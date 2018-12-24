溫子仁的海底星際大戰——《水行俠》

雖然我有看過不少DC和Marvel的超級英雄電影，但自問不是這類電影的粉絲。最近入場觀看DC超級英雄電影《水行俠》（Aquaman），吸引我入場的當然不是「水行俠」本身，因為他只是「正義聯盟」中較為冷門的英雄。在我眼中，他的外形不討好、超能力又不吸引。真正吸引我入場的是《奪魂鋸》、《陰兒房》、《招魂》導演溫子仁，想看看究竟這位「新世代恐怖大師」會拍攝出一齣怎樣的超級英雄片。電影公司高調地宣傳導演是溫子仁，這個宣傳策略相當湊效。

《水行俠》的故事有點像《雷神索爾》和《神力女超人》，講述美國緬因州燈塔看守員Thomas拯救了從海底逃婚到陸地的亞特蘭娜女王（Nicole Kidman飾），兩人誕下了半人半神的「水行俠」Arthur（Jason Momoa飾），他擁有超強體能，能夠與海洋生物交流、高速游泳。Arthur一直不想回到海底繼承亞特蘭提斯王位，但同母異父弟弟兼亞特蘭提斯國王Orm（Patrick Wilson飾）決定與其他盟國一起向陸地世界開戰，反擊人類對海底的破壞。為了阻止海洋與陸地發生大戰，Orm的未婚妻Mera公主（Amber Heard飾）前往陸地尋求Arthur協助……

photo credit: 水行俠劇照

單純看故事和敘事手法，這是一齣很典型、沒有太大驚喜的超級英雄電影，對水行俠的人物性格描寫、角色塑造都很一般，人物心理轉折略嫌過快，反而Mera公主十分搶戲，充滿亞特蘭娜女王的影子，代表女性命運自主。

故事可能未必滿足到你，但視覺效果絕對是這次《水行俠》的亮點，比起其他超級英雄電影（故事主要發生在陸地），《水行俠》其實相當難拍，因為大部份劇情都在海底發生。製作團隊需要花上大量精力打造海底世界，例如七個海底王國的族群、交通、建築物、士兵、武器、怪獸等，需要大量世界級動畫特技配合。除了打鬥場面精彩流暢之外，人類角色在水中活動時頭髮飄揚得十分自然，實在令人佩服。

電影的野心跟製作費一樣龐大（據說是2億美元），電影由中段開始變成了跨國尋寶冒險片，製作團隊去了澳洲、摩洛哥沙漠、義大利西西里島等地拍攝。而後段根本是戰爭片，猶如海底的《星際大戰》，戰艦、士兵、砲火、超巨型怪獸合力堆砌出超大型戰爭場面，充滿官能刺激。

《水行俠》絕對是溫子仁繼《玩命關頭7》後的代表作，讓全世界知道他是一個全面的導演，不單擅於拍攝低成本恐怖片，拍攝商業大作同樣難不到他。

最後補充一點，作為「恐怖大師」溫子仁的電影，《水行俠》也運用了一些恐怖片技巧，例如Jump Scare曾經出現過五、六次。

photo credit: 水行俠海報

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