災防護，不過從外觀來看就是大巨蛋主體和商場帷幕幾乎完工。這在觀感上能否讓廣大台北市民所接受的，就見仁見智了。

況且台北市府官網上的大巨蛋資訊專區，會議記錄最後的更新仍停留在2018年6月，6月之後的訊息何在？已過近半年。如果配合6月台北市政府放出的訊息，無論是組成協調委員會或遠雄重新遞件，到底柯文哲對於大巨蛋的看法是什麼？一直以來從「會拆」、「解約是選項」到現在選完了，也順利連任了，你才跟市民說「要蓋」，這不是先斬後奏嗎？

現在柯文哲又「再說一遍，我們不會刁難它，但是不可能放水。」又不把話說死，保留想像空間的話術，到底柯文哲對於大巨蛋的安全能不能做保證？先前台北市政府大力討論的安全問題、包含容留人數、消防標準等性命攸關的事情，台北市府的實質作為在哪裡？是台北市政府已跟遠雄有種默契？解約是不可能，更不可能「拆蛋」。

最後，這部歹戲拖棚的孵蛋爛戲，經過4年，1,460天解決不了大巨蛋的柯文哲，最新的戲碼就是將這個大爛蛋，踢給正在落衰的蔡英文民進黨政府。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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