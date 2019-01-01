《金繕身心修復術》：「侘寂」教會我欣賞生命中的不完美

文：坎蒂斯・熊井（Candice Kumai）

欣賞不完美

媽媽總是說：「生命不可能永遠完美。」

以前，我總認為這種想法太悲觀，但後來我慢慢可以欣賞這種看法，因為那是事實。生命永遠不可能完美。換言之，生命會使你筋疲力盡、甚至會壓垮你——那沒關係。若堅守一套「完美」的標準，結果只會適得其反，因為完美是轉瞬間的；不完美才是常態，沒什麼好害怕的。

母親的見解是源自日本wabi-sabi（侘寂）的觀念。就像金繕，「侘寂」欣賞生命中的不完美、生命中一而再、再而三的磨難。它時時提醒我們，生命是短暫的、不完美乃天經地義，從簡單中反而能尋得美的蹤跡。

「wabi」是指獨自一人，或孤獨（wabi shi 意指「獨自」）。詩句中的「孤獨」這個字一般是指簡單、謙卑，以及與符合自然常理的事物。它同時可以指一種單純、不加修飾之美（僧侶的生活沒什麼需求）。至於「sabi」則意指時間的經過、變老的過程，以及萬物飛逝的性質。

你或許熟悉侘寂這種審美或設計的概念。日本的建築、陶器及空間美學往往崇尚簡單、優雅，侘寂正是崇尚簡樸與不完美。例如，一束枯萎的花，可能會比一瓶剛摘下的鮮花還受人賞識。同樣的，侘寂可能讚揚建築的缺陷，像是老舊建築斑駁的外觀。對於往往醉心於對稱美、完美的西方世界，侘寂重新詮釋任何「醜陋」的事物。

侘寂最早回溯到12世紀。那時日本經過一場內戰洗禮，帝王宮廷文化轉變為由幕府將軍統治的軍事政權。對多數人而言，死神像是時時躲在角落隨時會跑出來。面對這樣變幻莫測的國度，侘寂擷取了稍縱即逝與無常之美。

侘寂藝術的那一面，時至15及16世紀才透過日本茶道展現出來。這些貴族的集會變得更簡單、樸實，並開始接受那如今深植、融入日本的審美觀——褐土色調簡樸的陶器、破裂或不對襯的茶杯，以及鐵製茶壺。時至今日，日本的茶道仍廣為人知。

我們現在可以理解，日本人為什麼如此崇尚這樣的哲學。畢竟，日本這個國家太不完美。其氣候極端，包含寒冷的冬天、酷熱的夏天、多雨的季節；地震、海嘯等天災不間斷。但是，與其活在恐懼中（或抱著運氣不好的心態），日本人承認，藍圖背後總是存在著不確定與黑暗面。好時光不能永久駐足，你越是堅信艱困時期隨時可能來臨、有最壞的打算，就更有機會倖存下來。

上次我去日本時，有幸在高野山及四國的廟宇和佛家僧侶相處一段時間。若說僧侶崇尚不完美、簡樸並習於無常，那就太輕描淡寫了。僧侶之所以剃髮、遠離虛幻，是因為他們認為這些虛幻的俗務擾人心境。

而這些出家人一生致力祈禱，把光芒帶進黑暗角落。他們在這麼做之前，必須先理解黑暗面的存在。僧侶比任何人都還清楚，無論是從扭曲變形之物、枯萎的花朵、破碎的心、人的過失與錯誤，一樣能從中找出美。美存在於困境。

接納不完美，是我經歷過的一大挑戰，那是因為我是在白種人地區生長，母親是日本移民、父親是波蘭移民。因此我接受的教養方式和其他孩童不一樣——我的父母嚴格，不容許我沒有盡力做到最好；還有，顯然我看起來是個異類。

再長大一點，我因為長相與眾不同而飽經欺負。同學會問讓我不舒服的問題，有時還以帶有種族歧視的稱呼我。而我就像所有年輕女孩，想要美麗、受歡迎、被人更加認同。我希望別人喜歡我原本的模樣。

滿15歲以後，一位模特兒經紀人在我們學校「招聘日」時接觸我。他說我長得高瘦，面相也具有異國風情。從那時候起，模特兒成了我漸漸有點成就的副業。整個大學時期，我持續從事試衣模特兒（fit model）及平面廣告模特兒一職，足跡遍及美國與全球的時尚界。

儘管生活方式令人嚮往，總是追求完美，卻不好玩。我讓設計師測量我的大腿、屁股、腰及臀部。我總是對自己的身體不滿意，然而我對烹飪的熱情，在當模特兒生涯達到高峰時湧現出來。在烹飪學校和穿著小小比基尼、樣本尺寸的牛仔褲間，學習取得平衡，多有趣啊！將近十年下來，我告訴自己必須完美。每週一次量測身材時，一旦離完美指標0.63公分遠，就有可能失去工作。

儘管我不再定期丈量自己的身材，「追求完美」還是在我腦中根深柢固。當我年紀再長些，其實我並不那麼在乎我臀圍的大小，而是要求完美這個念頭，如同鬼魅般在我心裡縈繞不去。我必須不斷提醒自己，完美是一場神話，不完美不應該會讓人產生恐懼。

正如侘寂教導人們欣賞枯萎的花朵、有缺痕的茶杯，也教會我重新思考我們的身體。無論是傷疤、法令紋、雀斑或灰白髮，侘寂把它視為另一種美。

不完美是萬物的自然狀態。許許多多的美都是來自觀察者看待事物的角度。我們越是接納侘寂，也就越懂得欣賞，正是不符合主流的特色才讓自己與眾不同。知道嗎？皮夾克、高筒運動鞋，或牛仔褲不經意的套在身上，看起來才會更酷？那便是侘寂。

我如今經常在不經意之處，發現美存在皺紋當中、我發現它存在冬陽穿透光禿樹枝的途中，我發現它存在良善的雙眼、良善的內心，我發現它存在最慷慨的人身上，我還發現它存在謙卑、正直且真誠的人身上。

你應該嘗試幾件事，將侘寂套用在你看待人事物的視野：

重新設定你的思考之道

季節更迭，提醒了我們回歸自然，你可以單純出去散步或跑一跑，再花點時間冥想。觀察周遭的不完美。無論那是樹葉顏色的改變、石頭長出青苔，或是腐壞的樹皮，都出自觀察者的眼睛。不完美是大自然時序的一環。

放下評斷，轉為接受

我們免不了先入為主的分析我們遇見的人，飛快的、以既有成見來評斷。每個人都存在內在之美，如果你摘去批判的鏡頭，你將被眼前的美所震驚。

原諒

人非聖賢，熟能無過。誠如我一位朋友理查說：「人有失手，馬有失蹄」（People will malfunction）。侘寂實務的其中一部分，便是接受與原諒。那不容易，但是選擇放手、原諒，會好過於一輩子心裡抓著一個怨過日子。你晚上才睡得安穩，也才能讓生命多騰出點空間、容納正面的經驗。

停止比較

身在社交媒體當道的世代，我們太容易拿自己和別人比較。但唯有停止比較，我們才找到更多寧靜與接納。每天早上、觸摸任何電子設備前，我喜歡冥想。這種習慣能淨化我的大腦，消除任何我對目前生活，或未來可能存在的評斷、憤怒、擔憂或懷疑。

化繁為簡

練習侘寂等同讓生活由繁入簡。其實，你現在已經擁有此時需要的每一件事物，一旦你離開人世，你帶不走任何一樣華而不實的事物。還有，醒一醒、看清楚，炫耀奪目的新奇事物解決不了任何問題，它不重要。

努力自我接受

這或許是最艱難的一項。自我接受是一種過程，但是我發現，獨處十分有效。獨處的時候，你不需要擔心外在形象，你可以揭露自我；接受人人都是有缺點的，包括你自己；相信人人都盡力把必須做的事做到最好。

別對自己太嚴苛，記住，世上沒有一套能讓你衡量自己的標準。你現在的樣子，就已獨一無二。（不是只有你媽媽這麼說，還有我！）

把智慧視如美的事物

我姊姊和我經常有「如果社會就像對美麗與權勢那樣，看重一個人的品格與誠信，該有多好」這樣的對話。請開始欣賞曾經教導過你、鼓舞你的人。如果你周遭有親密的長者，無論是祖父、鄰居、或導師，多花點時間和他們相處，汲取他們的智慧。

曾經有人告訴我：「你無法從空杯倒出點什麼。」當我終於放下對一段完美關係的需求，我意識到我不需要任何人來成就自己的美好。

接下來，我變得可以接受不完美的時刻、不完美的人，還有不完美的日子。就連與他人的艱辛對話、掙扎、妥協、不適，我都可以包容。

侘寂意味著改變你的心態、從不同的視野看待生命。請欣賞艱困、掙扎多一點，生命便會容易一點。少了這些艱困掙扎，你將無從善加利用你的優勢及真正的潛力。有時候，生命的目標無關乎輸贏。有時候，那是關於存在、忍耐、體驗、學習、嘗試、失敗。當你最終活出另一個自己，那時你會對「不完美」表示感激。

相關書摘 ►《金繕身心修復術》：沖繩文化教會我要照料「自己人」

書籍介紹

本文摘錄自《金繕身心修復術：碎裂傷痕為何讓人與物增添價值？金繕這樣為你修復。將日本美學注入你的生活態度》，大是文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：坎蒂斯・熊井（Candice Kumai）

譯者：黃貝玲

讀完本書，你將心境豁達、身體精進，

看起來比實際年齡小10歲。

美國CBS、《華爾街日報》大力推薦，

NBA、Nike、adidas、資生堂、香奈兒、三星、《紐約時報》、耶魯大學、

健全食品（Whole Foods）……各界正在推廣的身心修復術。

什麼是金繕修復？

「金繕」發源於日本室町時代（1334年），是一種用漆補縫或黏合碎片，

再以金粉謹慎覆蓋裂縫的工藝，藉此修復破損的器皿。

儘管金繕之後的裂痕象徵著不完美，但也因為這些精心修復過的痕跡，

凸顯出物件有多麼珍貴，反而更提升價值，

這種修復的能力是人人都需要的自我照顧；你，也需要。

作者坎蒂斯・熊井是國際知名的健康專欄作家、廚師，

被《ELLE》雜誌、《赫芬頓郵報》稱為女性新典範；

筆下的文字經常散見於《華爾街日報》、《富比士》等媒體。

熊井的母親是日本移民，父親是波蘭移民，這樣的背景讓她

小時候常因外表與眾不同而備受欺負；但人生就是這樣，弱勢常反轉為優勢，

異國風情的外貌反而讓她成為知名模特兒，足跡遍及美國與全球時尚界。

時尚生活雖令人羨慕，但追求「完美」身型的她，也被這兩個字纏身，

怕自己不夠好，被別人取代，以致她每天的心情都支離破碎、憂心忡忡。

直到回到母親的故鄉日本，看金繕大師津吉修補破碎器皿，

他注入自己的精神與巧思，讓破碎器具起死回生甚至更出色。

這一刻，熊井突然頓悟：金繕，是所有人都需要的自我療癒方法。

從支離破碎、傷痕累累到欣賞生活中的不完美，活出自己的風格。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九