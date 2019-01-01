《洞察地圖》：如何在我們工作的三個重要領域中善用「隱喻」？

文：溫蒂．郭爾登

日常語言中的隱喻

你在學校可能學過隱喻的簡單定義：「用描述一樣事物的字或片語來指稱另一樣事物，以顯現或暗示兩者相近」，或是「用來象徵其他事物的一個物件、活動或概念」。「愛情是戰爭」是一種隱喻，「愛情有如玫瑰」則是明喻。與明喻相比，暗喻更加強烈且更生動。如果隱喻得當而切題，它便是以「系統一」的層級運作──直覺、潛意識地、簡單又快速。如果不是如此，就會造成認知阻力（cognitive hiccup）。

雷可夫．詹森（George Lakoff）與馬克．強森（Mark Johnson）在1980年出版的重要著作《我們賴以生存的隱喻》（Metaphors We Live By）中，認為隱喻建構了我們對世界的的感知與認識。暗喻絕不單單是「詩意想像與華麗辭藻的工具……隱喻其實在日常生活中處處可見，不只在語言中，也在思想與行動中。」

他們的著作出版後，引起不同領域對隱喻的高度興趣與研究，其中包括認知人類學、心理學、心理治療、電腦科學及語言哲學。

在認知與實驗研究界中，隱喻被當成心智模型（mental models）及類比推理（analogical reasoning）與解決問題的策略來研究。在臨床心理學與心理治療領域，對隱喻的興趣集中於它在溝通中扮演的角色，與幼童有關的領域尤其重視這點，訓練嫻熟的藝術治療師能透過隱喻幫助和幼童溝通，特別是那些被認為在校有破壞、逃避行為的幼童，藉由木偶戲、在沙盤創造情境或是畫畫，幼童能吐露說出一些困擾他們的感受。

不過，對於隱喻的社會、文化、歷史與脈絡敏感度（context-sensitivity），這些學科研究多半缺乏理解。

在行銷與市場研究業界，隱喻隨處可見。產品、服務、品牌或公司透過文字與圖像，明確或隱晦地指出這是另一樣事物──例如健力士（Guinness）的經典台詞：「好東西終究是留給等待的人」和法國電信（Orange）的「未來一片光明，未來就是法國電信」，都將令人印象深刻的隱喻濃縮成一句廣告文案。2011年，英國石油公司（BP）推出BP優途（BP Ultimate）汽油的電視廣告：「你的引擎是車子的心臟，讓BP優途來照顧它。」廣告以視覺和文字指出引擎健康好比心臟健康。在早期的創意發展研究中，這個隱喻迅速傳達了其汽油較乾淨的訊息，因而避開了理性的思考與辯論。對質化研究員來說，察覺並分析隱喻是一種重要技巧，其重要性等同於主持訪談、主持團體座談會，和對客戶提出簡報。

在對談過程中有意識地記下隱喻需要敏銳度和經驗。因為隱喻往往稍縱即逝，幾乎難以察覺。

在我們工作的三個重要領域中，理解隱喻及如何運用隱喻能為研究計畫或關係帶來不同的結果。

（1）隱喻模式

這是我永遠都相信逐字稿，而不仰賴記憶或筆記速記的原因之一。其他研究員告訴我，他們寧可聆聽座談會的錄音帶或看錄影檔，重新沈浸到研究對象所使用的語言之中。如今，由於調查研究背負著時間壓力，越來越少研究員願意這樣做了，也因此，人們指責質化研究變成了「報導工作」──只總結人們（表面上）說的話，而不是人們（未表達）可能的想法或感受。

當人們話中帶有隱喻，而其他團體成員亦加以延伸，或相同情況也發生在不同訪談中時，便顯示有某種共同概念或想法存在者，它們可以用來解釋人們的感知與行為。重要的是得切記，隱喻的選擇不是出於隨意或偶然，另一個隱喻的效果可能一樣好，但人們卻沒有說出它。所以，了解人們為何選擇某個特定隱喻十分重要。

舉例來說，我們曾為一間假期規劃公司進行計畫案，探索人們對於不同品牌的體驗與感受。用來描述我們客戶的語言，表面上似乎是恭維──有效率、很流暢、運作順利、可預測、像鐘錶一樣有條不紊、適用於套裝行程。然而，這種隱喻是來自工程或機械話語，而且類似的用語出現在訪談過程中，代表這個品牌尚有不夠人性化的地方，僵硬而缺乏溫度。

（2）隱喻風格

我們說話時偏好使用某種特定的隱喻——也就是隱喻風格或主導思維結構。和風格相近的人說話時，溝通似乎比較容易、順暢且和諧；和風格不同的人說話時，則往往產生對立或爭論，儘管彼此的基本主張可能相同。溝通風格有三個要素：主導感官系統、說話姿態及非言語的表達方式。

讓我提出幾個例子。

我的主導感官系統是視覺，外子的是聽覺，我還認識以動覺（感覺）為主導感官系統的人。所以當我說明、討論或書寫時，我會看見圖片與圖像，我用的字句類似「我看出你的意思了」、「你能呈現給我們看嗎？」、「我看起來像是這樣」、「那就完全清楚了」等。我比較常用圖表來說明想法，而且我把隱喻「看成」是圖像或圖片。當我寫到「認知阻力」時，我在腦中看見了一個嬰兒打嗝，而不是聽見或感覺到。另一方面，我的先生完全無法用「看」的，他用的語言是像「聽起來很好」、「你沒聽我說話」、「直接講出來」和「我聽見你說的了」，他偏好透過聽講而非閱讀來吸收資訊。

以動覺為主導的人則會使用類似「這個點子讓人感覺舒服」、「隨時保持接觸」、「我覺得很有壓力」、「別推我」、「我對這個有把握」等隱喻。

這些主導系統並不是絕對的，它們只是佔據主導地位而已。有時我也會用「去接觸（動覺）」來表達，但這是有意識的說出來，不太像是「我」會用的隱喻。

察覺自己與他人的主導系統的重點在於，你能夠透過模仿他人的溝通風格而改善關係。倘若你和同事、老闆或主管客戶看法不同（我下意識就使用了這個視覺隱喻），那可能是因為你們的主導系統不同，如果你試圖仿效他們的語言，你會驚訝地發現對方經常看起來更高興，也更常對愉快的談話與會議表達感謝。我把配合與模仿父母主導系統的好處教給了我15歲的孫子，他告訴我，他和他母親的關係大有改善。

另一種精準溝通的方式是，使用一種特定的隱喻類型或模式，反映出某人的興趣或組織文化。因此，對多數人來說，使用運動隱喻的效果很不錯──例如：「這是公平競爭」、「勝算是……」、「烏龍球」和「目標已經轉移了」。其他常見的還有電腦的隱喻──例如「停機期」、「故障」、「迴圈」、「登入」──或是戰爭隱喻如「如果用那種策略，我們會全軍覆沒」、「我們搞砸了」、「他擊落了我們所有論點」、「我們正朝目標前進」等。

值得注意的是，當一群人在日常溝通中採用同樣類型的隱喻時，他們一定也循此方式行事。因此，喜歡戰爭隱喻的人偏好競爭力而強悍，其關係文化更重視輸贏；採用運動隱喻的團體則重視團體合作，甚至會用「教練」這個稱謂來稱呼其直屬主管。

約翰．路易斯（John Lewis）是一間合夥公司，其員工被稱作為「合作夥伴」而不是「銷售人員」，他們並不把自己看成是貪婪的工廠老闆所掌控的機器中的齒輪，將利益建立在犧牲員工為代價上。該公司的主要精神展現了其包容文化：「約翰．路易斯合夥公司的終極目標是，讓員工在一間成功的企業裡面，做著有價值而令人滿意的工作，追求全體成員的幸福。」雖然約翰．路易斯對待其外包清潔公司的方式有些爭議，但語言反映出了這間企業所追求的目標。

溝通風格也展現在不同的談吐方式及非語言的肢體語言模式上，同樣的原則也適用於此：一旦注意到某一個人的說話模式──緩慢從容、斷續急迫、吞吞吐吐或一陣沈默──便有可能巧妙地以鏡像的方式來傳遞他們說的話。將談話的步調反映出去，這在心理治療界被稱作「同步」（pacing），在建立融洽關係和改善溝通協調方面產生令人驚訝的效果，同時也可以說，這是非語言的手勢和模式。

請試著做做看，但別太明顯。如果太過明目張膽，人們會感到困惑，甚至可能招致反效果。

（3）空間隱喻

請思考以下的表達：「人生就要往上看」、「我已經把那段苦日子拋到身後了」、「他現在心情有點低落」、「我的計畫正向前邁進」、「接近成功的失敗」、「那目標很遠」、「她已經到達頂點了」、「他被老闆看低了」等。這些隱喻都引用空間描述詞來形容談到的事物：近／遠、向前／向後、上／下、在前／在後等。

一般來說，在這些詞組配對中，第一個字詞似乎比第二個來得正面。例如，「上」比「下」來得樂觀，在我們的文化中，「向前」一步比「向後」來得更正面。因此，這些空間小隱喻顯示出，有些重要的訊息用簡短的方式流露出來。

問題在於，我們能立刻了解人們表達出來的意思，因此在對話中不太會稍做停留，探究沒說出口的另一面。所以，如果有人談到「我已經把那段困頓的日子拋到身後了」，我們其實能探究「後」的真正含意，並且了解他們想像中的前方有些什麼。

書籍介紹

《洞察地圖：6大致勝法則，成功破解消費者心理》，時報文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：溫蒂．郭爾登

譯者：劉靜鈴

作者經過50年的定性市場（註）調查，透過本書確定了6個恆久不變的原則，挖掘問題，提出理論進而探索消費者的心理，解釋人們的思考的邏輯，做事的方法，以及說話的習慣，藉以幫助大家了解消費者的言論和行為，成功破解消費者心理。簡而言之，閱讀本書你將學到：

人們如何思考品牌和溝通：他們為何會這麼想？這麼說？這麼做？ 以人為中心，理應嵌入業務員sop的的原則，例如潛意識、措詞用語 透過不同的思考模型，帶來全新觀點與見解 豐富您對人性的理解，以及強化人們為利益相關者和客戶提供合理的商業建議的能力

全書共分６大章節：潛意識、理解差異、好感（喜歡）、消費者行為、語言、情境背景……等，這就是作者想推廣的６個思維框架（mindframes），也可說是破解消費者心理的6張地圖。您可以針對需求來調整閱讀順序，每個章節均各自獨立，你可以從中找出最適合自己的章節來研習，進而找到強化實務經驗以及研究消費者心理架構的渠道。

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航