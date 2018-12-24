月台沒閘門、按鈕才開門——設計到製作都MIT的「淡海輕軌」免費試乘一個月

耗時4年打造的新北捷運「淡海輕軌」綠山線，今（24）日開通，免費試營運1個月。除了月台沒閘門、上下車得自己按開門鈕等設計與其他捷運不同，今日試營運也有些地方「出包」，開通後5個小時，就有一台列車在「V03淡金鄧公」站突然發生異常，無法啟動、沒有空調，最後「清車」請民眾下車，技術人員現場維修，才排除異常。

耗時4年，朱立倫口中的「愛情路網」淡海輕軌通車

耗時4年打造的新北捷運「淡海輕軌」綠山線，12月19日獲得交通補批准，24日起免費試乘1個月。

《自由時報》報導，今早第一班車淡海新市鎮一帶的各站就湧現通勤族，之後幾乎班班滿載。與台北捷運共構的紅樹林站，早上10時起更湧現外地而來的嘗鮮人潮，民眾平均得等半小時才搭上車，更有人排了2小時。

淡海輕軌分為「綠山線」、「藍海線」、「八里線」及「三芝線」等4條路線，今日通車的綠山線行經路線以新北市淡水區為主、三芝區、八里區為輔。全線共11站、7.3公里，首站紅樹林站和台北捷運紅樹林站共構。設有以下11站：

V01紅樹林－V02竿蓁林－V03淡金鄧公－V04淡江大學－V05淡金北新－V06新市一路－V07淡水行政中心－V08濱海義山－V09濱海沙崙－V10淡海新市鎮－V11崁頂

《中央社》報導，23日新北市政府舉辦通車典禮暨通車嘉年華活動，朱立倫及與會貴賓們宣布淡海輕軌正式通車。朱立倫籲大家多愛淡海輕軌，它是一條最美麗的輕軌，不但是一個交通路網，還是一條愛情路網，適合男女朋友一起來搭車。

朱立倫搭到紅樹林站下車並受訪表示，希望未來環狀線，安坑、三鶯、萬大線等一條條捷運都能夠早一點通車，讓軌道運輸帶動整個城市的發展，成為一個軌道運輸最發達的一個大都會。

試乘期間全線免費，從早上6時30分營運至晚間10點，預計未來正式收費營運後，營運時間改為早上6時至晚間12時。而淡海輕軌票價比照台北捷運架構，基本票價新台幣20元，綠山線單程票價最高25元，民眾持電子票證普通卡乘車享有8折優惠，轉乘公車與捷運亦皆享有雙向轉乘優惠，同時也納入1280元公共運輸定期票使用範圍。

淡海輕軌「國車國造」，想帶動輕軌零件國產化

新北淡海輕軌除了是北台灣第一條公共輕軌系統外，也是「國車國造」的首例，從設計、製作到測試全部都是MIT。《中央社》報導，淡海輕軌由台灣車輛股份有限公司與德國福伊特公司（Voith Engineering Service）合作，依規範共同設計、製造、測試，並取得德國第三公證單位南德公司驗證，完整導入車輛設計與系統整合能力。

新北市捷運局說，台灣軌道產業過去仰賴國外廠商，採購與維修成本高，新北市政府從招標策略著手，藉後續擴充方式，將安坑、淡海二期、五股、八里與三芝輕軌納入擴充項目，把輕軌市場做大，吸引國內廠商與國外專業設計廠商技術合作參與投標。

國產化項目包括車體結構、車內空調、客室玻璃、客室座椅、車上燈具、駕駛台、轉向架框等，預期可創造產值至少38億元，後續營運維修商機達30億元以上。若將其他縣市輕軌電車建設，及後續維運費用納入，國產化商機將達144億元以上。

捷運局表示，關鍵技術轉移，將協助國內建立自主的軌道車輛工業與零元件供應鏈，目標在2025年，將輕軌零元件國產化推展至50%以上。

台灣最早的城市輕軌是高雄捷運環狀輕軌，2013年於6月4日正式動工，輕軌列車由西班牙CAF鐵路公司進行製造，第一階段目前營運中，第二階段配合高雄市區鐵路地下化計劃時程，預計於2019年中完工通車，將成為全台灣首條通車全線無架空線系統的輕軌捷運。

「相信市民很守法」開放式月台沒閘門、想下車自己按開門鈕

而淡海輕軌列車與其他捷運最大的不同點有兩個：一是車站月台雖然有刷卡機，但並沒有閘門，採開放式候車站。另外，列車到站也不會自動開門，民眾想上下車必須自己按「開門鈕」。

《中國時報》報導，有人質疑，月台車站沒閘門，會不會造成乘客大量逃票。對此，新北市朱立倫表示，相信市民都非常守法，也很有榮譽觀念，無閘門收費方式「將來是一個進步的觀念」。捷運局也補充，若有乘客出站忘記刷卡，系統在下一次會自動扣款，而輕軌試營運初期，在輕軌各站點也會派駐志工引導民眾。

另外，上下車的乘客須手動按鈕開門，新北捷運公司也表示，手動按鈕開門的設計能更有效達到節能減碳的效果，同時因應淡水冬季濕冷的氣候，減少車門開關次數也能避免冷風灌入。但《自由時報》報導，按下觸控鈕開門，車門會開啟約20秒，雖然有防夾裝置，但今天試營運旅客眾多，許多旅客都反映上下車過程中，人還沒上車，門就開始關。

通車5小時就發生問題「清車」，太潮濕導至開門按鈕故障

此外，今日試營運第一天，就發生「列車異常」。上午11時54分，通車5小時24分後，輕軌1032列車今發出異常訊號，因而暫停到12點多。

《ETtoday》報導，有網友在臉書社團「細說淡水」上表示，「捷運通車即卡車，11時46分車到『鄧公站』就無法啟動，電力全無，當然無空調，4分鐘後有少少風。11時56分有人發聲問『可以告訴我們為何等10分鐘沒開車嗎？』但卻沒有人回應。12時03分前門開啓，大家自動下車，沒有答案。之後才廣播因車輛調度所以暫停，到現在12時12分還停在鄧公站。」

新北捷運總經理吳國濟指出，淡海輕軌在接近12點時，在V03淡金鄧公站發生列車異常狀態，初步判斷是因為濕氣太重，所以開門按鈕異常；為了安全起見，司機員啟動了所謂「清車作業」，讓民眾離開車輛、下到月台，經過技術人員現場維修，在20分鐘內就排除異常，列車已正常行駛，全線也恢復正常運作。

另外，也有網友wingcheung在PTT論壇MRT版上統整今日試乘發現的問題：

「V06新市一路站」手扶梯故障

沿線站體雖然都有遮蔽，但風勢強勁，導致月台積水濕滑

到站時，兩側的螢幕都會顯示「本側開門 EXIT」，但其中一側車窗外有另一輛列車不可能開啟

車廂內發現水滴，疑似會反潮或是漏水

到站時煞車感很明顯，沒抓好扶手可能會跌倒

「V10淡海新市鎮」車內英文站名是「Tamhai New Town」英文報站時也是如此發音，但車站及路線圖都寫「Danhai New Town」

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核稿編輯：羊正鈺