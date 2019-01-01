《金繕身心修復術》：沖繩文化教會我要照料「自己人」

文：坎蒂斯・熊井（Candice Kumai）

照料自己人

在沖繩文化中，「自己人」（yuimaru）有歡慶相聚的意義。它教導我們，社群網絡——尤其是親密好友形成的核心，會使我們被療癒，而且有助於強化、滋養自己所處的社群。

「自己人」是另一項我親自見證的課題。沖繩是一個多元文化的島嶼，島上住著許多來自日本及美國的人。對於如此多元融合的人口組成，「自己人」的概念非常符合時宜。

我觀察沖繩的朋友如何支援住家附近的餐廳、陶藝店、音樂表演及舞蹈活動等，當地社區的支援非常有力。我從以前就覺得，身旁有幾位穩健、忠誠的親密關係、家人，會比擁有一大群點頭之交還好。

生活中，我們不可避免的會面臨低潮，都需要仰賴其他人存活。分享自己的成功能強化這些人的信心，而分享自己的失敗，能讓他們更容易面對當下的困境。單靠自己一個人無法做到。無論你想完成什麼，適度仰仗自己人是很有幫助的。

你有可能會犯錯——事實上，你可能失敗、受挫，我就常常如此，那沒關係。讓自己人支持你，你將可以優雅的重新振作，然後復原。

將脆弱的一面展現出來

每個人都會有脆弱的時候，無論他們是否願意承認。脆弱和弱點是不一樣的，將脆弱展現出來，實際上你也展現了力量。如同我們從多次的創傷與痛苦、掙扎與挫敗中學習到的，脆弱可能難以度過，但是我們最後都會沒事。

矛盾的是，我發現對其他人展現支持及展現脆弱的能力，都是透過獨處培養的。當我花時間獨處，會變得更自在；與其他人相處的時候才懂得敞開心胸。

六年前我獨自遊歷日本時，決定要讓自己獲得療癒。把情緒赤裸裸的攤在陽光下，這十分不容易，但是我察覺，其實展現脆弱，也是學習寶貴課題的最佳時機，你可以看清自己此時盼望什麼、需要什麼。

那一年我讓自己沉浸於最願意支持我、幫助我的人們身邊，這時生命出現轉變。

我其實是喜歡自己的。我希望自己有能力對其他人帶來更深層的影響。然後，我學習以對待要好的朋友的方式，照顧我自己。

或許那是最大的改變：獨處時，我很訝異自己可以像對待最好的朋友那樣，照顧自己。獨自旅行教會人要活在當下，這種改變十分明顯。有了這層領悟，我才得以成為一位更好的朋友，因為當我和我愛的人相處，可以毫不猶豫的分享自己的需求以及脆弱。

當你無懼於在其他人面前表現脆弱，脆弱才真正產生意義。當我變得更脆弱、我拿掉面具，讓每個人看見祕密後，我變得更透明，也有勇氣分享自己的故事。

脆弱與勇敢是一體兩面的，它意味著要敞開心胸並真誠以對，而且要無懼於批評、拒絕或痛苦。容易受傷害的時期，人們才願意放空自己、接受新觀念及新朋友！一旦某個人敞開心胸，不可思議的朋友才會進入他的生命。有時候，友誼與關係確實是在你最傷心欲絕的時日才變得穩固——當你擁抱破碎的部分，它才給你成長的機會。展現脆弱，才是走出傷痛的第一步。

給出承諾

我上次去日本的時候，和母親在東京賞櫻、待了幾天。有一天，我和母親大學好友有一場飯局。以日本的傳統，見面時都要互相給禮物（不一定昂貴，通常只是圍巾、茶杯或餅乾等）。母親朋友帶來的禮物，總是讓人感動萬分。有一位友人甚至給我四份她珍藏多年的日本食譜，我這輩子都忘不了。

那時，我問她們是怎麼維繫關係的：「媽媽住在美國的加州，妳們怎麼可以保持聯繫這麼多年？」她們回答，其實需要投入心力和承諾，必須空出時間好好聊天，一年安排一次見面。維持友誼多年，必然需要投入努力，絕對值得。

加入社群

社群對人類心靈有正面的影響。參與任何健全、向心力強的社群，無論是教會、讀書會、烹飪課、瑜伽、藝術或靜心課程、療癒團體、單車俱樂部，無論那是什麼，對身心健康都有舉足輕重的影響。建立健全的社群感，能提升任何人做事的幹勁、健康與幸福。

凱琳．霍爾博士（Karyn Hall，按：語言行為治療專家）解釋，當你融入關係緊密的社群，你會體認所有人都曾經歷過掙扎還有艱難的時刻。一旦知道自己不孤單，便會感到安慰。研究人員甚至發現，和其他人在一起比獨自一人快樂些。社群支持是維持身心健康的關鍵元素。

身教，別言教

正如同「改善」教我們持續檢討現狀一樣，此時可以將其應用在人與人之間的關係上，時時注意他人是否需要支持。這也是社交圈的影響力。就像我知道朋友、家人永遠會支持自己一樣，我也支持著他們。

當然，行動是展現友誼的方式。如果你希望拉近和誰的距離，讓對方知道！例如，如今我們最常透過文字或電子郵件很快的聯絡對方——甚至不用開口和對方說話了。在這樣的時代下，更要安排時間和朋友一天下午茶，讓他們了解自己對你而言是有意義的。

把時間留給自己想來往一輩子的朋友，才是重要的。愛人，才能感覺被愛，親愛的，那是不變的真理。如何讓友誼更長久？只需要照著以下原則來培養：

行事周延

假日、各種重大場合，是讓朋友感受你的愛與關心的最佳時機，不過，當你出乎對方意料的傳訊息給某個人，那種感覺更有意義。同樣的，表達感謝永遠不嫌晚。如果你真的很喜歡朋友三年前給你的某樣物品，告訴他你仍然愛不釋手！一有幾年前的記憶浮現在腦海，讓記憶中的人知道，自己還掛念著他。

我每個星期都會收到參考我食譜烹飪的人捎來的訊息，我因此開心一整天。知道自己受到某人感激，誰不會感到開心？

活在當下

誠懇專一的與他人來往。你吃飯習慣另一手都拿著手機嗎？你有專心傾聽你朋友遇到了什麼事情嗎？人與人之間的關係是從關切對方建立起來的，誠摯的問朋友，過得好嗎？接著只須確實傾聽他的回應。

分享你自己

和其他人分享自己的情緒、展現你的脆弱、展現真實的自己，那沒有關係。見證其他人深刻的一面能讓人們感到撫慰，因為唯有那時自己才會知道，我並非孤獨的。別害怕別人怎麼想，也不要有「必須故作堅強」的想法。在某些情況那麼做或許有其必要，但是，當你和摯友在一起，請無所保留的分享事情發生的全貌，別擔心。

給予支持

運用你的才能幫助朋友，即使只是聽他說不作回應。如有什麼事情是你可以幫他的，請開心的、免費的解囊相助。好心總是會有回報。

別期待任何回報

不期待回報的活著、付出，為那些你真正愛的人，那樣的交流是自然而然的。不要想著未來能從對方那收取好處才伸出援手。當有人帶著這種前提說要幫助你，那其實挺容易看出來的。你和朋友的互動應該誠摯，而且是帶著純潔的善念，沒有什麼不可告人的動機。

先發制人

所謂友誼，是給予你在乎的人支持，即使他們並沒有提出要求。當你知道朋友正等待消息（好的或壞的），或是工作上即將面臨重大事件，這時請聯絡他們。朋友臥病在床時，帶一碗熱湯去探望；朋友剛生完小孩，不妨去商店挑幾樣東西拜訪；寫張鼓勵字眼的字條，給即將出席一場重要面試，或簡報的朋友，形式不是最要緊的。

友誼是由行動定義的，而且不需要哪一方開口要求。你真正的朋友，就是知道何時會需要什麼，而且他們會因為能幫上你的忙而感到開心。

我知道誰是自己人，因為她們會在我低潮時第一個跑來關心。她們即便時間已被填滿，仍要和我一起上瑜伽課；她們會在我被提手之後過來握住我的手；她們真誠的為我的生日或重大成就舉杯慶賀；她們因我獲致成功而感到高興。當你真誠的對待自己，你會知道，自己人就在身旁，因為你表現出來的絲毫不假。

相關書摘 ►《金繕身心修復術》：「侘寂」教會我欣賞生命中的不完美

書籍介紹

本文摘錄自《金繕身心修復術：碎裂傷痕為何讓人與物增添價值？金繕這樣為你修復。將日本美學注入你的生活態度》，大是文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：坎蒂斯・熊井（Candice Kumai）

譯者：黃貝玲

讀完本書，你將心境豁達、身體精進，

看起來比實際年齡小10歲。

美國CBS、《華爾街日報》大力推薦，

NBA、Nike、adidas、資生堂、香奈兒、三星、《紐約時報》、耶魯大學、

健全食品（Whole Foods）……各界正在推廣的身心修復術。

什麼是金繕修復？

「金繕」發源於日本室町時代（1334年），是一種用漆補縫或黏合碎片，

再以金粉謹慎覆蓋裂縫的工藝，藉此修復破損的器皿。

儘管金繕之後的裂痕象徵著不完美，但也因為這些精心修復過的痕跡，

凸顯出物件有多麼珍貴，反而更提升價值，

這種修復的能力是人人都需要的自我照顧；你，也需要。

作者坎蒂斯・熊井是國際知名的健康專欄作家、廚師，

被《ELLE》雜誌、《赫芬頓郵報》稱為女性新典範；

筆下的文字經常散見於《華爾街日報》、《富比士》等媒體。

熊井的母親是日本移民，父親是波蘭移民，這樣的背景讓她

小時候常因外表與眾不同而備受欺負；但人生就是這樣，弱勢常反轉為優勢，

異國風情的外貌反而讓她成為知名模特兒，足跡遍及美國與全球時尚界。

時尚生活雖令人羨慕，但追求「完美」身型的她，也被這兩個字纏身，

怕自己不夠好，被別人取代，以致她每天的心情都支離破碎、憂心忡忡。

直到回到母親的故鄉日本，看金繕大師津吉修補破碎器皿，

他注入自己的精神與巧思，讓破碎器具起死回生甚至更出色。

這一刻，熊井突然頓悟：金繕，是所有人都需要的自我療癒方法。

從支離破碎、傷痕累累到欣賞生活中的不完美，活出自己的風格。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九