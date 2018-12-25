回顧漫威之父史丹李：獻給成年人的童話，不滅的超級英雄故事

電影 《猛毒》中，一位遛狗老人告訴男主角猛毒記得好好照顧女友，要把女朋友追回來。這是漫威（Marvel）之父史丹．李（Stan Lee）生前所客串的最後一部已上映電影。2018年11月12日，史丹．李因心臟及呼吸系統衰竭導致肺炎而離世，享壽95歲，他精彩的人生歷程，絕不亞於筆下的超級英雄。

1922年12月28日，史丹．李出生於紐約窮困的猶太裔家庭，他曾在自傳提到，印象中失業的父親經常與母親爭吵不休，家裡沒有足夠的錢買食物或交房租，只能頻繁的搬家。在艱難簡陋的日子中，他靠著瘋狂的閱讀，從中找到精彩絕倫又冒險奇幻的天地；他憑藉狂熱的寫作，抒解現實世界的失落感與不如意；他寄託沉迷於電影，熬過窘迫難堪的生活。

由於生活貧苦，史丹．李做過許多兼職工作，也一直夢想能夠創作出美國最偉大的作品，為美聯社寫訃聞，則是他最喜歡的兼職工作。高中畢業後，史丹．李進入堂姊夫創辦的「及時漫畫」（Timely Comics）工作，他開始展露才華，寫一些激勵小故事，為人物描繪個別特色，創造了最初期的漫畫作品。

童年的生活歷練也帶給史丹．李強大的想像力與影響力，他創作的英雄角色都是平凡普通的人，甚至是不受歡迎的魯蛇或宅男，而這些漫畫人物大都有他自己童年的影子。

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從小便嗜書如命的史丹．李，只要身邊有可以閱讀的東西就會拿起來看，他喜歡狄更斯、莎士比亞、赫伯特．喬治．威爾斯、馬克．吐溫、哈蘭．艾里森與史蒂芬．金的著作，還沉迷於福爾摩斯的偵探小說。

這些故事與作品，都構成、轉化為他日後創造出超級英雄角色的靈感來源。史丹．李認為人類從小就癡迷於童話故事，這種內心情結並沒有隨著年齡的增長而改變，而超級英雄就成為了這種情結的寄托。「這個世界，在任何時候都需要英雄。」

Photo Credit: Depositphotos 香港杜莎夫人蠟像館的李小龍蠟像

1961年，及時漫畫成為漫威漫畫公司（Marvel Comics），開始引進新的超級英雄角色。史丹與傑克．科比共同合作《驚奇四超人》、《綠巨人浩克》、《雷神索爾》、《黑豹》、《鋼鐵人》、《X戰警》及《復仇者聯盟》等超級英雄，又與史蒂夫．迪特科聯手創造了《蜘蛛人》、《奇異博士》等英雄人物，也與比爾·艾佛雷特創作的《夜魔俠》等著名漫畫角色。

傑克．科比的外號是「國王」，被公認為史上最佳漫畫家，曾在「美國漫畫教父」威爾．艾斯納的工作室做過。他也與搭檔喬．西蒙為漫威的前身創作了《美國隊長》，幾乎創作了漫威的所有角色。據傳，史丹．李與科比合作的角色，其實都是科比透過畫筆描述故事所創造，史丹只負責編寫漫畫裡的對話，只是史丹愛吹噓又享受鎂光燈的追逐，還是深諳市場需求的文化商人，於是主動成為漫威的代言人。

之後，不想再忍讓的科比為了版權問題與李鬧翻，轉投向漫威的死對頭DC漫畫公司，還在DC漫畫中創造了史丹．李的諷刺角色「funky flashman」，是一個喜歡把功勞往自身上攬、愛自抬身價的騙徒。

然而，史丹．李本身確實具備獨特才華，總是能夠創造出經典名句，只用簡單的一句台詞，便能抓住漫畫的氛圍及人物的精髓，例如《蜘蛛人》中「能力越強，責任越大」，而本性害羞史丹．李，竟然是個不折不扣的阿宅，就像他筆下的彼得帕克一樣。

「對我來說，超級英雄故事就像給成年人的童話。」史丹．李表示，他創造超級英雄並沒有什麽完美公式可依循，每一個超級英雄的誕生過程都不完全相同。例如他最初發想創作的鋼鐵人是那套盔甲，接著一系列的超能力都源自於鋼鐵人盔甲；而他對蜘蛛人首先的想法，是一個具有蜘蛛般爬行與感知能力的人，才應運而生了「蜘蛛人」的名字。

超能力並非漫威的超級英雄成功的秘訣，史丹．李的漫畫作品包含複雜又自然的特色，他賦予角色的人性化與多樣化，筆下的超級英雄並非所向無敵，而是有著喜怒、煩惱、感情、憂慮、嘲諷、幽默、自我懷疑等普通人情緒的真實樣貌，才是讓這些超級英雄真正活起來的原因。

這些超級英雄往往生存於真實環境中，而非憑空構建起來的世界，是一個能與人類完全共享共存的背景，這也讓大家與超級英雄有了更多的親近感覺。從早期單純透過漫畫家鮮活的刻畫而生動起來，這些曾經只存在於書報裡的超級英雄，經歷了漫畫的黃金年代、電視電影媒體形式的衝擊，到現今的網路影像時代，超級英雄開始以電影、電視、遊戲等不同形式，獲得更多更廣泛的歡迎，讓這些超級英雄真正活起來。從2002年，從第一部電影《蜘蛛人》上映至今，漫威電影宇宙已經發行了20部，帶來超過250億美元以上的收入。

「我漸漸發現，娛樂產業是人們日常生活中非常重要的一部分，如果沒有它，人們可能會落入深淵。我相信娛樂大眾是一件正確的事。」史丹．李對於新事物始終保持著開放心態，他認為，儘管新媒體的形式很吸引人，但傳統的漫畫仍然會以一種特殊的藝術形式擁有一席之地。「漫畫書總是讓人心情愉悅，你可以依照自己喜歡的速度閱讀、可以隨身帶著它、可以展現給朋友看，也可以收藏它們。」

史丹．李還帶頭對抗漫畫產業的審查機構「漫畫準則管理局」，促使相關單位改變政策。李更將漫威漫畫從出版社的一個小部門，轉型為大型多媒體公司。史丹．李的成就也成為美國文化重要的一部分。他在漫畫領域的傑出貢獻，更被列入艾斯納名人堂。

「我不會退休。大多數的人選擇退休，是為了做他們想做的事，但我已經在做我熱愛的事了。我喜歡寫作、喜歡和有創造力的人一同共事。若我退休，就等同放棄了這些樂趣。」才華洋溢的史丹李喜歡將拉丁字「EXCELSIOR」當為座右銘，意思是精益求精，正如他創作的角色，每一位都有獨特的個人風格。

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而妻子瓊安是史丹．李生活與事業的重要得力助手，經常替他處理事業決策，鼓勵他勇敢面對挑戰，但瓊安在去年逝世後，讓史丹變得極為憔悴。而他與需索無度的大女兒關係不合，也是讓他身心俱疲的原因。

離去的史丹．李留給大家的不止是栩栩如生的超級英雄形象，《紐約時報》指出，從更廣泛意義來看，史丹．李為現代流行文化，留下了濃墨重彩的一筆。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航