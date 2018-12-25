中美對抗的國際情勢下，泛藍該知道、獨派該想通這些事

有國際情勢評論員認為，美中關係必然會存在3個陷阱，其中一個就是修昔底德陷阱，所謂修昔底德陷阱就是說，一個崛起的大國必然會與現存的大國產生碰撞，最終雙方解決衝突的方式通常是戰爭。事實上，在過去的16個類似案類中，只有4個案例是和平解決，其他都是以戰爭手段解決。

有些派別主張中美會有一戰，也有學者主張雙方會自我節制而避免一戰，但無論如何，中美貿易戰都已經無法來說明中美關係，現在應該叫做中美「對抗」。因此，我認為台灣人應該進入一個新的思維，不應該侷限於傳統的靠單邊的想法，每個派別都應該有進一步提升的務實觀念。

泛藍該知道：九二共識是為了賺錢，而不是為了掉命

在中美對抗中，傳統泛藍應該要進一步徹底了解到，因為中美對抗，已經導致許多台商紛紛出走或裁員，光是鴻海就要裁員34萬人，鴻海一裁員，產量縮小，整個產業鏈的供應商都要跟著裁員，中國整個業界都會面臨到可預見的寒冬；當高雄韓國瑜還在期待中國會開放陸客來台，用一波的觀光潮來賺這短期的快速經濟時，但是開放歸開放，當許多人都被裁員的時候，中國遊客也會緊縮娛樂支出，所以我並不對於中國能對台灣放出多少快速經濟樂觀。

相反的，泛藍的族群一定要特別戒慎一件事情，九二共識雖然一中各表，但是中共謀台是由來已久的民族主義，如果中共經濟真的崩垮，就不能排除中共會轉移到民族主義，藉著台海一戰來蓋去民眾民生上的不滿。

所以，泛藍族群一定要搞清楚一件事情，你們談九二共識是為了什麼？是為了錢，但不是為了掉命。如果真的美中必有一戰，絕對不會美中直接開打，而是間接在台海開戰。我打台灣，我看你美日要如何來擋我，就算我輸，但打爛的都是別人的家，我自身損失都不算慘重，我自損三千傷敵八百，只要能夠藉著民族主義來緩解我國內民生的不滿，我就還能鞏固中央。

我認為如果真的走到這邊的話，中共這裡最大的問題就不是打贏打輸，而是藉著開打來鞏固習近平政權，但台灣的問題就是變成戰場，九二共識不見得是保命符，更可能是催命符。

獨派該想通：不停公審只會讓同溫層越來越小

同時獨派台派我也認為也應該進入到新的論述裡面來，而不是老是老調重彈，做傾不傾中、愛不愛台的言論思想檢查，因為經過2018年的選舉，台灣價值掃遍全台後，已經讓許多泛藍及中間選民徹底將台派與獨派視為只會思想檢查的綠衛兵，年年開文革檢討大會，經常動不動就要把人公審丟雞蛋。

台派獨派如果繼續這樣的模式，一定難以凝聚共識，不但無法獲得多數支持，而且流於口水之爭，不但對政局毫無幫助，也不會取得任何實質的作用，那怕你說要讓大家有所謂的「清楚的對中共的認識」，都難以達成，最多只能讓你的同溫層「溫習舊課程」，但無法讓你的同溫層有新成長或新進展，只能流於嘴仗，受眾人批評，卻無法達到「你想達到的目的」。

我建議獨派應該提升進入新的思維是，從反中抗中的宣傳，進入到放下思想不同道者的思想批判，徹底「存異求同，學習妥協」，把論述從「檢討或端正思想」提升到「我們實質可以做什麼來強化台灣」以實質的做法訴求，來團結不同流派的台灣人，因為不分顏色來說，保衛台灣必然是大家最大的公約數。

既然檢討思想的實質作用不大還倒退，就應該果斷放棄，轉為拿出實質做法，做一些大家都可以認同的保衛台灣做法，將對內檢討的力道，轉化成對外防禦的力量。

Credit: Taiwan Presidential Office

今天真正愛「國」的是哪些人？愛的是哪個國？

台灣現在有一個最大的麻煩，我們可以看到美中都有一個相對於台灣有一個非常強大的優點，那就是「愛國心」。

以前的中華民國為什麼能夠以空間換取時間打敗日本，這不僅僅是空間夠大，更是許多人有愛國心，敢為國家犧牲，敢為國家付出，美國也是一樣，雙子星大樓被撞，美國上下都是同仇敵愾，誓要打垮恐怖主義，哪怕是換來現在常常被恐怖攻擊也在所不惜，因為美國的民族主義有愛國心支撐。

回過頭看，台灣最大的麻煩，就是因為獨派的思想審查審到現在年輕人已經不談愛國，整個台灣的斷層隱然可見，中共如果真的打過來，說不好聽的話，搞不好是認同中華民國的人一戰，其他的台派獨派可能反而或跑或避，直接覺得說我就讓你中華民國滅亡，因為「那不是我的中華民國，滅了以後我們就可以重新建國。」

當然也不是只要獨派都是這麼不堪，但是這種隱憂，確實是存在的，獨派青年不妨問問自己，你願意為中華民國這個國家一戰或犧牲嗎？

所以我覺得，每一個流派都應該以務實作法來取代口水，以「防衛台灣」的核心思想，來取代「檢討你是不是台灣人」，我覺得會是更好更務實的論述。畢竟我們這種嘴砲內戰再繼續打下去，都已經多少年了，換來的都不過是台灣空轉，而美國的所謂的支持，更不是可以信任信賴的後台。

不要老說國際上有誰支持你怎樣台獨，那都是他國拿台灣當籌碼的嘴砲，人家是要你軍購，所以給你一個希望。

人必自助而後天助，台灣當自強，嘴砲內戰，該提升轉化了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航