傳道、授業、解惑以外，我更重視另一項教學目的

韓愈說的「師者，所以傳道、授業、解惑也」（〈師說〉，原文是「受業」，「受」與「授」同），我只同意一半。

首先，儒家的道統之說我毫不關心，就算「道」只是泛指做人的道理，我也不認為自己有甚麼「道」可以傳給學生；我當然接受某些做人的道理，但我不相信作為老師我的責任是向學生灌輸這些道理，理由很簡單，就是這些道理未必適合他們（0）。「授業」的意思，我的理解是「傳授知識」，老師的責任是傳授知識，這點我同意（1）。至於解惑，那要看學生有多少疑惑、甚麼疑惑，老師沒有責任解開學生的所有疑惑，此外，有些學生根本沒有疑惑，而老師也不一定要引起學生的疑惑才可以有效地教學；因此，解惑之說，我只同意一半（0.5）。0 + 1 + 0.5 = 1.5，1.5 是 3 的一半，所以我說只同意韓愈一半。

我更重視的教學目的是韓愈沒有提及的：擴闊學生的視角（perspective），幫助他們認識不同的視角，以及讓他們明白到每個視角都有其限制。我特別喜歡教哲學導論，就是因為這一科較容易達到這些有關視角的教學目的。雖然一個學期只有短短四個月，但已足夠讓我藉著介紹一些大哲學家的思想和討論幾個哲學大問題，令學生明白到有需要反省自己的信念。

我在第一課時已將整個課程的主題定為"critical self-reflection"，以後不斷提醒學生我們在課堂裏討論的都離不開這個主題，無論講的是柏拉圖的地穴寓言、笛卡兒的「我思故我在」、尼采的「上帝已死」、還是「人有沒有自由意志？」和「我為何要做好人？」等問題，最後還是要回到"know thyself"。Self-reflection要做到critical，就免不了要（暫時）跳出自己的信念圈，去認識和考慮不同的視角。有些學生對這個 critical 的態度在開始時感到有點不安（uncomfortable），但大多很快便適應，在上課時有心理準備自己的信念會受到挑戰。

不少修哲學導論的學生以前從未接觸過哲學，因此，教這科時我有一種「分甘同味」的愉悅，但我從不賣花讚花香地強調哲學如何如何重要，因為如果他們不覺得哲學重要，我那樣說並不會改變他們的看法，說了是白說；可是，如果他們跟著我認真地去做critical self-reflection，便很可能逐漸明白哲學思考的重要，那就不必明說了。

我每次教哲學導論，都有幾個學生上課時好像醍醐灌頂似的，簡直是雙眼發光，聚精會神地聽，舉手發問，下課後繼續問，那是初初走進了一個引人入勝的新領域的表現。我最喜歡教這種學生，對他們特別好。

例如這學期有一個學生就是這樣的，整個學期沒有缺過一課，還因為修了這科而決定副修哲學。我在學期末講人生意義的問題時，提到了托爾斯泰的生平和著作，特別指出了《戰爭與和平》及《安娜 · 卡列尼娜》是偉大的作品（但也坦認自己只看了《安娜 · 卡列尼娜》，《戰爭與和平》一直拖著沒看）；課後這學生告訴我他有興趣看這兩本傑作，我說這兩本都很大部，建議他先看托爾斯泰較短的作品，例如《伊凡 · 伊里奇之死》。

回到家裏，我想起自己有兩本托爾斯泰的短篇小說集，都收入了《伊凡 · 伊里奇之死》，其中一本放在辦公室的書架上，多年默默在那裏，沒有被動過；於是到下一課哲學導論時，我帶了這本托爾斯泰短篇小說集，送給了這個學生。他收到這本書時很開心，我送他書時也很開心。

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

相關文章︰

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎